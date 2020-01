MACHÁČEK: Koronavirus a pandemie nervozity

Podle komentáře Johna Autherse pro Bloomberg je logické, že události kolem epidemie koronaviru v čínské provincii svádějí k panice či pocitům úzkosti, ale je racionální jim odolat.

Co se investorů týče, je zřejmé, že reagují na oslabení čínského jüanu nebo oslabený čínský růst, reagovat na rizika spojená s epidemií je ale zatím nesmyslné.

Leden 2020 ještě neskončil, ale investoři už se museli vypořádat se dvěma panikami. První trvala naštěstí jen pár dní a týkala se konfrontace USA a Íránu a hrozby eskalace. A nyní je to koronavirus v Číně. Když se na věc podíváme bez emocí, obě kauzy mají něco společného. Skutečné škody – pokud se pokusíme o odstup – jsou zatím minimální, i když počet mrtvých a nakažených stoupá. Rizika jsou velká, ať už jde o 3. světovou válku, nebo o pandemii. Možnost, zda k tomu dojde, se prostě nedá odhadnout. Dopady hrozivých a katastrofálních scénářů nelze prakticky kvantifikovat.

Ti, kdo rozhodují o alokaci investic, chápou, že riziko obou výše zmíněných věcí je o něco větší, než bylo, ale nelze vůbec odhadnout, o kolik je větší. Logické by bylo přizpůsobovat rozhodnutí racionálnímu a postupnému vyhodnocování přicházejících informací. Skoro určitě k tomu nedojde. Pokud trh nebude v příštích dnech zavalen dobrými zprávami o pandemii, vypukne spíše klasická investiční panika. Reakci trhů bude ovládat úzkost, nikoli skutečná informace, a trhy bude ovládat davová psychologie a davová psychóza. Když se ujme nějaký narativ, pak – jak říká nobelista – nejlépe porozumíme dopadům na trhy skrze epidemiologii. Tak jako se koronavirus stane epidemií ve fyzickém světě, stane se strach z koronaviru epidemií ve finančním světě.

Autor konstatuje, že v souvislosti s minulými panikami se SARS (2013) a ebolou (2014) bylo vždy zajímavé načasování obálky časopisu The Economist. Obálka Economistu se SARS či ebolou vyšla vždy v den, kdy trhy dosáhly dna a začaly se zvedat. Bude tomu tak i tento čtvrtek?

Co se prognózy na trhu týče, britský komentátor Andrew Smithers se vysmívá „makléřské ekonomii“. „Ekonomové hledají pravdu, ale makléři poplatky.“ Dario Perkins z firmy TS Lombard zase upozorňuje na pravidlo 40procentní pravděpodobnosti. Prakticky cokoli totiž můžete předvídat s pravděpodobností 40 procent. Opustí Řecko eurozónu? Vyhodí Trump šéfa Fedu Powella a jmenuje místo něj Ivanku? Vypukne pandemie? Nikdy neříkej nikdy, 40 procent to jistí. Klienti by měli brát dostatečně vážně vaše varování – ale také by se neměli divit, pokud se vůbec nic nestane. Dejte si prostě pozor na ty mudrlanty, kteří mluví o 40 procentech.

To, že budou dopady na čínskou ekonomiku velké už nyní, jepodle deníku The Financial Times vcelku jasné. Koronavirus dopadá na spotřebu, cestování i výrobu. Šanghaj nařídila firmám otevřít až 9. února a výrobní a montážní centra v provincii Su-čou odkládají nástup milionů za prací dojíždějících dělníků.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.