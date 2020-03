MACHÁČEK: Koronovirus a Amerika

V rámci nepřetržitého zpravodajství o tom, jaká opatření přijímá ve věci koronaviru česká vláda, případně o tom, co se děje v Itálii, možná neškodí podívat se na chvíli za oceán, do USA.

Nejprve několik poznámek obecně kulturního charakteru. Nelze si nevšimnout, že řada z nás si na sociálních sítích „čechobijecky“ odplivuje nad tím, že hloupí Češi skupovali špagety a konzervy.

Zaprvé to už přestalo, zadruhé to dělá každý národ a zatřetí: v tomto druhu předzásobení se a syslení byli vždy světovými rekordmany právě Američani. Asi jde ještě o pozůstatek studené války, kdy si tam lidé hloubili na zahradách bunkry a v nich měli police s kompoty a konzervami. Také jsou za Atlantikem zvyklí na častější a masivnější přírodní kalamity.

Taky je dobré vědět, že pro Američany je Amerika středem světa, pohlížejí na svět amerikocentricky. Evropa se jim už před pár týdny začala jevit jako jeden velký podregion Itálie.

Velké americké univerzity zahájily už před dvěma týdny exodus svých studentů z celé Evropy domů. Americké korporace začaly rušit účast na evropských konferencích a stejně tak zakázaly svým zaměstnancům cestovat. Mezi americkými elitami jsou obavy o zdraví velice silné, z pohledu Evropana se to mohlo dokonce jevit jako vybičování blížící se hysterii.

USA jsou ale také země propastných sociálních rozdílů a podstatné je, že mnoho lidí si neplatí žádné zdravotní pojištění. Řada sociálně slabých a méně vzdělaných lidí může proto váhat někam volat a hlásit se k nějakému testování. To je potenciálně obrovský průšvih.

Amerika je dnes krom toho zemí přepjaté a patologické politické polarizace. Nenávist v politice a ve společnosti už je taková, že řada lidí se upřímně těší, že jim koronavirus a související ekonomická krize pomůže zbavit se Donalda Trumpa.

Vstup do krize Trump moc nezvládl. V pátek, při návštěvě centra pro kontrolu infekčních nemocí v Atlantě, například pravil: „Každý, kdo potřebuje test, dostane test. Jsou tam. Mají ty testy. A ty testy jsou krásné.“ Jestli jsou testy „krásné“, to se těžko soudí, nebyla však pravda, že každý, kdo potřeboval test, test dostal. Ke konci února Trump řekl, že „v USA je koronavirus velice pod kontrolou“. To se ukázalo být iluzorní.

Trumpova administrativa je pod velkou kritikou. Jak to, že Jižní Korea může otestovat 140 tisíc lidí, a mnohem větší a bohatší Amerika jen několik tisíc? Jak ale píše komentátor Tyler Cowen na serveru Bloombergu, pro Ameriku běžně platí, že se ve všem nejprve trochu camrá, ale nakonec dospěje k velmi energickému a efektivnímu výronu. Winston Churchill říkával: „Američanům můžete vždycky věřit, že udělají správnou věc, tedy poté, co vyčerpají všechny ostatní možnosti.“ V prosinci 1941 Američané vůbec nečekali japonský útok na Pearl Harbor, ale o půl roku později už v bitvě u Midway uštědřili Japoncům první velkou a rozhodnou porážku.

Podobně Američané podcenili před 11. zářím 2001 nebezpečí terorismu. Pak ale zvýšili dozor a kontroly na letištích, začali brát vážně praní špinavých peněz, bojovali s teroristy v Afghánistánu. Nehledě na to, že Amerika má silnou tradici občanské společnosti a dobrovolnictví – a to se v boji s epidemií bude hodit.

Vývoj léků a vakcín pro potřeby celého světa se také bude odehrávat především na amerických univerzitách, v amerických firmách a laboratořích a s injekcemi amerického finančního kapitálu, protože nikde jinde kapitál v takových objemech k dispozici není a nebude.

Co se týče ekonomické krize, dokážou být americká vláda i centrální banka mnohem pružnější než Evropa. Americký státní rozpočet není svázán žádnou svěrací kazajkou maastrichtských kritérií a tamější centrální banka má odvahu experimentovat a implementovat odvážná a kreativní řešení. Ani na ten pád Trumpa bych si moc nesázel. Ekonomická krize bude mít asi tvar písmene U a ve druhé polovině roku už může přijít masivní ekonomické oživení.

Přečteno včera v Českém rozhlase Plus.

…

Předsedkyně ECB Christine Lagardeová oznámila podle agentury Bloomberg při včerejším videosummitu evropským lídrům, že Evropa riskuje velký ekonomický šok, který se může podobat globální ekonomické krizi z roku 2008, pokud evropské státy nezačnou rozhodně jednat. Její instituce oznámí razantní kroky ve čtvrtek. Je třeba zajistit superlevné financování, zabránit vyschnutí kreditů a likvidity.

…

John Authers je v dnešním sloupku pro Bloomberg velmi pesimistický, co se týče vývoje trhů. Z toho, že se v úterý trhy na chvíli vzpamatovaly, prý nelze nic pozitivního vyvozovat. Stejně tak se na pár dní vzpamatovaly v roce 1929, v roce 1897 i v roce 2008 – a pak začaly zase padat. Dna trhů bude dosaženo, až lidé ztratí veškerou naději. Velké a náhlé propady jsou většinou následovány rychlými vzestupy zpátky. Historie naznačuje, že trhy potřebují víc času k dlouhodobé stabilizaci a k nalezení nové rovnovážné úrovně.

…

Na serveru Eurointelligence.com si všímají decentralizovaného systému německého zdravotnictví, kde má spolkový ministr zdravotnictví pouze koordinační úlohu. V Berlíně či Lipsku se včera konaly fotbalové zápasy s desítkami tisíc diváků – navzdory jasnému doporučení spolkové vlády, aby se hrálo bez diváků.

Autor Monitoru JM si včera při sledování televize chvíli myslel, že zápas Ligy mistrů mezi Lipskem a Tottenhamem se odehrává v Londýně. Ono to ale bylo za humny v Lipsku.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.