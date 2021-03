MACHÁČEK: Má EU zakázat vývoz vakcín?

Na nadcházejícím summitu EU chce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhnout dočasný zákaz vývozu vakcín z Evropské unie. Návrh má zastánce i kritiky. Názor zastánců shrnul nedávno komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska v textu „Buďme už konečně sobci. Přestaňme pomáhat jiným, zakažme vývoz vakcín z Evropy. Nejdříve se musíme naočkovat sami.“

Houska v článku například píše: „Od konce ledna se z Evropské unie vyvezly desítky milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19. Další miliony či desítky milionů nejspíš Unii opustily předtím. Státy Unie jich přitom samy mají méně, než s kolika počítaly. A to proto, že výrobci nestíhají dodávat to, k čemu se zavázali ve smlouvách. Ze svých továren v Unii ale tito výrobci vakcínu ve stejnou chvíli vyvážejí do Velké Británie, Spojených států a dalších zemí. Ale z továren v Británii či v USA země EU ještě nedostaly jednu jedinou dávku. Proč by měly něco takového tolerovat?



Vývoz vakcín musí státy Unie okamžitě zakázat. Musí se zachovat stejně jako Američané, kteří formální zákaz vývozu mají, a jako Britové, kteří ho sice nemají na papíře, ale uplatňují ho v praxi. Unie musí konečně přestat být naivní. A začít se chovat sobecky. Jako všichni ostatní.

Ve Spojených státech leží ve skladech 30 milionů dávek vakcíny AstraZeneca. Američané s ní nemůžou očkovat, protože firma ještě v USA ani nepožádala o schválení svého produktu. V EU se už touto vakcínou očkovat smí, ale je jí málo, protože AstraZeneca těžce nestíhá výrobu. Evropskou žádost o to, aby mohla firma část svých amerických zásob převézt do Evropy, ale Američané zamítli.

Američané si aspoň na nic nehrají. Prostě zakázali vývoz vakcín a tečka. To britský premiér Boris Johnson si nevidí na špičku nosu. Na EU zaútočil poté, co si na konci ledna schválila pravomoc kontrolovat vývoz vakcín ze svého území a případně ho zakázat. A útok zopakoval poté, co Itálie tento měsíc jako vůbec první země Unie k zákazu skutečně přikročila a se souhlasem Evropské komise zablokovala vývoz čtvrt milionu dávek vakcíny AstraZeneca do Austrálie. Podle Johnsona to je nesolidární přístup, protože svět pandemii překoná jen tehdy, když se budou mít možnost naočkovat lidé všude.

Svatá pravda, jen škoda, že se podle toho Británie nechová. ,Boris Johnson kritizuje Itálii a EU za to, že zablokovaly vývoz vakcín do Austrálie. To je ale drzost! On sám vepsal zákaz vývozu přímo do smluv s výrobcem,‘ napsal zcela přesně Carlo Cottarelli, profesor ekonomie a bývalý italský zástupce u Mezinárodního měnového fondu.“

Tolik některé vcelku velmi přesvědčivé argumenty Ondřeje Housky. Jistě ale stojí za to zvážit i argumenty odpůrců zákazu.

Na serveru Eurointelligence.com například varují před tím, že von der Leyenová nemá zváženy všechny dopady exportního zákazu. Tak například hlavní dodavatel vakcín firma Pfizer/BioNTech se spoléhá na dodávky surovin mimochodem z Británie. Kdyby se Británie rozhodla pro odvetná opatření a došlo by k něčemu na způsob obchodní války, může dojít k narušení výroby a k přerušení výrobních řetězců a dodávek v nejhorší možnou dobu. Trh si samozřejmě časem najde rovnováhu, ale nyní se hraje o dny a týdny.

Důsledky obchodní války by zcela jistě zabily další letní turistickou sezonu v Evropě a náklady by byly mnohem větší než celý slavný fond evropský fond oživení.

Pokud by se Británie rozhodla k protiakci, Pfizer varuje, že produkce firemní továrny v Belgii by brzy spadla na polovinu. Pfizer má pětiletý kontrakt s firmou Croda na dovoz klíčových lipidů z továrny v britském hrabství Yorkshire. Pfizer může sehnat alternativní dodavatele, ale nepůjde to tak rychle.

Zákaz vývozu vakcín se sice jeví jako rozumný, logický a spravedlivý, otázka ale je, kdo má informační převahu, patrně jsou to farmaceutické firmy. Evropská komise možná nemá dostatek informací o tom, jak jsou přesně sestaveny výrobní řetězce a jaké jsou detaily nejen technologické, ale také smluvní a právní. V oblasti farmaceutického průmyslu Unie a Komise navíc teprve sbírá zkušenosti.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.