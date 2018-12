MACHÁČEK: Macron je určitě obdivuhodná figura

PRAHA Politicky vést Francii se podle komentátora Financial Times Gideona Rachmana jeví jako nezvládnutelné zaměstnání. Francouzi zároveň žádají nižší daně i lepší veřejné služby – a to nemůže nikdo vyřešit.

Emmanuel Macron je výrazný politik a jako takový je určitě polarizující figurou



Pro ty, kteří Macrona nenávidí, je neschopný lídr: vzdálený, arogantní a protlačující zastaralou neoliberální agendu. Ti, kdo ho obdivují, stále věří, že to zvládne a stane se transformativním prezidentem.

Ani jeden pohled teď nevypadá moc přesvědčivě. Macron určitě je obdivuhodná figura. Správně identifikoval potřeby strukturálních reforem a statečně se postavil na stranu internacionalismu.

Pravdou ale je, že násilné protesty žlutých vest jej těžce zranily – stejně jako vynucené otočky ve vládní politice.

Události minulého týdne jsou pravděpodobně bodem obratu Macronova prezidentství a zabrání uskutečnění mnohých slibů. Prezidentovy reformy budou do značné míry zneutralizovány.

Klíčové aspekty Macronovy agendy jsou tyto: domácí ekonomické reformy, hlubší integrace eurozóny a globální vládnutí. Všechny tři spolu souvisí. Pokud by Macron Němcům demonstroval svou schopnost změnit Francii, možná by přesvědčil Němce, že pomohou s ekonomickou vládou pro eurozónu. A reformovaná a posílená EU by se mohla postavit unilateralismu a nacionalismu od Washingtonu po Peking. Pokud jeho domácí agenda selže, jeho mezinárodní agenda pravděpodobně selže také. A to se možná právě děje.

Je podle vás možné ve Francii prosadit liberální ekonomické reformy – nižší daně, větší podnikavost, flexibilnější trhy, menší stát a vyrovnané veřejné finance? Zdá se, že pokusy o reformy nemají důvěru obyvatel a jen stěží ji mohou získat, ale základem ekonomického úspěchu je přece také důvěra. Co byste prezidentu Macronovi poradili?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.