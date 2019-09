MACHÁČEK: Macron už se možná těší na roli mediátora brexitové krize

Britský premiér Boris Johnson stále tvrdí, že chce uzavřít s Evropskou unií dohodu, přestože parlament zablokoval jeho brexitovou strategii a zároveň mu neumožnil konání nových voleb. Boris Johnson se chce s EU dohodnout do 17. října, a to navzdory tomu, že jak říká, mu parlament svázal ruce, a navzdory tomu, že utrpěl už šestou porážku v parlamentu v řadě.

Pokud by se ale upekla nějaká dohoda a kompromis ve věci tzv. irské pojistky, není pravděpodobné, že by Johnsonova dohoda měla v parlamentu projít.



Johnson přišel o parlamentní většinu a je otázkou, kolik by se našlo disidentů v Labouristické straně, kteří by podpořili cokoli, co Johnson vyjedná. Možná bude Labouristická strana disciplinovaná a bude trvat na druhém referendu.

Nedělejme si ale iluze, že tady někomu jde o brexit či nebrexit, případně o blaho země či národa. Probíhá tady tvrdý boj o moc. Z tohoto pohledu je pro labouristy výhodnější, aby proběhl chaos neřízeného brexitu, a teprve v rámci něj vyvolat předčasné volby. Ty ale zase budou blokovat konzervativci.

Ti zase musejí trvat na brexitu, protože v opačném případě se nabytá podpora přelije zpět k Brexitové straně, která vyhrála evropské volby.

Zajímavé úvahy se dopouští Lionel Laurent na serveru Bloombergu. Podle něj se chopí iniciativy francouzský prezident Macron. Francie jako jediná oponovala delšímu prodloužení brexitové lhůty, nakonec se velmi nerada podvolila. I tentokrát zvolí Macron nejprve velmi tvrdou rétoriku, ale nakonec se chopí role moderátora a v poslední chvíli nenechá Johnsona na holičkách. Obě země jsou sice rivaly, ale sdílejí hranici a mají společné obranné projekty a vzájemný obchod o ročním objemu 50 miliard eur.

Macron si určitě vymůže nějaké ústupky, které dokáže dobře prodat, a je dost chytrý na to, aby nevypadal, že Britům něco diktuje. K tvrdému brexitu nakonec možná dojde – a nikdo nic nezíská z toho, že na něj bude tlačit či ho schválně vyvolá.

A dodejme, že Macronovi se na nedávném summitu role hostitele, velkého hráče a velkého mediátora vydařila. A že francouzští voliči to podle průzkumů velice oceňují. Pokud Macron nějak zaboduje s brexitem, určitě dobře ví, že mu to doma pomůže.



Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.