MACHÁČEK: Merkelová? Nejvíce přeceňovaná a blednoucí

Praha Wolfgang Munchau se ve svém sloupku pro Eurointelligence.com pouští do hodnocení kancléřky Angely Merkelové v souvislosti s tím, že spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem navrhla minulý týden na summitu EU27 jednání celé evropské 27 s ruským prezidentem Putinem.

Sedm států to odmítlo: pobaltské země, Polsko a Rumunsko.



Podle Munchaua je Merkelová politický operatér nejvyššího kalibru. Ale nikdy nebyla strategický hráč vyjma obrany vlastní pozice. Je prý absurdní, že ji leckdo v Trumpově éře považoval za lídryni západního světa. Minulý týden předvedla, že není ani evropským lídrem, když se jí nepovedlo přesvědčit premiéry evropských států, aby souhlasili s obnovením diplomacie na nejvyšší úrovni s Ruskem a Vladimirem Putinem.

Podle Munchaua byli Merkelová a Macron rozezleni kvůli tomu, že Biden začal jednat s Putinem jako první. Nechtěli zůstat stranou jako děti odstrčené na pískovišti. Vůbec je nezajímalo, jaký to bude mít dopad – na pobaltské země především.

Toomas Hendrik Ilves – bývalý prezident Estonska – obvinil Merkelovou z toho, že se k lidem z pobaltských zemí chová jako k „podlidem z Východu“. Gustav Gressel z bruselského think tanku European Council on Foreign Relations napsal, že Merkelová během 24 hodin zničila celé své politické dědictví.

Podle Munchaua je to ještě horší. Ukázalo se, jak nestrategicky kancléřka uvažuje. Bylo to prý vždycky tak, ale minulý týden to mohlo více lidí vidět.

Spousta věcí, které jsou špatně v německé zahraniční politice, je výsledkem rozhodnutí kancléřky před dlouhou dobou. V roce 2011 se rozhodla zareagovat na jadernou havárii ve Fukušimě odstavením německé jaderné energetiky.

Osudové rozhodnutí bylo nešťastné na mnoha úrovních. Zvýšila se německá závislost na ruském plynu skrze Nord Stream 2. Zrodil se pocit zrady v Pobaltí, v Polsku a na Ukrajině. Poškodila tím též atlantické vztahy, které se nyní teprve pomalu napravují.

Když v roce 2008 vypukla globální finanční krize, prohlásila Merkelová, že každá země se má starat o své banky sama. V roce 2012 kategoricky odmítla dluhopisy pro eurozónu. Nebýt intervence předsedy ECB Maria Draghiho, mohla se tehdy eurozóna rozpadnout.

Munchau prý není fanouškem Schrödera, ale je třeba mu přiznat, že v reformách ekonomiky a trhu práce dělal to, co považoval za správné.

To není případ Merkelové. Ani otevření hranic pro uprchlíky nebyla strategická volba, ale spontánní reakce. Nekonzultovala to s koaličními partnery doma ani s partnery v EU.

Politické dědictví Merkelové spočívá v tom, že strategická autonomie EU se vyzkoušela, a nepovedla se. Ani Merkelová, ani Macron nepřišli se strategickou vizí. Žádná velká změna na obzoru není.

EU se musí zbavit iluze o tom, že jí bude určovat francouzsko-německé vedení. Pokud se bude mluvit o strategické autonomii, má se mluvit o strategii, a ne o tom, kdo má sedět v křesle a kdo na sofa.

Události minulého týdne ukončily debatu o tom, že by se v otázkách zahraniční politiky mělo a mohlo přejít na většinové hlasování. Pobaltské země a Polsko to vždy budou vetovat.

Roky Merkelové také byly poslední slavné roky pozdně průmyslové éry. V budoucnu se budou lidé ptát, proč Německo zaostalo v nových technologiích, proč odmítlo položit pevnější základy pro eurozónu. Proč dělalo byznys s Putinem a zvýšilo energetickou závislost na Rusku? Proč souhlasilo Německo s klimatickými cíli, které nebude plnit?

Podle Munchaua je Merkelová nejpřeceňovanější politický lídr. Spousta lidí si toho všimla teprve minulý týden.

Munchau se v mnoha bodech trefuje, ale za Monitor JM dodejme, že z pohledu zájmů České republiky budeme na tuto kancléřku ještě vzpomínat v dobrém. Nelze vyloučit, že to byla poslední německá kancléřka (kancléř), která vzdorovala francouzskému tlaku na vznik dvourychlostní Evropy a větší integraci eurozóny. Vznikne-li v Německu levicově zelená koalice, integrace eurozóny nějakým způsobem pokročí.