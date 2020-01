MACHÁČEK: Na shledanou Británie!

Británie sice o půlnoci odchází z EU, ale v Evropě pochopitelně zůstává. První podstatnou otázkou je, jaké budou do budoucna vztahy Británie s EU a jednotlivými členskými státy. Je zde dobrý předpoklad, aby ty vztahy byly dobré.

Jednak proto, že dobrá polovina Britů z EU odcházet nechtěla, ale také proto, že jistá kohoutí naostřenost brexitérů proti EU pramenila z toho, že byli uvnitř. Nyní – když jsou venku – většina z nich pochopí, že EU je pro ně nejbližší spojenec, partner, přítel, soused, kterého ničím nenahradí.

Nejdůležitějším zájmem Evropy je, aby se utužila spolupráce s Británií v rámci NATO, nesmíme dopustit, aby disputace o EU jakkoli oslabily NATO. To by měla být absolutní priorita.

Dobrým gestem by bylo, kdyby Evropská rada alespoň dvakrát do roka jednala dohromady s britským zástupcem ve formátu plus jedna: samozřejmě by byla pozorovatelem a diskutujícím, ale bez hlasovacího práva. Něco na způsob občasného společného zasedání české a izraelské vlády, jež je především gestem nadstandardních vztahů.

Bude brexit lákat k následování? V současnosti je nálada taková, že chaos uplynulých let většinu adeptů odradil, a to se ještě čeká tvrdé přistání, alespoň v krátkodobém horizontu. Jenže o tom, jak se bude Británii dařit střednědobě a dlouhodobě, nemůžeme tušit vůbec nic. Nejvíce ze všeho totiž záleží na takových proměnných, jako je jakési kolektivní sebevědomí, optimismus, vůle, víra v budoucnost a důvěra ve společnosti. Je to důležitější než nějaká cla, daně nebo regulace. Británie se může relativně brzy zotavit a může se jí dařit. Pak se možná vynoří další adepti.

Británie se určitě nestane deregulačním či daňovým rájem, britští konzervativci se posunuli doleva, směrem k dělnické straně a velkému státu. Pro dělníky jsou prioritou státní výdaje a ne příliš nízké daně. A stejně tak žádají určitou ochranu trhu práce, bezpečnost a hygienu na pracovišti. Téma ochrany klimatu v Británii rezonuje stejně jako všude v západní Evropě, a to i na pravici. Oblast, v níž se ale Británie chystá k masivní deregulaci, je zpracování osobních dat za účelem rozvoje umělé inteligence, v tom chce být země světovým průkopníkem.

A jak bude po odchodu Británie fungovat francouzsko-německý motor? Asi hůř, než by optimisté čekali. Francie a Británie k sobě mají blíž, než by se na první pohled zdálo. Obě země jsou bývalé koloniální mocnosti, obě jsou víc do světa než Německo. Francie i Británie mají stálé místo v Radě bezpečnosti OSN, obě vysílají svá vojska do zahraničí. Německo se zase za Británii schovávalo, protože se mohlo spolehnout, že příliš uspěchané nápady na větší integraci Británie zabije jako první. A mohlo se za Británii schovat i proto, aby Francii nemuselo konfrontovat přímo.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.