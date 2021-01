MACHÁČEK: Nadvláda: Big Tech a Silicon Valley už mají veškerou moc

Praha „Vidět, co máte přímo před nosem, vyžaduje stálý boj,“ všiml si George Orwell – a nemluvil o obyčejném životě, ale o politice. A dodal: „Malá část se vám může jevit větší než celek a také mohou být dva objekty na jednom místě najednou.“ V eseji z roku 1946 vzpomíná na 30. léta, kdy většina Britů souhlasila s tím, že se má Británie postavit Německu, a zároveň byli proti zbrojení, aby to bylo možné.

Vzpomněl si na to historik Niall Ferguson v článku pro anglický časopis Spectator.



Dlouhé roky před rokem 2020 byla většina amerických konzervativců pro to, postavit se velkým technologickým společnostem. Zároveň ale byli proti tomu, aby se změnily zákony a regulace, které by to mohly umožnit. Rozdíl je, že Německo bylo od Británie přeci jen poněkud vzdálené, zatímco hrozbu z křemíkového údolí máme všichni doslova pořád před nosem.



Ferguson cituje svůj tři roky starý článek, v němž napsal, že sociální sítě pomohly dostat Trumpa do Bílého domu. V Silicon Valley se záhy rozhodli, že už to příště neumožní. Internetové platformy reprezentují dnes nový druh moci, který představuje zásadní výzvu tradičním hierarchickým strukturám státu.

Platformami jsou Facebook, Amazon, Twitter, Google a Apple, zkráceně FATGA. FATGA ovládla veřejnou sféru způsobem, který lze srovnat pouze se silou katolické církve před reformací. FATGA měla skromné začátky v garážích a na studentských kolejích. Ještě v roce 2008 nebylo možné žádnou z těchto firem nalézt na žebříčcích největších firem světa podle tržní kapitalizace. Nyní jsou na prvním, třetím, čtvrtém a pátém místě.

Platformy obrátily původně decentralizovaný world wide web naruby – do oligarchicky organizované a hierarchické veřejné sféry, kde vydělávají peníze a kam kontrolují přístup. Originální a poněkud afektované libertariánské inklinace otců zakladatelů jsou rychle zapomenuty pod politickým tlakem levice.

Po násilnostech americké pravice v Charlottesville v srpnu 2017 se svěřil Matthew Prince, zakladatel poskytovatele internetu Cloudfare: „Vzbudil jsem se, měl jsem špatnou náladu a rozhodl jsem se, že některý lidi nemají být na internetu.“ Zablokoval tedy lidem kolem časopisu Daily Stormer přístup na základě toho, že jsou prý „assholes“. „Zároveň jsem si uvědomil, že takovouhle moc by nikdo neměl mít. Musíme se domluvit s Jeffem (Bezos), Markem (Zuckerberg) a Larrym (Page), jak se bude určovat, co může být online.“

V roce 2017 tato diskuse sotva začala. Mnoho republikánů dlouho věřilo, že FATGA jsou šampioni svobodného trhu, na něž stačí jen lehoučká regulace. Teď už vědí, že se mýlili – ale pozdě. Po volbách začal Twitter přidávat k Trumpovým tweetům vlaječky a varování, že jde o dezinformace. Po útoku na Kapitol vyřadily Twitter a Facebook tisíce účtů včetně toho Trumpova. Poté, co mnoho lidí vyjádřilo úmysl přesunout se na méně regulovanou síť Parler, vyřadily Google a Apple Parler z nabídky. Amazon následně vyřadil Parler ze svého icloudového servisu a vlastně ho vymazal z internetu. Jde o demonstraci hrubé síly.

Pokus o převrat v Kongresu minulou středu skončil neslavně, ale státní převrat technologických společností proti Trumpovi se vydařil, a to triumfálně. Nejenže je Trump odříznut od komunikace s voliči, je odříznut i od domény, kterou soudy opakovaně uznaly coby veřejné fórum.

Celá řada soudních rozhodnutí z minulých let přiznala platformám neobvyklý status. Jde o instituce veřejného dobra, drženého v privátních rukou. Když se v roce 2018 Donald Trump pokoušel vymazávat diskusní příspěvky pod svými tweety, rozhodl soud, že to nelze. Jde prý o veřejné fórum chráněné prvním dodatkem americké ústavy.

V roce 2017 prohlásil americký Nejvyšší soud slovy soudce Anthonyho Kennedyho, že internetové platformy jsou „veřejným náměstím současnosti“. V minulosti nebylo dle Kennedyho mnohdy jasné, co je nejdůležitější místo pro výměnu názorů, ale „dnes je odpověď jasná, je to široké demokratické fórum internetu a sociálních sítí především“.

Jinými slovy: Trump nesmí blokovat uživatele, aby hanlivě komentovali jeho tweety, ale Twitter má všechna práva vymazat prezidentův účet úplně. Různí úchylové a pachatelé sexuálních deliktů mají přístup na sociální sítě, ale prezident nikoliv.

Ferguson cítit potřebu zdůraznit, že odsuzuje Trumpovy pokusy zvrátit volby i to, že poštval davy proti Kongresu. Ani nepopírá, že někteří Trumpovi podporovatelé mají násilné úmysly. Správná odpověď ale není, že nějaký Mark Zuckerberg nebo Jack Dorsey mají právo někoho odstranit z veřejného náměstí, protože jim není sympatický. Správná odpověď na hrozbu násilí jsou jedině FBI, různé úrovně policie a specializované agentury.

Podstatou všeho je článek 230 amerického telekomunikačního zákona, který dává internetovým platformám výjimku. Nejsou soudně postižitelné za šířený obsah. Nejbohatší firmy světa si užívají luxusní ochrany, která připomíná román Hlava 22 Josepha Hellera. Zkuste je učinit zodpovědnými za to, co publikují, a řeknou, že jsou pouhé platformy. Zkuste požádat o svobodný přístup na jejich platformu a řeknou, že jsou vydavatelé.

Už před Charlottesville se šéfové platforem netajili tím, že se jim hnusí Trumpovo volební vítězství. Paragraf 230 jim umožňuje vymazávat obsah, který je slizký, násilný nebo „jinak napadnutelný“ (objectionable). Stále více to znamená možnost vymazat vše, co není po chuti progresivistům.

Během léta řekla nastupující viceprezidentka Kamala Harrisová na adresu násilných protestů BLM: Oni nepřestanou, je to hnutí, nepřestanou před volbami ani po volbách a všichni si toho buďte vědomi (beware, též by se dalo přeložit jako „dejte si bacha“). Co je to to „beware“? Není to výzva k násilí? Na Twitteru tu pořád visí. Komentátorka The New York Times Nikole Hannah-Jonesová, řekla televizi CBS, že „ničení majetku, který může být nahrazen, není násilí“. Na Twitteru to pořád drží.

Informace o obchodech Bidenova syna Huntera v Číně byly před volbami na sítích blokovány, žádný článek poškozující Trumpa nikdy blokován nebyl.

Člověk nemusí být příznivcem Trumpa, aby toto všechno shledal nebezpečným a alarmujícím. Dokonce i Angela Merkelová a Alexandr Navalnyj vysvětlují a chápou, že tohle není normální, a Navalnému to dokonce připomíná Putinovo Rusko: největší firmy jsou v posteli s prezidentem a jeho klikou.

Většina amerických liberálů (čti: pokrokářů) tuto cenzuru vítá. Republikáni zaspali s možností velkým sítím zrušit výjimku. To, že Trump vede republikány k porážce, bylo předvídatelné. Ale stejně tak bylo předvídatelné, že novými guvernéry Ameriky budou šéfové FATGA. Hlavní vítězové voleb roku 2020.