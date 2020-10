MACHÁČEK: Nárůst nerovností – dobré časy pro Mercedes a modrá vlna

S tím, jak je ve většině zemí světa na vzestupu druhá vlna, si svět začíná uvědomovat, že pandemie hned tak neskončí. A jeden z nejvýznamnějších ekonomických dopadů bude strmý nárůst příjmové a sociální nerovnosti.

Světová banka hlásí, že se kvůli pandemii dostalo do extrémní chudoby na světě už 114 milionů lidí, 729 milionů si musí vystačit s 1,90 dolaru na den a v příštím roce lze čekat prudký nárůst těchto tendencí.

Švýcarská banka UBS zase upozorňuje, že v první vlně rekordně zbohatli světoví dolaroví miliardáři, především v tom, že vsadili na růst akciových trhů. Mezi dubnem a červencem v průměru zbohatli o 28 procent a počet dolarových miliardářů na světě rovněž prudce vzrostl. Revolta v podobě hnutí žlutých vest ve Francii ukazuje, že ignorovat tyto trendy se nemusí vyplatit.

S tím, jak se daří bohatým, souvisejí i skvělé časy pro výrobce těch nejdražších a nejluxusnějších automobilů. Upozorňuje na to Chris Bryant ve sloupku pro Bloomberg. „Můj šofér má problém s parkováním limuzíny“ – to by se dalo označit za definici luxusních starostí, ale přesně na tuto luxusní starost reaguje firma Mercedes ve třídě S, modelem Saloon. Zadní kola se mohou otáčet opačně než přední, a auto tak snadno zaparkuje nebo se otočí „na pětníku“:

Mateřská firma Daimler AG vytvořila od června do září cashflow šest miliard eur a celkový zisk za letošní rok se očekává ve výši 4,3 miliardy eur, tedy bude to stejně jako loni. Zdá se, že firmám BMW a VW se daří podobně, v případě BMW vzrostly meziročně prodeje ve 3. čtvrtletí o devět procent. Tři největší automobilky vygenerovaly ve 3. čtvrtletí 15 miliard eur volné hotovosti. Samozřejmě že pomohlo snížení DPH v Německu, ale nejdůležitější faktor je oživení v Číně, na největším německém exportním trhu. Německé bílé límečky o příjmy nepřišly, naopak letos ušetřily na luxusních dovolených a luxusních večeřích. Takže se koupilo nové luxusní auto.

Světové finanční trhy jsou uhranuty americkými volbami. Trumpova kontroverzní osobnost je samozřejmě zárukou pozornosti, ale v posledních týdnech mnoho insiderů stále více sází na tzv. modrou vlnu. Věřící v modrou vlnu počítají s tím, že demokraté nejenže budou mít prezidenta, ale dobydou i obě komory Kongresu. Nastane prý doba obrovské fiskální expanze, a dokonce se i po více než dekádě navrátí inflace. Dolar oslabí a akciové trhy globálně porostou.

John Authers na Bloombergu konstatuje, že americká poptávka je kritická pro návrat globálního ekonomického růstu. Počítá se dále s expanzivní fiskální politikou a přívětivou politikou americké centrální banky (Fed). Americký obchodní schodek narůstá a Amerika velmi pomáhá zbytku světa na cestě z covidové recese.

Věřící v modrou vlnu se podle Autherse nemohou spoléhat pouze na nadšené keynesiánské politiky. Bude třeba vydávat rekordní množství dluhopisů a Fed bude muset držet výnosy z těchto dluhopisů negativní. Ne všechno vyřeší volební politika, která lidi tolik fascinuje.

Jak to s tou politikou ale bude? V průzkumech i na sázkových trzích Biden jasně vede. Především sázkové trhy jsou důležité, protože v roce 2016 byly k vítězství Hillary Clintonové o dost skeptičtější. Na Trumpa nyní sází jen třetina sázejících, avšak šance republikánů udržet si Senát jsou stále cca 50 na 50.

Vítězství demokratů pomáhá akciím firem, jež se soustředí na obnovitelné zdroje, řízené zdravotnictví a konopný průmysl. Republikánský košík akcií obsahuje energetické firmy, obranný průmysl, banky a firmy profitující z republikánského, tedy více tržního zdravotnictví. Authers předkládá čtenářům grafy vývoje těchto partajních akciových košů. I z nich vyplývá, že trhy věří ve vítězství demokratů. Podle sázkařů ale Trump jasně vede na Floridě a dotahuje v Pensylvánii i v Arizoně.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.