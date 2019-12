MACHÁČEK: Návod na to, jak porazit Donalda Trumpa

PRAHA Americká ekonomika relativně dobře běží (samozřejmě je vždy co kritizovat). Investice firem sice mírně klesají, ale spotřeba domácností vykazuje stabilní a klidný růst. Z toho vyplývá, že Američané své ekonomice víceméně věří.

Dokonce i tamější centrální banka (Fed) právě ponechala úroky beze změny a usoudila, že ekonomika dobře roste a není ji třeba povzbuzovat. A kdyby náhodou přeci jen začala zpomalovat, centrální banka ji povzbudí. Pokud tedy platít proslulé rčení „it’s the economy, stupid” (volby jsou o ekonomice, hlupáku) je pravděpodobné, že Donald Trump bude příští rok zvolen podruhé americkým prezidentem.

Američtí prezidenti jsou většinou zvoleni podruhé, a pokud ne, jsou důvodem právě recese nebo ekonomické problémy jako ropná krize či inflace. Proto se nestal Jimmy Carter prezidentem podruhé a proto George Bush st. prohrál v roce 1992 volby. V jeho případě to sice bylo složitější, protože v okamžiku voleb už americká ekonomika v recesi nebyla (statistika má zpoždění), ale lidé si mysleli, že v recesi ještě je.

Tento scénář leckoho z voličů Demokratické strany děsí. Navrhuji tedy recept. Pokud americkou ekonomiku táhne a má táhnout spotřeba domácností, stačí tuto spotřebu do voleb omezit. Odpůrců Trumpa je zhruba polovina populace, a stačí tedy, když omezí spotřebu o takových patnáct procent a nebudou švindlovat - Trump se pak jistojistě prezidentem nestane. V rámci omezování spotřeby bude pak lepší se soustředit především na americké produkty. Méně obědů v restauracích, méně jídla, méně nových automobilů, iPhonů i telefonování i méně googlování a amazonění. Je třeba začít už nyní před Vánoci. Až bude zvolen prezident za Demokratickou stranu, můžete se zase vesele pustit do nakupování a odloženou spotřebu dorovnat do obvyklých zvyklostí.

Druhá varianta. V Kalifornii, která zásadně volí demokraty, žije 80 milionů lidí. Stačí, aby se necelý milion z nich přestěhoval do tzv. swing states, které rozhodují volby: Ohio, Michigan, Florida, Minnesota apod. Není to snad v těchto státech také hezké? Pokud je hlavním argumentem Trumpových odpůrců, že Trump je zlo, je boji se zlem možné leccos obětovat. Nebo ne?

Myslíte si, že se něco takového stane? Kdepak. Mnozí odpůrci Trumpa už začínají chápat, že musí mluvit s Trumpovými voliči, nikoli je prohlašovat za omezené blby. Ještě ale nepochopili, o čem s nimi mají mluviit. Nechtějí s nimi rozbírat jeho politiku, ale většinou výhradně otázku jeho charakteru. To asi k Trumpově porážce nepovede.

Jednou z nejdůležitějších výzev pro EU je otázka nového přístupu k antimonopolní politice a definice relevantního trhu. Je tu spoustu otázek, jak nahlížet na relevantní trh v globalizovaném a digitalizovaném světě. Pravidla antimonopolní politiky byla v EU naposledy revidována v roce 1997. Je tu otázka pokut pro internetové giganty, jako je Google. Je tu otázka schvalování fúzí mobilních operátorů, ocelářských firem a poskytovatelů železniční dopravy.

Minulá Evropská komise, konkrétně komisařka Margrethe Vestagerová, rozhodla proti fúzi německého Siemensu a francouzského Alstomu, jenže nová Evropská komise chce (nebo to alespoň říká) posílit geopolitický význam Evropy a posílit EU jako globálního hráče. To ale znamená i podporu evropských firem, které mají šanci stát se globálními hráči. EU chce nyní podporovat vývoj a výrobu baterií, možná I vodíkových aut. Jak se to bude slučovat se zákazem veřejné podpory?

Vzroste tlak na to, aby se více postupovalo případ od případu, aby se více bral v úvahu světový trh. Amerika například méně reguluje svoje digitální firmy a Čína ty svoje masivně subvencuje. Porostou i požadavky na to, aby se digitální trh posuzoval zvlášť.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.