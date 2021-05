MACHÁČEK: Německo a USA ve válce o patenty k očkovacím látkám

Zatímco pozornost se soustřeďuje na mediálně vděčnou disputaci mezi Británií a Francií ohledně ostrůvku Jersey, což je pochopitelné a pikantní, protože ve hře jsou dokonce čtyři válečná plavidla, mnohem důležitější a pro svět zásadnější bitva propukla právě mezi jinými spojenci, tedy mezi Německem a USA ohledně patentů na vakcíny.

Americký prezident Joe Biden překvapivě rozhodl o tom, že nebude chránit vakcinační patenty, což má podle něj pomoci rozjezdu masové výroby covidových vakcín v Indii a Jižní Africe.



Německá kancléřka Angela Merkelová to velmi razantně odmítla. Podle ní bude mít Bidenovo rozhodnutí negativní dopad na výrobu vakcín. Omezující faktory výroby vakcín jsou podle Merkelové výrobní kapacita a udržení standardů kvality, nikoli patenty. Dá se to přeložit ještě jinak: zrušení vlastnických práv na vakcíny omezí inovaci a problém nedostatku vakcín v Indii či Africe se tím určitě nespraví.

Podle serveru Eurointelligence.com se ukazuje, že německo-americké vztahy jsou velmi mizerné, stejně špatné jako za Trumpa. Biden a Merkelová se neshodnou skoro na ničem: od Nord Streamu 2 po ekonomickou závislost na Číně.

Ale kdo má pravdu v tomhle sporu? Má ji Merkelová, i když argumenty existují na obou stranách. Inovace je drahá. Pokud bude možné kopírovat patenty, dostanou se vakcíny na cenu výrobní a účet za výzkum a vývoj zůstane původnímu „vývojáři“.

Jenže jak nedávno napsal týdeník The Economist, není žádný důkaz, že ochrana intelektuálního vlastnictví tolik podporuje následné inovace.

Patenty jsou obrovským zdrojem zisku amerických farmaceutických firem, ale privátní investice financují jen třetinu amerického biomedicínského výzkumu. Jiné podněty, jako vládní finanční ceny pro výzkumné týmy, by měly vyústit ve více průlomových léků za nižší cenu.

Zdravotnictví není v kompetenci EU, takže pravidla pro patenty v rámci dohody „Trip“ při Světové obchodní organizaci si musí rozhodnout a chránit jednotlivé evropské státy.

Macron, Merkelová i firma BioNTech mají ale pravdu v tom, že patenty v současné době nejsou faktorem, který by omezoval produkci vakcín. Výroba vakcín typy mRNA je extrémně komplexní proces, který se připravuje roky, a země jako Indie nebo Jižní Afrika nebudou mít kapacity pro tuto výrobu ještě mnoho let. Vzdání se vlastnických práv je hezká myšlenka v teorii, ale žádnou záplavu nové produkce to nenastartuje, protože většina světových výrobních kapacit nyní běží naplno.

Výrobu občas omezuje i nedostatek surovin a expertů v rozvojových zemích. Největší překážkou rozvoje výroby nejsou patenty, ale jsou to zdroje a know-how, jež není předmětem patentové ochrany.

Ursula von der Leyenová má pravdu v tom, že Evropa je jediný demokratický region na světě, který vakcíny ve velkém vyváží – na rozdíl od USA a Británie.

USA nemají sebemenší důvod připadat si v tomto ohledu morálně nadřazené, protože zatím zadržují vývoz vakcín. Bidenova administrativa se také vůbec nenamáhala o svém záměru informovat spojence, což mohla udělat třeba na právě proběhlém summitu G7 v Londýně.

K Bidenovu rozhodnutí se velice ostře postavil editorial deníku WSJ.

Biden prý opět ustoupil pokrokářům a učinil prý vůbec nejhorší prezidentské rozhodnutí od doby, kdy Richard Nixon vyhlásil cenovou regulaci. Jedním škrtem pera zničil desítky miliard dolarů amerického intelektuálního vlastnictví, založil destruktivní precedent, který omezí budoucí investice, a zrušil americký náskok v biotechnologiích, klíčovém růstovém odvětví budoucnosti. Dostal do rukou americký inovační trumf a příležitost k využití tzv. soft power a celé to zahodil do koše.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.