MACHÁČEK: Německo přiostří vůči Číně

Představě, že se politický systém v Číně změní skrze zapojení do mezinárodního obchodu, už nevěří nikdo ani v Německu. V celku se začíná ujímat hodnocení Číny jako strategického a systémového konkurenta.

President of the International Chamber of Commerce in Germany says a “partial disengagement” from China may be necessary if differences become so fundamental that compromise is impossible ⁦@handelsblatt⁩ https://t.co/jfcWZqStJC