MACHÁČEK: Nord Stream 2 jako splátka dluhu za druhou světovou válku a očkovací souvislosti

Podle uniklého dokumentu z německé vlády nabízí Německo americkým spojencům, že bude spolufinancovat stavbu nových terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG). Celkem je ochotno investovat až miliardu eur tak, aby USA mohly zvýšit export svého plynu do Německa.

Představa je taková, že Amerika pak přestane protestovat proti rusko-německému plynovodu Nord Stream 2. Korunu tomu včera nasadil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který prohlásil, že plynovod je třeba chápat jako splátku Rusku za 20 milionů Rusů, kteří zemřeli ve druhé světové válce. Okamžitě protestovala ukrajinská ambasáda v Berlíně, která německého prezidenta obvinila z používání velmi podivných historických argumentů.

Tagesschau upozorňuje, že pokud by byl projekt zrušen, chystá Rusko odvetu v podobě omezení dodávek ropy a plynu do Německa, což by okamžitě rozpoutalo energetickou krizi. Německo ukazuje, že zoufale potřebuje plynovod dokončit: nikdo nechce vypnutou elektřinu v předvolebním roce, už teď lze počítat s politickými následky problémů se zpožděnými dodávkami vakcín.

Z uniklého dokumentu je také zřejmé, že Německo špatně čte americkou opozici vůči rusko-německému plynovodu. Němci si myslí, že jde jen o peníze, že Američané prostě pouze chtějí prodávat více vlastního plynu. Lobby vývozců plynu ve Washingtonu je jistě velká a silná, ale například server Eurointelligence.com zdůrazňuje, že na americké finanční a exportní zájmy se to redukovat nedá. A platilo to i za Trumpa. LNG terminály v Evropě navíc nejsou plně vytíženy. Americká pozice je primárně geostrategická. USA si nepřejí Německo a Evropu závislé na ruském plynu – a také si nepřejí poškozovat Ukrajinu.



Tím, že se Německo rozhodlo ukvapeně vypnout jaderné elektrárny, zvýšilo podle serveru Eurointelligence.com svou závislost na fosilních palivech – a nejlevnější a nejdostupnější je ruský plyn. Bez plynovodu Nord Stream 2 by se Německo muselo pustit do větších energetických úspor a muselo by výrazně zvýšit ceny energií. A ve hře je pak taková maličkost jako udržitelnost německého průmyslového modelu.

Jak by mohl vypadat kompromis? Třeba se Německo zaváže kupovat polovinu plynu z USA a polovinu z Ruska. Muselo by ale kompenzovat Gazprom a dohodnout se s Putinem. Nelze se divit, že německá vláda i prezident tohle všechno chápou málem jako otázku života a smrti.

Co se očkování týče, je horkým tématem otázka, proč Evropská unie obstarala méně vakcín než Británie a proč se v celém prostoru Unie očkuje mnohem pomaleji než v Británii. Populární je diskuse o kvalitách ruského Sputniku V a případném nebezpečí pramenícím ze všeho ruského nebo o slabé účinnosti oxfordské vakcíny AstraZeneca, již třeba Švýcarsko vůbec nepovolilo a Jižní Afrika ji pozastavila.



Je tu ale i mnoho dalších otázek. Americký deník The Wall Street Journal se vrací k otázce pořadníků. Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC doporučuje začít lidmi nad 75 let a „základními pracovníky ve frontové linii“. Pak mají přijít lidé mezi 65 a 74 lety, lidé s nemocemi, které zvyšují riziko komplikací, a základní pracovníci (anglicky „essential workers“). Základní pracovníci pracují podle CDC „v dopravě, logistice, potravinářství, stravování, stavebnictví, financích, informačních technologiích, energetice, právu, a dokonce médiích a bezpečnosti“.

Kdo je a není „základní“? V některých státech jsou to policisté a hasiči, jinde si skrze odbory prosazují svou i učitelé. O slovo se stále silněji hlásí uklízeči, domovníci, zaměstnanci hotelů, letušky, taxikáři a řidiči Uberu. A co třeba mladý taxikář, který žije se starými rodiči?

Jistou pranici lze očekávat i v definici toho, kdo má zdravotní potíže a jaké. Co třeba obezita, jež je výrazným faktorem komorbidity? Čtyřicet procent Američanů je obézních. List navrhuje, že nejlepší je všechny nároky odbourat a řídit se jen a pouze věkem. Koneckonců, vysoký tlak a cukrovku mají nejvíce starší lidé. Zájmové skupiny budou bručet a bouřit se, ale nakonec to většina lidí pochopí.

V jiném článku se list zabývá tím, že cca 100 milionů Američanů se vůbec očkovat nechce. Vede tu i stranická linie: 80 procent demokratů se chce očkovat, 55 procent republikánů se očkovat nechce. Přesvědčit odpůrce očkování nebude snadné, spíše to bude skoro nemožné a apel na sociální odpovědnost nemusí vůbec zabrat.

Velice kontroverzní bude otázka povinného očkování školáků. Je pochopitelné, že proti tomu bude velký odpor, protože nákazu covidem-19 přežije 99,995 procenta dětí. Přesto povinné očkování školáků mnohé americké státy a města chtějí spustit. Až začnou opadat fronty na očkování, má se pokračovat podle věku a zranitelnosti, ale musí se dostat rychle i na ty, kteří si svůj život a práci bez očkování nedovedou představit. Riziko opětovné infekce po očkování je prý po dobu šesti až devíti měsíců velmi nízké, takže v momentu, kdy začne klesat úmrtnost a začnou se otevírat školy, rozhodování přestane dominovat strach a společenská debata i o věcech pandemie bude mnohem racionálnější.

Zajímavé jsou také informace z Izraele. Izrael proočkuje do března většinu populace. Vakcíny od firmy Pfizer objednal brzo a připlatil si za ně. Poněkud se ale pomíjí to, že Izrael prodává farmaceutickým firmám anonymizovaná data pacientů, respektive očkovaných.

Kdo by si ale představoval, že v Izraeli už začal vládnout optimismus, je na omylu. V článku v izraelském deníku Haaretz se píše, že děti pod 16 let se v Izraeli očkovat nesmějí – a to je 30 procent obyvatel. A řada dospělých lidí se i tam očkovat nenechá. S miliony lidí bez očkování a novými mutacemi viru je potřeba počítat s restrikcemi a omezeními ekonomiky ještě dlouhé měsíce. A s dodržováním odstupů a nošením roušek ještě mnohem déle.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.

