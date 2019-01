MACHÁČEK: Nové britské referendum – ano, či ne?

PRAHA Nové britské referendum o setrvání v Evropské unii by dopadlo jasnou většinou pro setrvání – bez toho, jak budou hlasy počítány, i bez ohledu na detaily týkající se množiny otázek. Vzhledem k tomu, že většina Britů si nepřeje ani vyjednanou smlouvu s EU, ani tvrdý brexit, je druhé referendum jedinou možností.

Je o tom alespoň přesvědčen ekonom a publicista Anatol Kaletský v textu pro Project Syndicate

V dobách politického varu se události posouvají od nemožného k nevyhnutelnému tak rychle, že vynechají fázi nepravděpodobnosti. Na začátku roku 2016 se ještě brexit jevil stejně absurdním jako to, že by se šestkrát zbankrotovaný sexuální predátor mohl stát americkým prezidentem. O pár měsíců později se fenomény brexit i Trumpa začaly vysvětlovat jako nevyhnutelná vzpoura proti elitám a globalizaci, jež se dala čekat. Pocit nevyhnutelnosti – spíše než nějaké antievropanství – je to, co brání Britům zvrátit zbytečný a sebedestruktivní krok.

To se ale podle Kaletského změní, až bude odmítnuta dohoda Mayové a až bude na stole tvrdý brexit, jenž se rovná vyhlášení ekonomické války s EU a který může způsobit krizi srovnatelnou s rokem 2008 a obnovit napětí a násilí v Irsku.

Podle Kaletského vznikne parlamentní většina tvořená částí konzervativců a labouristů, která scénář brexitu bez dohody, jemuž britská média nyní říkají „horor“, odmítne a podpoří druhé referendum. Britská média se podle Kaletského vůbec velmi proměnila. Ještě nedávno byl každý příznivec druhého referenda prohlašován za „nepřítele lidu“ a „nepřítele demokracie“. Dnes už je třeba bránit hororu.

Na severu Eurointelligence.com mají jiný názor. Dohoda o brexitu s EU vyjednaná premiérkou zatím nemá dostatek hlasů, ale druhé referendum by vyžadovalo buď podporu premiérky Theresy Mayové, nebo labouristického lídra Jeremyho Corbyna, případně obou. Oběma lídrům ale úzké stranické a politické zájmy velí opak. Podle posledního průzkumu Daily Telegraphu podporuje 57 procent konzervativních voličů tvrdý brexit, 23 procent dohodu Mayové a jen 15 procent chce brexit zvrátit. Proč by v takovém případě měla konzervativní vláda podporovat druhé referendum? Labouristický lídr by zase musel opustit svůj vlažný či spíše odtažitý přístup k věci a stát se proevropským nadšencem. Pro labouristy je výhodnější chaos, který jim umožní vyhrát rozhodněji příští volby. Nové referendum by mohly zajistit předčasné volby, ty ale nejsou v zájmu konzervativní strany, nebo přechodná nadstranická vláda národní jednoty, jež by vznikla bez předčasných voleb. Ta ale logicky není v zájmu labouristů.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.