MACHÁČEK: O Gretě a scientokracii, vládě svěřené vědcům

Pokud předložíte zastáncům Grety Thunbergové argument, že by světu neměly poroučet děti, zpravidla se dozvíte, že děti na to mají nárok, protože ony zde budou žít. Na rozdíl od dědků, kteří znečistili a přehřáli planetu. Mimochodem, tento názor je v rozporu s politickou korektností (PC). Pilířem PC je přeci odmítání tzv. ageismu. Takže pozor na to, udělejte si v tomto pořádek.

Druhým argumentem je, že Greta jen amplifikuje to, na čem se shodne celá komunita klimatologů a dalších vědců. A vědci jsou za Gretu rádi, protože politici je prý neposlouchají.



Nabízí se tedy myšlenka, proč to není na světě zařízeno tak, aby vládli vědci, kteří mají vše dokázáno a spočítáno. Je tu otázka nastolení režimu vědců, tzv. scientokracie.

Pozor, tato myšlenka má zastání i mezi některými vědci. Například americký lékař Peter A. Ubel napsal: „Když mluvím o scientokracii, mluvím o vládě informovaných vědců. O vládě, kde se nevedou nekonečné debaty o tom, jestli systém kuponů zlepší školství, jestli omezování držení zbraní omezí zločinnost a jestli individuální účty ve zdravotním pojištění sníží výdaje na zdravotnictví. Místo toho budou mít vědci šanci ukázat, že se má prosadit, co doložitelně funguje.“

Jak se dočteme na anglické Wikipedii u pojmu scientokracie, mají tyto nápady i své prominentní kritiky, kteří tvrdí, že v době vědeckého dogmatismu už vlastně dávno žijeme, že scientokracie již nahradila teokracii apod.

Když to vyjádřím lidově, je pravděpodobné, že mezi vědci je stejné procento blbců, géniů, egomaniaků, podrazáků, dobráků, slušných lidí, ovcí i skeptiků jako v každé jiné profesi, tedy stejně jako třeba v politice. Z tohoto pohledu by tedy byla vláda vědců asi jedno, když to nebude vláda technokraticky a úzce zaměřených vědců, tedy třeba klimatologů.

O přírodních vědách toho vím málo, ale něco tuším o ekonomii. Jsou chvíle, kdy je lepší, když ekonomové nejenže nevládnou, ale když si politici rozhodnou po svém.

Slavný je příklad sjednocení západoněmecké a východoněmecké marky v kurzu jedna ku jedné. Kancléř Helmut Kohl neuposlechl varování celé obce akademických ekonomů, že to bude katastrofa, a rozhodl se po svém. Ano, bylo to katastroficky nákladné, ale bez toho by se sjednocení země nepodařilo a nemohl by existovat ani volný pohyb občanů. A kdyby se sjednocení nezdařilo, mělo by to katastrofické geopolitické důsledky nejen pro Německo. Možná by pak nebylo ani rozšíření NATO, ani EU – a možná by byla ruská bota zpátky v Evropě.

Před finanční krizí roku 2008 prakticky nikdo z ekonomů nevaroval. Na druhou stranu, reakce americké centrální banky na pád Lehman Brothers už vycházela z vědeckého poznání v tom smyslu, že vědci se v hrubých rysech shodují na tom, co udělaly vlády po roce 1929 špatně. Mikroekonomové mají také pravdu, že mají vlády testovat účinnost a efektivitu politik, zákonů a regulací a že tragicky nechávají nevyhodnocená data ležet ladem. Takže obrázek je, řekněme, smíšený.

S vědou souvisí i to, co krizi roku 2008 předcházelo. Matematici se podíleli na tvorbě komplikovaných „kosmických“ finančních produktů, které se pak změnily v toxickou masokostní moučku. Ilustruje to, kam by vedla světová vláda matematiků.

O klimatologii nic nevím, ale podstatné je, jak se v tomto oboru zachází s kritickým myšlením, jakými mechanismy se předchází myšlení stádnímu a módnímu, jak se zachází s oponenturou a jestli si vědecké instituce pěstují své disidenty, nebo je naopak ostrakizují. Zkušenost z americké univerzitní makroekonomie před rokem 2008 je v tomto ohledu hrozivá.

Existuje samozřejmě i myšlenka vlády moudrých filozofů, protože filozofie jako věda věd přeci není technokratická, vidí svět v souvislostech. Jenže může být docela nepraktická, protože součástí demokratické politiky není jen mudrování, ale i rozhodování a zodpovědnost. Zkusme ty politiky přeci jen trochu rehabilitovat, v scientokracii by nám opravdu lépe nebylo.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.