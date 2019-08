MACHÁČEK: O německé deziluzi z měnové unie

Podle komentátora Financial Times Wolfganga Münchaua se v Německu odehrává podobná debata jako v Británii na počátku 90. let. Zastánci společné Evropy by měli vědět, co vlastně prohrálo bitvu o EU ve Spojeném království. Na počátku 90. let verbální útoky proti EU v britské politice zdomácněly. Margaret Thatcherová pořád varovala před evropským superstátem.

Brusel začal být spojován s rozbujelou byrokracií. A lidé si představovali zvláštní vlaky plné evropských parlamentářů a jejich týmů, jak pendlují mezi Bruselem a Štrasburkem. Tak nějak začal brexit, tak byly položeny jeho základy. Münchau o tom píše zde. MACHÁČEK: Německo se neúčastní ochrany Hormuzského průlivu Něco podobného se podle Münchaua děje v Německu, přestože je proces teprve v raném stadiu. Necílí se ovšem na Evropskou unii jako takovou, ale na Evropskou centrální banku (ECB) a na eurozónu. Jazyk se už vymkl kontrole. Německá média referují o negativních úrocích jako o trestných úrocích, které někdo vymyslel, aby vytrestal německé vkladatele. Německé televizní programy vážně reportují o tom, že ECB plánuje využít peníze německých vkladatelů k nákupu pochybných aktiv po celé Evropě. Die Welt píše o vyvlastnění německých střadatelů, což je fráze, která má alarmující historické konotace. Dokonce i liberálnější noviny jako Die Zeit akceptují názor, že ECB je příčinou nízkých úroků. Jsou tu jasné paralely s historií brexitu. Navenek to vypadalo, že má Británie s EU báječnou dohodu. Byla v celní unii a na jednotném trhu, ale nikoli v eurozóně nebo v Schengenu, kde se dá cestovat bez pasu. Britové si zabezpečili opt-out a výjimky v mnoha oblastech. David Cameron před referendem dojednal další ústupky. Dnes má Německo obrovský prospěch z členství v eurozóně a velmi slabé důvody ke stížnostem. MACHÁČEK: Evropa a zhoršující se ekonomický výhled Je to něco jako objektivní pravda. Takhle ale nejsou věci vnímány uvnitř Německa. Tam převládá dojem, že měnová unie nefunguje, jak by měla. Existuje hysterická debata o nerovnováhách v platebním systému Target 2, jemuž málokdo rozumí, a o negativních úrocích. Němci jsou velmi neklidní z toho, že sdílejí měnový klub se zeměmi, jejichž lídrům nedůvěřují. Trochu toho neklidu má i určitou racionalitu. Němci mají velké přebytky – a ty jsou investovány v zahraničí. Návratnost těchto investic je ale nejnižší ze skupiny G7. Aktiva, do kterých Němci investují – jako jsou třeba automobilky v Číně –, vysoce korelují s domácí ekonomikou a také nechrání Německo před demografickým rizikem. Země, do kterých se investuje, mají většinou podobný demografický profil jako Německo. MACHÁČEK: Žena v čele Evropské centrální banky a Němci Německo bude nyní čelit jistému souběhu rizik a ohrožení. Jeho průmysl svým způsobem stále žije z vynálezů 19. století. Šampioni německého průmyslu jsou superhvězdami analogového věku. Nyní ale čelí nejisté budoucnosti. Žádná z německých firem není lídrem ve výrobě baterií, tedy technologií pro příští generace aut. Německo nemá pořádnou vědeckou kapacitu v umělé inteligenci, nic srovnatelného s USA a Čínou. Německo má stále skvělé inženýry, ale nemá nejlepší vědce a výzkumníky. Obsese fiskálním pořádkem zapříčinila chronické podinvestování veřejného sektoru. Je těžké předvídat, jak se Německo vyrovná s duální hrozbou technologického posunu a měnovou unií, kterou ohrožují nerovnováhy. Nejlepší by bylo udělat cokoli, co je třeba k záchraně měnové unie. Ukončit obsesi fiskálních přebytků a zvýšit investice do vědy, technologií a vojenské infrastruktury. To byla musela triumfovat naděje nad zkušeností. Německo se totiž posouvá přesně opačným směrem.