MACHÁČEK: Obchodní válku nelze vyhrát, ale směřujeme k ní?

PRAHA Německý ekonom Daniel Gros v textu pro Project Syndicate upozorňuje, že bilaterální obchodní války v propojeném světě určitě nejde vyhrát. První salvu vůči Číně vypálil Donald Trump, je však pravděpodobné, že z celé konfrontace vyjde Amerika jako loser:

Chvíli to vypadalo, že tenze mezi USA a Čínou jsou novou normalitou, jenže po krachu jednání v Šanghaji se zdá, že dochází k další prudké eskalaci. Reciproční tarify ale podle Grose poškodí Ameriku víc než Čínu, píše Gros.

Gros provádí složité výpočty, avšak zjednodušeně řečeno: 25procentní celní tarify se týkají čínského zboží, nikoli zboží z Evropy, Latinské Ameriky nebo od jiných asijských výrobců. Nečínští výrobci téhož zboží mohou tedy v Americe zdražit o čtvrtinu – a stále budou konkurenceschopní. Ceny pro americké spotřebitele se zvýší.

Čína sice uvalila 25procentní reciproční cla na většinu svých dovozů z USA, ale dopad na čínskou ekonomiku bude omezený, protože americké zboží představuje jen 10 procent čínského dovozu. A Čína zároveň snížila cla zbytku světa.

Navíc velký podíl amerických dovozů do Číny činí komodity jako sója, které může Čína snadno dovézt odjinud, bude-li třeba, například z Brazílie. Američané budou zase vyvážet sójové boby na trhy, které dříve obsluhovala právě třeba Brazílie, například do Evropy. Může se tak i snížit americký obchodní schodek s Evropou.

Amerika rovněž vystupňovala netarifní bariéry. Kupříkladu čínská firma Huawei se ocitla na seznamu společností, s nimiž americké podniky nesmějí dělat byznys. Trump zároveň umožnil generózní výjimku a američtí vývozci mohou získat licenci na prodej zařízení Huwaei, ale spousta amerických firem si dobře rozmyslí, jestli dělat dlouhodobé obchody s čínskou firmou, která je na seznamu těch nebezpečných a zakázaných. Čínská vláda nyní zdvojnásobí úsilí ve smyslu vytvoření technologické nezávislosti na amerických dodavatelích.

Pouhá hrozba seznamů vytváří signifikantní bariéru čínsko-amerického obchodu, která je stejně nákladná jako cla zaměřená proti jedné zemi.

Poznámka Monitoru JM:

Otázkou je, zda chce Trump vyhrávat bilaterální obchodní válku, jak mu Gros přisuzuje, nebo jenom přitvrzuje, aby dosáhl dohody. Věc jiná jsou bezpečnostní věci, jako je firma Huawei, kde primárně nejde o obchodní spor.

...

Podle slavného ekonoma Nouriela Roubiniho a jeho textu, který najdeme taktéž na Project Syndicate, dávají kryptoměny vzniknout celému novému kriminálnímu průmyslu: nelegálním offshorovým burzám, placeným propagandistům a armádě podvodníků, kteří chtějí okrást spotřebitele. Navzdory důkazům o defraudacích a zneužívání usnuli finanční regulátoři a policie u volantu.

Podle autora existují dobré důvody, proč každá civilizovaná země tvrdě reguluje svůj finanční systém. Finanční krize roku 2008 byla do značné míry důsledkem toho, že se omezila finanční regulace. Šejdíři, podvodníci a kriminálníci jsou faktem života a žádný finanční systém na světě nemůže sloužit svému účelu, pokud před nimi lidi nechrání.

Proto regulace vyžadují, aby cenné papíry byly registrovány, aby peněžní služby byly licencovány, aby se bránilo praní špinavých peněz a aby bylo možné prověřovat zákazníky tak, aby se bránilo daňovým únikům, a aby manažeři opravdu sloužili zájmům klientů.

Avšak současný regulatorní režim se netýká všech finančních aktivit. S kryptoměnami se rutinně obchoduje mimo dosah finančního dohledu a to, že firmy nemají náklady na přizpůsobení se regulaci, je falešně vydáváno za efektivitu. Mluví se i o praní špinavých peněz. Možná je to přehnané, ale protože trh je totálně neregulovaný a neexistuje nezávislý audit, nikdo neví, co se děje za scénou.

Až 95 procent transakcí s bitcoinem jsou transakce předstírané a nereálné, defraudace nejsou výjimkou, ale pravidlem. Neregulovaný trh se stal hřištěm pro všemožné kriminální umělce a podvodné prodejce. Vznikl tu průmysl v řádech desítek miliard dolarů, který netvoří jenom burzy, ale propagandisté převlečení za novináře, oportunisté falšující účetnictví a lobbisté hledající regulatorní výjimky. To všechno dohromady vytváří kriminální svět, vedle kterého Cosa Nostra bledne. Je nejvyšší čas aby americké i další autority rázně zakročily.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.