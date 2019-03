MACHÁČEK: Odchod Mayové za podporu smlouvy?

Nová informace z ostrovů: začíná se proslýchat, že brexitová smlouva vyjednaná Theresou Mayovou s EU27 by nakonec mohla v posledních dnech či hodinách před lhůtou projít. Cena, kterou za to má Mayová zaplatit, je, že okamžitě odejde ze svého postu.

Jestli jde tolik o Mayovou, ale není úplně jasné. Část konzervativců se asi obává především toho, že v indikativních hlasováních (doporučeních) britského parlamentu, která probíhají právě dnes, by mohla těsně zvítězit varianta, již brexitéři považují za horší než brexitovou smlouvu. Mohla by být vybrána celní unie s EU (lze ji schválit a připravit v řádu dní), která Spojenému království neumožní vyjednat ony „skvělé“ smlouvy se zbytkem světa, ale umožní mu plně kontrolovat migraci. Nebo by mohla přijít smlouva typu Norsko plus, kde je to přibližně naopak (Norsko je součástí Schengenu, ale neřídí se kvótami EU v oblasti rybolovu apod.).

Z hlediska zájmů a ideologie brexitu nakloněných konzervativců je vyjednaná brexitová smlouva přeci jen lepší. A co se politické budoucnosti premiérky Mayové týče, ta už přece před časem oznámila, že po brexitu odejde; i když není jasné, co tím myslela a co přesně znamená „po brexitu“.

Bývalý ministr zahraničí a jeden ze strůjců brexitu a také jeden z konzervativních členů parlamentu, kteří hlasovali proti brexitové smlouvě, Boris Johnson, řekl televizi ITV News, že „smlouva o odchodu z EU může dávat smysl, jen když se odehraje velká změna v přístupu k vyjednávání na straně Spojeného království“. Tím chce naznačit, že vyjednávat s EU pak bude někdo jiný než Mayová. Patrně on sám.

Jenže o čem chce vyjednávat? Pokud bude smlouva schválena, není v brzké budoucnosti už moc co dojednávat. Až bude Británie z EU pryč, samozřejmě začne platit dvouletá přechodná lhůta – a během ní bude dost času dojednat dlouhodobé uspořádání obchodních vztahů Británie s EU. Možná má Johnson na mysli toto. To už by ale byl běh na dlouhou trať a to, že by to měla být práce pro někoho jiného než vyčerpanou Mayovou, je vcelku zjevné. Nové dlouhodobé uspořádání obchodních vztahů Británie a EU se ale bude v budoucnu vyjednávat, i kdyby došlo k tvrdému brexitu.

Anebo dnes parlament v indikativním hlasování schválí smlouvu, ale pověří vládu (nového či starého premiéra), aby znovu projednala s EU politickou deklaraci, která je toho součástí.

Co se indikativního hlasování týče, reálně hrozí, že parlament dnes schválí nějaký nesmysl, nějakou nelogičnost, která bude pro EU nepřijatelná či nesrozumitelná, případně schválí něco, čím se vláda odmítne řídit. V tom případě nastoupí tvrdý brexit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.