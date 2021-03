MACHÁČEK: Orbánův odchod z EPP a proč si (ne)vybírat vakcínu

Podle komentáře Tonyho Barbera pro Financial Times je budoucnost Orbánovy značky konzervativního nacionalismu docela nejistá. Strana Fidesz se minulý týden rozloučila se středopravicovou EPP, největší parlamentní frakcí Evropského parlamentu. Podle Barbera jde o více než nějaké drobné přeskupení v legislativním tělese, jemuž většina Evropanů nevěnuje pozornost. Důležité je, že se zase o něco rozevírají hodnotové nůžky mezi západní a střední a východní Evropou.

Pro západní Evropu je nebezpečné, že se do tohoto prostoru začne vlamovat Čína, Rusko, Turecko a Británie a může být omezen vliv Bruselu. Jde i o sféru vlivu EU na Balkáně. Srbsko si podobně jako Maďarsko udržuje určitý distanc od Bruselu a vřelé vztahy s Moskvou a Pekingem.



Riziko pro EU existuje, ale je tu i riziko pro Maďarsko. Do minulého týden Orbán těžil z politické ochrany EPP. Mohl počítat se zdrženlivostí kancléřky Merkelové i bavorské sestry CSU. Ani světové trendy a Biden v Bílém domě Orbánovi nepomáhají. Trump prý do určité míry sdílel Orbánovo pohrdání normami liberální demokracie.

V Německu se pravděpodobně dostanou do vlády Zelení, kteří Orbána ostře kritizují. Další Orbánův spojenec, Matteo Salvini, se rozhodl v Itálii podpořit proevropskou vládu Maria Draghiho.

V prohlášení spojeném s odchodem z EPP píše Orbán, že „musíme budovat evropskou demokratickou společnost, která bude domovem pro evropské občany, která nechce multikulturalismus, mimozemšťanství LGBTQ a která brání křesťanské tradice a suverenitu národů“.

Ve věci porušování zásad právního státu Orbán asi může spoléhat na to, že mu pomůže Bulharsko, Polsko a Slovinsko. A horší vztahy se Západem jen prohloubí jeho dobré vztahy s Ruskem a Čínou. Celý region ale s Orbánem nejde. Například Litva a Rumunsko se rozhodly pro velice ostrou protičínskou politiku.

Několik našich poznámek. Pokud by oslabil vliv Bruselu a zesílil vliv Británie, nebylo by na tom nic špatného, nic o tom, že by Británie měla v tomto regionu nějaké zvláštní ambice, ale nevíme.

Problém jsou jistě Orbánovy útoky na principy právního státu, média a podobně a dohadování s EU bude v tomto směru ještě pokračovat. Naopak problém není Orbánova konzervativní ideologie, která představuje zcela legitimní směr v evropském politickém spektru. Někomu se může líbit celá, někdo z ní může ocenit jen něco (třeba důraz na kontrolu vnější hranice EU) a někdo ji odmítne jako celek. To, že jsem pro právní stát a evropskou integraci, nutně neznamená, že musím přísahat na módní progresivní ideologii se vším všudy.

Co se Salviniho týče, to, že v době pandemie, kdy nechce vládnout nikdo, podpořil Draghiho vládu, ještě neznamená, že se z něj stal přes noc umírněný proevropský politik. A bratrství Srbska s Ruskem není nic nového, to tu bylo přece vždycky.

Všude v Evropě je nedostatek vakcín, proto se debata o jejich různé účinnosti a otázce, jak se k ní vztahovat, zdá být docela luxusní. Ve světě se ale vede. Třeba v USA sice neřeší nechuť k vakcínám Astra Zeneca jako v Evropě, a to především v německé jazykové oblasti, ale úřady tam schválily vakcínu od firmy Johnson & Johnson, jejíž účinnost je slabší než u Moderny a Pfizeru, jimiž se očkuje dosud. Ani v Americe si lidé nemohou vybírat, čím se budou očkovat.

Musí se zkrátka spokojit s tím, co je k mání. Otázky s tím spojené komentuje na Bloombergu redaktorka Faye Flamová. Američané jsou zvyklí vybírat si léky na trhu a reklamní trh mířící přímo na zákazníka či pacienta je tam gigantický. Jistý odpor k nemožnosti si vybrat tam je na vzestupu – a lidem se to bude muset lépe vysvětlit.

Všechny tři v USA schválené vakcíny fungují téměř stoprocentně v nejdůležitější věci: chrání před těžším průběhem, hospitalizací a smrtí. Účinnost je ale různá. U Moderny a Pfizeru to je 95 procent, u Johnson & Johnson 72 procent na základě testů provedených v USA, jinde je to ještě slabší. Dá se to přirovnat ke školním testům: 95 procent je jednička, 72 procent horší trojka. To je docela rozdíl.

Lidé se nebojí pouze toho, že zemřou na covid-19, bojí se i takzvaného dlouhého covidu a toho, že budou infekční i po očkování. Pokud někdo i po očkování opět onemocní, nejsou ještě data o tom, jak dlouhý bude mít průběh.

Všechny tři vakcíny ale také redukují počet lidí, kteří mají jen mírné příznaky nebo jsou infekční, ale asymptomatičtí.

Různé vakcíny se testovaly na různých lidech. Firma Johnson & Johnson testovala více na lidech s cukrovkou a vysokým tlakem a více testovala v Jižní Africe a v Latinské Americe také už na nových mutacích. Důležité je, že testovaní nezemřeli ani neměli těžký průběh.

Epidemiologové vědí, že nejefektivnější je očkovat v oblasti s nejsilnější náloží. Což jsou v USA zpravidla ghetta sociálně slabých a barevných. V praxi to ale není možné, protože poslat zrovna sem vakcínu Johnson & Johnson by okamžitě vyvolalo protireakci s tím, že jde o rasismus a očkuje se zde „podřadnou“ vakcínou.

Je to vakcína levnější, stačí jedna dávka a není u ní třeba žádné zvláštní chlazení: jedna dávka je tak ideální pro bezdomovce a tuláky a pro lidi v odlehlých oblastech. I tento logický krok ale vyvolá debaty o rovnosti, ale možná je lepší se toho nebát a čelit tomu.

Podle autorky bude časem lepší rovněž umožnit Američanům výběr vakcíny. Patrně se tak dosáhne toho, že se nechá naočkovat více lidí, protože část může váhat s tím, že na ně zbude právě „podřadnější“ vakcína. Důležité není 92 procent nebo 72 procent, ale nula procent. Nula procent po očkování na covid umírá. Takže zatím berme první, co je po ruce.

V USA též přibývá lidí, kteří onemocní i po druhé dávce Pfizeru či Moderny, o čemž pojednává jiný text na Bloombergu od Mary Duenwaldové. Přitom lidé doufali, že se očkují právě proto, aby neonemocněli. Žádná z vakcín ale neposkytuje takzvanou sterilizační imunitu, tedy garanci toho, že neonemocníte. To dokázalo v historii jen očkování proti neštovicím.

Když se mluví o účinnosti 95 procent, u pěti procent lidí je zkrátka možnost, že onemocní znova. Ve skutečnosti mohou být výsledky horší než u klinického testu, třeba účinnost 90 procent místo 95. Také je možné, že ti, kdo znovu onemocní, mají novou variantu viru. Očkování by ale mělo znamenat, že pokud onemocníte, máte lehčí průběh než bez očkování.

Zatím se nic neví o tom, zda jsou očkovaní lidé méně nakažliví. Je ale skoro jisté, že očkovaní a nadále pozitivní mají menší nálož viru. A hlavně menší nálož viru v nosohltanu a plicích. To znamená méně viru ve vzduchu, který dýcháte. Jak dlouho taková menší nálož trvá, není ale ověřeno, protože se začalo očkovat teprve nedávno.

Část o očkování přečtena včera v Českém rozhlase Plus.