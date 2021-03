MACHÁČEK: Oslabená CDU a budoucí německé koalice

Server Eurointelligence.com se v instantní analýze dívá na výsledky dvou víkendových regionálních voleb v Německu. Hlasovalo se v Bádensku-Württembersku a Severním Porýní – Vestfálsku. Očekávalo se, že v obou spolkových zemích CDU kancléřky Merkelové oslabí, ale oslabila víc, než se čekalo.

Server nyní odhaduje celonárodní podporu CDU na 28 procent, což je o deset procent méně než před rokem. Obě spolkové země přitom bývaly typické bašty křesťanských demokratů. Bádensko-Württembersko je země Wolfganga Schäubleho a Porýní-Falc stát Helmuta Kohla. Na příkladu těchto spolkových zemí se obyčejně dobře odhaduje, jak si stojí CDU v celém Německu. Pokud by se současný výsledek replikoval v celém Německu, nemusely by se CDU/CSU vůbec dostat do vlády v Berlíně.



S těmito výsledky je možné vytvořit koalici Zelených, SPD a liberálů, jíž se v Německu říká semafor. Semafor bude také vládnout právě v Porýni-Falci.

Alternativou je také červeno-rudo-zelená koalice, kdy místo liberálů z FDP vstoupí do vlády Levicová strana alias Die Linke. Pro současnou SPD by asi byla pohodlnější koalice s levicí než s liberály.

Pokud CDU/CSU ve vládě zůstanou, vzrostou šance bavorského premiéra Markuse Södera z CSU na post kancléře. Nového šéfa CDU Armina Lascheta nelze vinit ze špatných výsledků, ale prezentoval se jako kandidát kontinuity s vládou Merkelové, což se jeví jako nevýhoda, protože kontinuitu nyní CDU asi nepotřebuje.

Počet nakažených v Německu momentálně stoupá a institut Roberta Kocha mluví o třetí vlně. Jeví se jako poněkud obtížnější omezit restrikce a uzávěry. Jednotlivé spolkové země mohou uvolňovat lockdown, ale pouze v případě, že je počet nakažených méně než 100 na 100 tisíc obyvatel.

Je možné, že příští kancléř se nebude vybírat z dvojice Söder–Laschet, ale ze zeleného vůdčího dua Habeck–Baerbocková – anebo to může být Olaf Scholz, pokud se vzpamatuje SPD.

Náš dodatek:

CDU je nyní logickým fackovacím panákem kvůli pandemii, očkování a lockdownu. S tím, jak se tempo očkování přeci jen během jara prudce navýší a restrikce se budou časem uvolňovat, se popularita CDU zase zvedne.

Liberálové z FDP, kteří se vyšplhali na cca 10 procent, se prezentují jako hlavní političtí odpůrci příliš přísných restrikcí a lockdownu, nikoli však v nějaké vulgární formě, jsou zkrátka jediná jasně probyznysová a propodnikatelská strana. Pokud začnou restrikce povolovat, popularita FDP zase poněkud poklesne.

Nejdůležitější závěry pro Českou republiku: Posílení zelených zhoršuje vyhlídky pro jadernou energetiku i u nás, případné posílení SPD a levice může znamenat větší otevřenost další integraci eurozóny, což prosazuje Francie.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.