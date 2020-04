MACHÁČEK: Oslabí americká hegemonie?

Praha Také jste si před týdnem všimli informace, že americká vláda zabavila v Thajsku 200 000 roušek určených pro město Berlín, respektive berlínskou městskou policii? Tak americká televize Fox News nyní tvrdí, že to od začátku do konce byla tzv. fake news.

A netvrdí to jen televize Fox News, kterou leckdo nemusí mít rád, ale i mnohá německá média, třeba deník FAZ. Celé si to vymyslel Andreas Geisel, ministr vnitra městského státu Berlín za sociální demokracii, který obvinil USA z „moderního pirátství“ a metod „Divokého západu“. Geisel byl mimochodem členem komunistické strany bývalé NDR, a to do roku 1989.



Podle Fox News je vymyšlená i informace, že Američané a prezident Trump chtěli koupit německou firmu CureVac, jednu ze 40 firem na světě, které se pokoušejí vyvinout vakcínu proti novému typu koronaviru.

Tolik pro ty, kteří tvrdí, že fake news mají původ jen v Rusku nebo Číně. I když zájem na nárůstu antiamerikanismu v Německu mohou mít také Rusko a Čína a bývalý německý komunista se jim může hodit.

…

Gideon Rachman se v komentáři pro Financial Times zamýšlí nad tím, zda může pandemie nemoci covid-19 omezit, oslabit či ukončit americkou dominanci.

Bývalý americký prezident Ronald Reagan na vrcholu studené války říkával, že rivalitu dvou světových táborů by mohl ukončit snad jen útok mimozemšťanů. Nyní Amerika a Čína čelí podobné hrozbě, ale rivalita obou zemí narůstá.

Čína pochopitelně cítí příležitost. Pandemie odhalila některé americké slabosti, zatímco silné stránky se momentálně nejeví jako moc důležité. Nejmocnější vojenská mašinerie na světě v boji s virem nepomůže. Fakt, že USA nemají univerzální zdravotní péči, neohrožuje jen americké chudé, ale celou tamější společnost. Americký ekonomický a politický systém se dost otřásá. Každý desátý americký dělník už přišel o práci a republikáni i demokraté se navzájem obviňují z toho, že chtějí zneužít pandemii pro politické účely.

Čína už prakticky potlačila šíření viru a zřejmě dokáže stabilizovat i ekonomiku. Americe ale hrozí nová velká deprese i politická krize. Konec americké hegemonie je sice podle Rachmana dlouhodobě nevyhnutelný, jestli ji však urychlí pandemie covid-19, je diskutabilní.

Dá se to také zjednodušit na dvě otázky. Jaké měně nejvíc důvěřujete? A kam byste poslali vlastní dítě studovat? Tady se toho moc nemění. Společná evropská měna čelí podle všeho další krizi a čínská měna dosud ani není plně konvertibilní. A nadaní tohoto světa nemíří na čínské univerzity, dcery Baracka Obamy i čínského prezidenta studují na Harvardu. Americké univerzity a korporace stále přitahují talenty z celého světa a naopak vyvážejí americké myšlenky a postupy do světa.

Americká vojenská dominance možná oslabuje, ale s dominancí dolaru je tomu naopak. Ta Americe pomáhá používat dolar jako politickou sílu. Stačí se zeptat ruských oligarchů nebo Íránu, jakou mají zkušenost se sankcemi.

…

Wolfgang Münchau se v témže listu zabývá otázkou, jak to bude se společnou unijní odpovědí na ekonomickou krizi způsobenou pandemií. Severní členské země eurozóny jasně odmítly společný evropský dluhopis. Nabídnuty byly půjčky za záchranného valu pro eurozónu ESM, jenže Itálie o ně nemá zájem, zatím jí dostačuje politika ECB, která dodává na trh dostatečnou likviditu. Lídři EU zatím pouze nahlas uvažují o vytvoření nějakého fondu na oživení ekonomik, až se krize přežene. Detaily jsou zcela neznámé.

Německé ekonomické instituty počítají s propadem německé ekonomiky o 4,2 procenta za celý letošní rok a oživením 5,8 procenta v roce příštím. Pokud by to tak bylo a pokud by se z toho dal odvodit adekvátní vývoj pro celou eurozónu, půjde skutečně o vývoj ekonomik ve tvaru písmene V – a potom žádná společná evropská pomoc nebude ani třeba.

Jenže podle Münchaua je takový odhad příliš optimistický. Propad může být o deset procent, jih Evropy se může ocitnout ve vleklé krizi, a navíc se epidemie může příští zimu vrátit. Co když Itálie odmítne časem splácet svoje dluhy? Proč se proti takovému vývoji nechce EU pojistit?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.