MACHÁČEK: Palestinci mimo zájem a Voltswagen ve světě bez humoru

Walter Russell Mead píše v deníku The Wall Street Journal, že izraelsko-palestinská disputace už nedominuje regionální agendě. Přesto má Bidenova administrativa možnost napětí a konflikt ukončit.

Izraelsko-palestinský konflikt býval největší diplomatickou show na zeměkouli. Bývalý americký prezident George H. W. Bush sponzoroval slavnou madridskou konferenci, prezident Trump a jeho zeť sjednávali „deal století“. Každý americký prezident v moderní době investoval čas a politický kapitál, aby pomohl ukončit či zmírnit ostře sledovaný konflikt.



Joe Biden začíná zdrženlivě, ale to je dobře, protože - zdá se - akceptuje novou normalitu. Místo oznamování nějakého nového vysokého vyjednavače uvolní znovu humanitární a vzdělávací pomoc pro Palestince a obnoví s nimi diplomatický kontakt. Američtí diplomaté budou brzdit některé neuvážené kroky Izraele a Palestincům odeberou část břemene.

To všechno má smysl. Starý mírový proces vznikl v době, kdy USA neměly žádného rivala ve vedení světa. Blízký východ byl pro světovou a hlavně americkou ekonomiku důležitější než dnes a arabské státy v regionu byly mocnější než dnes. Tehdy šlo o nutný a zásadně potřebný aspekt americké politiky. Bylo potřeba, aby Amerika spolupracovala s arabským světem a zároveň podporovala Izrael.

Od té doby některé arabské státy jako třeba Sýrie a Irák upadly do chaosu nebo se začaly tolik bát Íránu, že nemají čas a energii na palestinskou otázku. Ve stejné době se zvýšila atraktivita Izraele jako obchodního partnera a zdroje investic. Státy v Perském zálivu se chtějí zbavit přílišné závislosti na ropě a obchodní a technologické partnerství s Izraelem může pomoci. Také arabské bezpečnostní zájmy míří stejným směrem. Obavy panují z Íránu a obnovy jaderné dohody s Íránem. Pokud by se Bidenova administrativa pokusila vracet k Obamově politice na Blízkém východě, jen by tím hnala Araby a Izraelce k ještě užší spolupráci a ochotě „přehlížet“ Palestince v zájmu širšího arabského světa.

Starý izraelsko-arabský mírový proces byl prostředkem k redukci antagonismu mezi Izraelem a celým arabským světem. Nový mírový proces musí vtáhnout již robustní izraelsko-arabskou spolupráci do řešení izraelského konfliktu s Palestinci, zatímco Amerika by se měla zavázat k ochraně regionální bezpečnosti před Íránem.

Pokud by se USA jasněji zavázaly ke spolupráci s Izraelem a arabskými státy k omezování íránských ambicí na regionální dominanci, pak by možná i pravicová izraelská vláda akceptovala vznik palestinského státu a arabské státy by mohly pomoci Palestincům takový stát akceptovat. Když se USA zavážou tady - tedy k rozvoji a ochraně spolupráce Izraele s arabským světem -, mohou pak pokračovat v nukleární diplomacii směrem k Teheránu.

Smysl pro humor možná nikdy nebyl tak masovou záležitostí, jak se zdá. Dvojnásob to platí v době politické korektnosti a kontroly používaného jazyka. Své by mohla vyprávět firma Volkswagen se svým marketingovým vtípkem, že přejmenuje firmu na Voltswagen. Píše o tom Chris Bryant v komentáři pro Bloomberg.



Aprílový vtípek (i když je apríl až dnes) s přejmenováním může stát firmu VW miliardy dolarů. Nelze se divit tomu, že chce být VW trochu jako firma Tesla a přisvojit si a osvojit trochu její slávy. Ale kalamita s aprílovým žertíkem ukazuje, jak může být v dnešním světě nebezpečné snažit se být cool a zábavný.

Americká větev korporace VW oznámila, že mění název na Voltswagen, a odmítla, že by šlo o aprílový žertík. Potom ale vyhlásila, že to vlastně byl aprílový žertík. Ve skutečnosti to byl aprílový žertík, který se dost nepovedl. VW se v USA financuje skrze depozitní certifikáty, na které jsou zvyklí drobní investoři. Po oznámení o změně názvu se cena těchto dluhopisů vyšplhala za jediný den o 12,5 procenta, aby se pak podobně prudce zhroutila.

Bryant konstatuje, že firma, která lhala o emisích a stálo ji to dost peněz, by měla zůstat u konzervativnějšího marketingu. Image firmy Tesla je úplně jiná. Elon Musk prochází z prostředí „counter culture“ a spoléhá se na akciový trh ve věci levného financování rozvoje. Muskovy procházejí na trhu provokace, které by jiným neprošly. Vyhlašuje běžně, že samořiditelná auta jsou za už za rohem, ač to není pravda. V roce 2018 oznámil, že má dost peněz na to, aby firmu Tesla stáhl z veřejného obchodování, což také nebyla pravda.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.