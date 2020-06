MACHÁČEK: Pandemie tvrdě dopadá na nejchudší státy

Média v poslední době řeší americké nepokoje, odstraňování soch, záchranný plán Evropské komise nebo vliv Číny. Jakkoli si ale Evropa či Amerika lámou hlavu s tím, jak znovu co nejrychleji nastartovat ekonomiky, možná by měl svět věnovat pozornost též tomu, co právě čeká nejchudší a nejkřehčí země, které se nacházely v katastrofálním stavu už před pandemií nemoci covid-19.

Upozorňuje na to v apelativním textu pro Project Syndicate bývalý britský premiér David Cameron. Žádná země na světě zatím nebyla koronaviru ušetřena. Vyspělý a bohatý svět by se ale neměl utěšovat tím, že nejchudší země zůstanou nejhoršího ušetřeny, protože jsou více izolovány od zbytku světa a protože mají velmi mladé obyvatelstvo. Země jako Jemen, Súdán, Haiti, Sierra Leona, Afghánistán a Venezuela byly už před pandemií zničené chudobou, konflikty, korupcí a mizernou vládou. O to hůř se vyrovnávají s pandemií. To, co každá země potřebuje v boji s pandemií, je přesně to, co těmto zemím schází a bude scházet: vlády s institucionální kapacitou připravit a realizovat akční plán, schopnost efektivně kontrolovat dodržování pravidel, sociální programy, dodávky ochranných pomůcek a zdravotnické a nemocniční služby pro nakažené. Zatímco Evropa má v průměru 4000 lůžek na jednotkách intenzivní péče na milion obyvatel, v Africe je to běžně pět lůžek na milion obyvatel. A v takovém Mali mají jen tři ventilátory na celou zemi. MACHÁČEK: Aliance pěti očí jako skupina Efektivní odpověď na šíření nákazy vyžaduje také elementární důvěru obyvatel vůči vládě. Kromě nedostatku kapacit nemají vlády v mnoha zmíněných zemích ani žádnou legitimitu. V zemích, které se zotavují z konfliktu nebo jsou zničené totální korupcí, nebudou lidé poslouchat vládu, i kdyby přišla s rozumným řešením. K řešení krize je třeba i silný privátní sektor, který je základním komponentem odolnosti států. Lidé musejí pracovat, aby uživili rodiny, a vlády musejí generovat daňové příjmy. V posledních týdnech se ukazuje, že smrtnost v Súdánu, Jižním Súdánu, Somálsku a Jemenu je srovnatelná s evropskými zeměmi, které byly zasaženy nejvíce a nejdříve. Ekonomický dopad bude také horší. Obchod afrických zemí s Čínou se masivně propadl, zhroutily se ceny komodit a ropy, schodky se nafoukly. Mnoho těchto zemí dováží potraviny a reálná je nyní hrozba hladu, a dokonce i hladomoru. Problémy chudého světa se brzy mohou stát problémem světa, protože mohou vyvolat další vlny masové migrace, organizovaného zločinu a terorismu. Západ musí začít včas jednat. Skupina zemí G20 by se měla dohodnout na oddlužení těchto zemí. Až budou vyvinuty léky a vakcíny, musejí být dostupné i v těchto zemích. Je třeba podpořit mobilní operátory v těchto zemích, aby sbírali informace o tom, co je kde potřeba, jak sociálně, tak z hlediska zastavení šíření infekce. Je třeba víc podpořit lokální zemědělskou výrobu. Šedesát procent orné půdy v Africe leží ladem. Taktéž je třeba cílit pomoc na menší a střední podniky. Instituce jako MMF či Světová banka musejí svou pozornost soustředit právě sem. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.