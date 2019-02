MACHÁČEK: Pekelná rétorika, brexitová skutečnost

PRAHA Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska si brexitéři zaslouží „zvláštní místo v pekle“. Ne za to, že zvolili brexit, ale proto, že zvolili brexit a neměli vůbec žádný plán co dál. Hlava britské Dolní sněmovny Andrea Leadsomová již požádala Tuska, aby se za svůj „plivancový komentář“ omluvil. A Sammy Wilson, mluvčí severoirské strany DUP, na jejíž podpoře je závislá vláda Theresy Mayové, prohlásil, že Tusk je „ďábelský euromaniak“.

Tusk jako vysoký evropský úředník se takto vyjadřovat jistě neměl. Má sice pravdu, ale spontaneitu by měl držet na uzdě, k jeho roli to nesedí. Mediální pozornost, která se v Evropě tomuto tématu věnuje, ale není vůbec adekvátní. V posledních dnech a hodinách se ve skutečnosti perspektiva nějaké dohody a kompromisu zvyšuje. Mayová začala komunikovat s klíčovou skupinou labouristických poslanců, aby dohodu o brexitu podpořili, a vypadá to nakonec docela nadějně, i když vyhráno jistě nebude a drama bude ještě měsíc a půl pokračovat. Přičtěme si k tomu výrok Angely Merkelové, podle které se nějaký kompromis při troše kreativity najde.

Ekonom Anatol Kaletský napsal pro server Project Syndicate článek, ve kterém navrhuje, aby Evropská unie, resp. EU-27 navrhla Británii, že může odložit brexit na neurčito. Podle Kaletského zvolila britská premiérka Theresa Mayová strategii, kdy vyhrožuje tvrdým brexitem k určitému datu, aby donutila svoje oponenty kapitulovat. Kdyby nebylo to pevné datum 29. března, stalo by se z onoho „tikání hodinek“ obyčejné odkládání na zítra, co lépe sedí k Therese Mayové a k pro ní charakteristické kombinaci robotické nepružnosti a vyčerpávající nerozhodnosti.

Kaletský se ptá, zda britská premiérka zahnala svoje oponenty do kouta. Tím, že se vzepřela úsilí britského parlamentu zakázat brexit bez dohody, vystavila prý lídry EU tlaku, aby akceptovali nějaké její požadavky do 29. března.

To, co Mayová požaduje od EU především, se podle Kaletského nejvíc ze všeho týká doslova periferní věci, která v EU nezajímá nikoho kromě Irska. Proto lze prý očekávat, že s tím, jak se 29. březen bude blížit, dá EU Mayové nakonec všechno, co chce ohledně irské pojistky.

Mayové se možná povede diskreditovat labouristickou stranu v očích mladých proevropských voličů na více než jednu celou generaci, a to tím, že přesvědčí část labouristické strany, aby podpořila dohodu.

EU má přitom možnost Mayovou zcela neutralizovat tím, že sama vyzve Británii, aby prodloužila lhůtu pro brexit za 29. březen. Kdyby se na tom Británie nedokázala shodnout, pak má prodloužení lhůty EU vyhlásit unilaterálně. Ať se Británie v klidu rozmyslí co dál.

Kaletského přístup se nelíbí analytikům ze serveru eurointelligence.com. Kaletský podle nich demonstruje největší slabost britských komentátorů. Většinou naprosto podceňují evropské procedury a evropské právo. Nejde přece o žádnou soutěž. Devětadvacátý březen je užitečný jak pro Brity, tak pro EU-27. Mayová potřebuje získat většinu pro svůj plán. Ten by se ale nikdy neuskutečnil bez jasné uzávěrky. EU také ví, že potřebuje Irsko k tomu, aby přijalo kompromis ohledně pojistky, jenže to se také nepodaří bez lhůty. Obě strany potřebují dohnat celou situaci do krajnosti, kdy hlavní je získat jednotnou pozici na obou stranách.

Premiérka Mayová řekla parlamentu, že lhůta 29. března pořád platí. Samozřejmě to nemůže myslet úplně vážně. Každé myslitelné řešení brexitové krize dnes vyžaduje prodloužení lhůty za 29. březen. Jenom se musí všichni tvářit, že to tak není. Mayová chce nejdříve dohodu doma a teprve potom žádat prodloužení lhůty. Stejnou strategii zřejmě sleduje i Brusel či EU-27.

Na eurointelligence.com konstatují, že největším rizikem, že dojde k tvrdému či neřízenému brexitu, je postoj nekompromisních zastánců setrvání Británie v Unii. Mnozí z nich více přejí tvrdému brexitu než brexitu s dohodou, aby mohli demonstrovat, jak katastrofální volbu si zvolili brexitéři.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institutu pro politiku a společnost.