MACHÁČEK: Plán B Theresy Mayové jen pro konzervativce

PRAHA Britská premiérka Theresa Mayová má v pondělí večer předložit parlamentu plán B, a to poté, co její plán A - tedy dohoda o brexitu s Bruselem - byl minulé úterý parlamentem tvrdě smeten ze stolu.

Mayová se nakonec rozhodla učinit ústupky pouze vzbouřeným konzervativcům. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn jí to umožnil tím, že předem deklaroval, že jednat s Mayovou vůbec nebude, pokud ona předem nezaručí, že nebude tvrdý brexit či brexit bez dohody. A něco takového Mayová slíbit neumí. Proslýchá se, že Mayová předloží nějakou bilaterální dohodu s Irskem, tu ale Irsko určitě zatím nepodpoří.



Převzít iniciativu chce také britský parlament. Chce zákonem dočasně změnit legislativní proces, aby to byl parlament (a ne vláda), kdo připravuje jízdní řád schvalování legislativy a její přípravu. Jde o to, že parlament by získal kontrolu nad případnou přípravou revokace brexitu nebo druhého referenda nebo žádostí o prodloužení lhůty za 29. březen. To, že parlament získá větší legislativní pravomoce, ale neznamená, že se na něčem shodne. Britové mohou požádat o prodloužení brexitové lhůty za březen, je však na EU, aby rozhodla, jaké prodloužení je pro ni přijatelné. To, že parlament možná získá větší pravomoce pro vyhlášení referenda, ještě neznamená, že se shodne na formulaci množiny otázek. A ani to neznamená, že většina poslanců bude chtít riskovat nové volby.

EU může souhlasit s nějakými změnami v takzvané irské pojistce, ale nebude to hned zítra.

Wolfgang Münchau vyjadřuje ve svém komentáři pro FT přesvědčení, že pravděpodobnost tvrdého brexitu se stále zvětšuje. Britští komentátoři podle něj neberou v úvahu, jaká bude evropská reakce na některé nápady a fantazie, jež se v posledních dnech v britském parlamentu rodí.

Evropské lídry i šéfy bruselských institucí upřímně vyděsilo, o kolik minulý týden Theresa Mayová prohrála. Možná proto, že si lépe než leckdo na ostrovech uvědomují, jak rychle se blíží 29. březen. Velké zděšení panuje především v Německu. EU je ochotna pomoci Mayové. Neměli bychom si ale plést ochotu pomoci a ochotu diskutovat s ochotou otevírat uzavřenou dohodu.

EU bude časem ochotna k nějakému kompromisu ve věci irské pojistky. EU určitě nebude mít problém s otevřením politické deklarace, která smlouvu provází, a vytvořením prostoru pro alternativy budoucího uspořádání mezi EU a Británií, jako je norský scénář nebo celní unie. Otevírat samotnou dohodu ale EU chtít nebude.

V Bruselu se nyní diskutuje o tom, jestli bude možné prodloužit lhůtu pro brexit za konec března. Nějaké velké prodloužení ale nečekejme, zvláště když je jasné, že britská vláda za druhým referendem nestojí dostatečně pevně.

Brexit bez dohody jistě není racionální, ale pro Theresu Mayovou je nejhorší žádný brexit. Pro lídra labouristů Corbyna je nejlepší tvrdý brexit a chaos, protože to by se mu hodilo pro předčasné volby. A pro irského předsedu vlády Varadkara jsou zase ponižující kompromisy ve věci irské pojistky.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.