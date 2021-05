MACHÁČEK: Pozdní a líná americká reakce na izraelskou krizi

Američtí politici a k Bidenovi kritická konzervativní média mají ve věci nového konfliktu v Izraeli jasno. Po celou dobu, kdy byl u moci Donald Trump, byl naprostý klid. Proč? Protože USA jasně a bez výhrad stály za svým spojencem Izraelem a to prostě budilo respekt.

S tím souvisí tvrdá pozice USA vůči Íránu a americká role ve vyjednávání smluv mezi Izraelem a arabskými státy.



USA samozřejmě zůstávají i nadále izraelským spojencem, ale od té doby, co Bidenova administrativa začala tzv. vyvažovat a relativizovat a nabízet Íránu jednání, už klid prostě není. Takhle jednoduché je to pro americkou pravicovou opozici.

To je samozřejmě velmi zjednodušené i pro autora Monitoru JM, který má jednoduchost rád, ale Bidena v tomto směru ostře kritizují i jinak obvykle velmi vstřícná a přátelská média jako třeba server Bloombergu.

Bobby Ghosh v komentáři pro Bloomberg píše, že Bidenova reakce na izraelskou krizi je prostě pomalá a líná.

Mezi Joem Bidenem a premiérem Netanjahuem proběhl telefonát. Ministr zahraničí Antony Blinken telefonicky mluvil se šéfem palestinské samosprávy Mahmoudem Abbasem a také s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan telefonoval s ministrem zahraničí Kataru.

Blinken řekl, že USA se „široce angažují a tlačí na deeskalaci a také mluví s partnery, kteří mohou zesílit jejich hlas“ (přeloženo – bude se více telefonovat).

Pracuje se i s jinou formou komunikace: Biden napsal Abbasovi dopis a Američané vyslali do oblasti zástupce náměstka ministra zahraničí (česky „minus dva“), aby jednal s Palestinci i Izraelci. Prezident Biden řekl reportérům, že „očekává a doufá“, že to brzy skončí. „Očekávání a doufání“ je stejně jako fráze „myslím na to a modlím se“, kterou američtí politici používají ve vztahu k endemickému problému (třeba násilí spojené s nošením zbraní), o němž nevědí, jak jej řešit, a nejraději by ho neřešili.

Biden ani jasně nepodpořil tradiční americkou politiku směřování ke dvěma státům. V Jeruzalémě už není od začátku ledna americký velvyslanec a není tam ani generální konzul pro otázky Palestinců. Některé arabské státy prý varovaly Washington před výbušnou situací ve východním Jeruzalémě, a byly ignorovány. Biden obnovil pomoc pro Palestince, ale nenavázal žádné vztahy s palestinskou autoritou. Bidenův dopis Abbasovi je oficiální reakcí na gratulaci ke zvolení, kterou Abbas odeslal v listopadu.

Američané mohou stále hrát roli v deeskalaci mezi Hamasem a Izraelem, ale musí se spolehnout na Egypt, tedy na zemi, která má vztahy s Izraelem i páky na Hamas. Egypt se už snaží dohodnout příměří. Hamas již přišel o několik velitelů a hlásí „vítězství nad Izraelem“, což většinou dělá, když už má opravdu dost.

Bude ale také třeba přibrzdit izraelskou odpověď na zabití izraelských civilistů a ochotu Izraele pustit se do pozemní války. Na to ale nestačí poslat do Izraele zástupce ministra. Blinken bude muset místo k telefonu rychle sednout do letadla.

Okamžitá priorita je zastavit rakety a střely, ale Amerika by měla mít i jasný dlouhodobější plán, o kterém bude jednat s izraelskou vládou. Ghosh navrhuje návrat k řešení dvou států. Otázka ale je, jestli o to je ještě v Izraeli zájem.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.