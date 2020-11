MACHÁČEK: Prezident všech Američanů

Musím se přiznat, že druhý nikoli povolební, ale „mezivolební projev“ Joea Bidena mne potěšil. Byl zjevnou reakcí na Trumpovo podivné vyhlášení vítězství. Biden nemluvil o vítězství, ale o tom, že je přesvědčen, že je na cestě k němu. Řekl, že bude prezidentem všech Američanů, nejen těch, kteří ho zvolili, chce Američany spojovat.

Na druhou stranu, je to sice hezké, slušné a zdvořilé a sluší se to říct. Ale co to bude znamenat v praxi? Třeba progresivní média spojená s demokratickou stranou se dosud tvářila tak, že Trumpovi voliči jsou moroni, idioti a hlupáci zralí na zbavení volebních práv nebo v lepším případě ideologickou a mravní převýchovu.



Na základě průzkumů veřejného mínění se počítalo s tím, že Amerika zavrhne a vypudí trumpismus. Jenže Trump a republikáni získali víc hlasů než v minulých volbách. Navíc trumpismus jako ideologie nic neznamená. Obsah je až na záležitosti mezinárodního obchodu a transakční přístup v podstatě běžná a dnes už tradiční americká republikánská ideologie (nízké daně, méně regulace, větší důraz na unilaterální americkou sílu ve světě) trumpismus je vlastně pouze leadership, styl a marketing, jímž se to prodává.

Co z republikánské agendy Biden dobrovolně přijme, aby byl prezidentem všech Američanů? Podle mne nic. Biden bude pod tlakem progresivistického levicového křídla, a pokud něco z republikánské agendy v americké politice zůstane, bude to jen proto, že demokratická strana neovládne Senát a ve sněmovně reprezentantů neposílí zdaleka tolik, jako se čekalo. Žádná modrá vlna – jak už všichni víme – se nekonala.

…

Co se změní vůči Evropě? Joe Biden podepíše hned první den ve funkci Pařížskou klimatickou dohodu. Co to ale bude znamenat v praxi? Americký ropný a plynařský průmysl a fracking zakázat nemůže, protože prostě nebude ovládat legislativní proces.

Pokud například Německo čeká, že ustane tlak na to, aby začalo více zbrojit v rámci NATO, nebo že Amerika zamhouří oko nad plynovodem Nord Stream 2, tak to se tedy nestane. Tvrdý postoj nadstranické skupiny senátorů bude v tomto pohledu spíše ještě tvrdší. Ani obnovení jaderné dohody s Íránem senátoři neumožní, a pokud by se o to Biden pokusil, šance na ratifikaci v Kongresu je prostě nulová.

