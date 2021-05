MACHÁČEK: Přijdou dny bezmasé

Bývalý ekonomický poradce Donalda Trumpa Larry Kudlow prohlásil ve své Fox Business Show, že Bidenova administrativa asi vyhlásí „válku spotřebě masa“. Citoval přitom vědeckou studie z University of Michigan, kde se praví, že k plnění emisních cílů ohlášených prezidentem Joem Bidenem bude třeba, aby Američané výrazně omezili spotřebu červeného i kuřecího masa, ryb, vajec, mléčných výrobků a živočišných tuků.

Kudlowa to pobavilo – pamatujte si to, žádný burger 4. července, žádný steak na barbecue, tenhle nápad bude americká „středozem“ opravdu zbožňovat. Ověřovači faktů prohlásili Kudlowovy výroky za dezinformaci a Paul Krugman v té souvislosti v The New York Times napsal, že „takhle poklesla pravicová politika. Vykřikují se falešné informace o zlých liberálech a od voličské základny se očekává, že tomu bude věřit, protože má vždy věřit, že jsou liberálové zlosynové“.

To, co píše Krugman, se ale dá klidně otočit. Progresivní politika se také nestydí lhát a útočit a zločinci a fašisti jsou zase všichni republikáni. Na americká média se už nedá koukat nebo se nedají až na výjimky vůbec číst. Je to většinou úplně čistá propaganda z té či oné strany.

Ale zpátky k tomu masu. Vyhledávači dezinformací mají pravdu, že Biden neřekl nic o tom, že Američané nebudou jíst maso.

Ale jak píše Stephen Moore v deníku The Wall Street Journal, když progresivisté neustále tvrdí, že je třeba „věřit vědě“ nebo „vědu následovat“, tak tohle přesně věda říká: pokud se nepřestane jíst takové množství masa, kravské pšouky ohřejí planetu. Není to přece vůbec žádná fantazie pravičáků.

A viceprezidentka Kamala Harrisová v televizi CNN na otázku, jestli vláda přijde s dietním doporučením ohledně spotřeby červeného masa ve vztahu ke klimatu, odpověděla „ano“. A dodala: „Je třeba najít rovnováhu v tom, co by vláda měla a neměla dělat, s jakými podněty přijít a jaké chování zakázat.“ To zní nakonec docela rozumně. Harrisová dodala, že sama si čas od času ráda dopřeje cheeseburger.

Environmentální agentura OSN ale konstatuje, že „každé sousto burgeru vyvolá škodlivé emise“. OSN také varuje, že „masný průmysl je zodpovědný za více škodlivých emisí než ropné společnosti“. Organizace Greenpeace oficiálně hlásí, že „krávy, prasata a kuřata vytvoří stejně skleníkových plynů jako všechna auta dohromady“. Sama Bidenova administrativa uznává, že USA „musí redukovat emise způsobené zemědělstvím“. Ministr zemědělství Tom Vilsack, který v téže funkci za Baracka Obamy vyhlásil úředníkům „bezmasé pondělky“, dnes ale tvrdí, že „žádné konkrétní úsilí omezit spotřebu hovězího masa“ od této administrativy zatím nevzešlo.

V reakci na tuto kauzu či pseudokauzu mluvčí Bílého domu umístila na Twitter foto prezidenta Bidena, kterak se usmívá při grilování steaků. V kampani ale Biden také například tvrdil, že nezakáže těžbu ropy takzvaným frackováním, aby tuto technologii už první týden v úřadu začal silně omezovat.

Německý ústavní soud před pár dny nařídil spolkové vládě, že dlouhodobé emisní cíle musí každý rok zodpovědně konkretizovat. Jinými slovy: zodpovědný dlouhodobý závazek snižovat emise musí doprovázet postupné konkrétní každoroční činy a cíle.

Otázka je, jak by to dopadlo v USA, kdyby byl tamější nejvyšší soud podobně aktivní a z pozice strážce mravnosti kontroloval plnění slibů.

Přečteno včera v Českém rozhlase Plus

…

Policie a armáda otřásají v posledních dnech francouzským veřejným míněním. Nejprve to byl otevřený dopis generálů na penzi, teď je to dopis mladých aktivních vojáků ve službě, kteří tvrdí, že ve Francii vlastně už probíhá občanská válka. Vojáci kritizují prezidenta Macrona, že příliš ustupuje islamistům.

Autoři tvrdí, že se zúčastnili bezpečnostních operací po teroristických útocích v roce 2015 a poznali uvnitř Francie celé náboženské komunity, které nemají pro republiku nic než pohrdání. Dopis podpořilo už 160 000 lidí.

Díky tomu všemu narůstá ve francouzské politice tlak proti migraci i ilegální migraci. Michel Barnier, bývalý evropský komisař a bývalý vyjednavač brexitu, včera ve francouzské televizi navrhl, aby Francie vyhlásila moratorium na migraci na tři až pět let a taktéž vyzval EU, aby ostřeji chránila svou vnější hranici. Považuje se to mimochodem za výkop Barnierovy prezidentské kandidatury za republikány. Macron chce o reformě migračního režimu diskutovat a nacionalistka Le Penová žádá omezit migraci na 10 000 lidí ročně.

Na serveru Eurointelligence.com upozorňují, že teroristické útoky jsou ve Francii na vzestupu a jsou často velmi brutální. Všichni si pamatují uříznutí hlavy učitele a vraždu tří lidí v Nice. Obojí spáchali migranti. Jeden legální z Ruska, jenž ale žil ve Francii od šesti let, a jeden ilegální z Tunisu, kterého by funkční schengenský systém býval zastavit.

Barnier prý možná bere vážně hrozbu, že by se mohla Le Penová stát prezidentkou. Pět let se zabýval brexitem, a ví tedy velmi dobře, že to, o čem si všichni myslí, že se nikdy nestane, se může stát velmi snadno.

Dodejme, že frontovou linii pro migraci z Afriky tvoří především Itálie. A to je země, která soudí bývalého ministra Salviniho za to, že několik dní odmítal, aby loď s nelegálními migranty zakotvila u italských břehů. Také stojí za zaznamenání, že přísnější ochranu vnější hranice EU před lety hlásily hlavně středoevropské země. Na Západě to bylo tehdy považováno za populismus a extremismus.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.