MACHÁČEK: Přijme Trump volební porážku?

Praha Opozice vůči současnému americkému prezidentovi začala s plnou vervou šířit zaručené informace o tom, že prezident Donald Trump nebude akceptovat zatím pravděpodobnou volební porážku. Samozřejmě se to předkládá docela rafinovaně s tím, že tyto spekulace šíří samotný prezident.

Boston Globe (https://www.bostonglobe.com/2020/07/25/nation/bipartisan-group-secretly-gathered-game-out-contested-trump-biden-election-it-wasnt-pretty/) upozorňuje na tajnou nadstranickou skupinu expertů a právníků, která se snaží simulovat situaci, kdy Trump odmítne po volební porážce předat moc. Vymýšlejí se všechny možnosti, třeba jestli může, nebo nemůže Secret Service (v USA prezidentská ochranka) Trumpa z Bílého domu proti jeho vůli vynést. Washington Post jde ještě dál a uvažuje o tom, zda se Trump v případě nejasného výsledku voleb chystá provést vojenský puč: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational-security%2fas-trump-demurs-an-unimaginable-question-forms-could-the-president-reach-for-the-military-in-a-disputed-election%2f2020%2f07%2f28%2f15c8818c-cb5c-11ea-89ce-ac7d5e4a5a38_story.html%3fhpid%3dhp_politics1-8-12_military-election-435pm%253Ahomepage%252Fstory-ans&hpid=hp_politics1-8-12_military-election-435pm%3Ahomepage%2Fstory-ans



V podobném duchu píše i New Yorker: https://www.newyorker.com/news/our-columnists/what-could-happen-if-donald-trump-rejects-electoral-defeat

Není vůbec jasné, jak by si měl Trump pomoci, kdyby o sobě takové ohavné spekulace vypouštěl záměrně. Jde spíše o to, že v rámci vyhrocené polarizace, v rámci politiky zredukované na angažovaný boj dobra se zlem a v rámci radikalizace, kterou sytí sociální sítě, je možné osočit neoblíbeného politika z čehokoli a portrétovat ho jako diktátora.

Je zaběhlou realitou, že média se už ani nesnaží o nadhled a objektivitu, totéž dávno platí pro mnohá akademická pracoviště a univerzity. Spekulace se vyvrátit nedá, a pokud po případné porážce Trump normálně odejde, bude se říkat, že to je proto, že na jeho úmysly bylo v podobných textech a kampaních včas upozorněno, že jeho temné záměry byly zavčas odhaleny.

Nemusíme být fanoušky Trumpa, ale v zásadě něco takového známe i u nás – minimálně od doby, co vedl ČSSD ve volbách Jiří Paroubek. Je nesympatický, má bradavici, tak proti němu lze použít cokoli – doslova jakékoli svinstvo –, za potlesku mediálních elit, které se ani netají tím, že slouží zájmům dobra. Od té doby si můžete dosazovat další politiky.

Trump sice nemusí být srdcem demokrat, a už vůbec ne liberální demokrat, ale u byznysmenů v politice v naprosté většině případů platí, že jsou to lidé nesmírně kompetitivní, žijí tím, že mohou soutěžit a vyhrávat. Představa, že se chopí moci silou, je ani trochu neláká. Jejich ego motivuje hlavně uznání za to, že umějí vyhrát. To je motorem jejich angažmá.

Trump včera tweetl, že by bylo rozumné volby kvůli karanténě odložit, za tweetem ale následovaly tři otazníky. I kdyby americké prezident toto stokrát chtěl, odložit volby je nesmírně těžké, Trump by musel disponovat většinou ve Sněmovně reprezentantů, kterou nemá, a kvalifikovanou většinou v Senátu – a ani tou nedisponuje.

Ano, říkat, že korespondenční volba může být „rigged“, tedy znásilněná či zmanipulovaná, by neměl. Na druhou stranu zde připomeňme, že výhrady vůči korespondenční volbě má i ústavní právník Jan Kysela – ne přímo proto, že by mohla být zmanipulovaná, ale proto, že nemůže být zajištěn ústavní princip tajné volby: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/volby-v-karantene-nejspornejsi-je-hlasovani-v-zastoupeni-obava-se-ustavni-pravnik-kysela-40331955

Někdo z rodiny může například kontrolovat, co do obálky vkládáte. Těžko právě Jana Kyselu podezírat ze sympatií k Trumpovi, koneckonců nemluví o USA, ale o České republice. Princip tajné volby je ale všude na světě vlastně stejný.

Pokud Trump veřejně artikuluje úvahu, že by se v případě nerozhodného výsledku voleb odvolal k soudu, který by mohl, ale taky nemusel nařídit přepočítávání, není na tom nic nedemokratického a v USA je to běžné. Demokraté také zažádali o přepočítání voleb na Floridě, když s Bushem jr. těsně prohrál Al Gore.