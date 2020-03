MACHÁČEK: Proč Merkelová mluví o dvou třetinách nakažených Němců?

Praha Ve věci pandemie Covid-19 se vyzývá k národní jednotě, a to pochopitelně nejen v České republice, ale vlastně v každé zemi, již se to týká. Někdo to myslí upřímně, někdo toho chce využít. Ideologizace a polarizace ale pokračují v plné síle.

Týká se to i středečního prohlášení kancléřky Merkelové o tom, že koronavirem se mohou nakazit až dvě třetiny Němců. Americký deník The New York Times to v editorialu přivítal.

Merkelová je prý solidní a odvážná politička, která nikdy nemluví do větru a nebojí se lidem říci pravdu. Takže když to shrneme, stačí, že se nemáte rádi s Trumpem nebo jste vnímán jako jakýsi Antitrump, a máte vždy pravdu a budete pokaždé pochválen.

U nás v Česku Merkelovou pochválil například Jiří Pehe.

Asi stačí, že se vyjádření Merkelové nelíbilo premiéru Babišovi.

Ve skutečnosti je prohlášení Merkelové jedním z historicky největších průšvihů, jaké kdy který politik řekl. Merkelová tím způsobila průplach na kapitálových a akciových trzích – a upřímně řečeno se nelze divit americké vládě, že zakázala lety z Evropy.

Jak upozorňuje například Kenneth Rapoza v časopise Forbes, to co řekla Merkelová, je mimo dimenze jakéhokoli temného scénáře. Není to ani děsivý scénář. Je to nejapokalyptičtější scénář, který navíc předpokládá naprostou nečinnost vlád a žádné změny v chování lidí.

Virus by také musel v Německu zůstat mnohem déle, než zůstává v Číně, tedy tam, kde se zrodil. Dvě třetiny Němců znamená 66 procent lidí, tedy 55,2 milionu lidí. Kdybychom do Německa přenesli italské propočty smrtnosti, které podle John Hopkins University činí v současnosti 6,2 procenta, znamenalo by to 3,4 milionu mrtvých německých občanů, což je víc mrtvých Němců, než jich zahynulo během první světové války.

V Číně zatím zemřelo něco přes tři tisíce lidí. I kdyby čínské úřady lhaly a ve skutečnosti bylo v Číně mrtvých více než 300 000 lidí, bylo by to pořád desetkrát méně mrtvých, než by bylo při dvou třetinách nakažených v Německu.

Včerejší server Eurointelligence.com souhlasí s tím, že Německo má méně mrtvých i proto, že má skutečně excelentní zdravotnictví, možná nejlepší v Evropě, apod. Možná jde ale také o to, že počet mrtvých tam teprve začne relativně rychle narůstat. Analýza španělské chřipky z roku 1918 dokládá, že města, která zakázala shromáždění většího počtu lidí, měly tehdy také menší počet infikovaných. Server ale konstatuje, že nejefektivnější je osobní disciplína každého jednotlivce a maximální omezení kontaktů.

Ulrich Speck z German Marshall Fund Europe napsal na Facebook, že německá vláda jedná opožděně a váhavě. Německo nezavírá školy a univerzity, povoluje akce do tisíce lidí. Přitom je zde celá řada příkladů dobré praxe. Bez rozhodného a kompetentního politického vedení se dle Specka Německo brzy dostane do velké krize. Německá vláda je podle Specka nezodpovědná a amatérská. Ještě méně viditelná je podle něj Evropská unie. Žádná task force, žádná okamžitá pomoc postiženým oblastem, žádná centrální výměna informací.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.