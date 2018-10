MACHÁČEK: Proč padají akcie

PRAHA Výprodej amerických akcií, který se spustil ve středu, pokračoval i ve čtvrtek, i když už mnohem mírněji. Propad se, jak známo, přelil i jinam do světa, tedy i do Evropy a pochopitelně také do Prahy.

Kdybychom to brali podle stavu americké ekonomiky, k výprodeji není žádný logický důvod, i když se leckdo pokouší zpětně cosi racionalizovat (pokusíme se o to i my) a nalézt zákonitosti a logiku v tom, co žádnou logiku prostě nemá.



Na odpověď, proč akcie padají, stačí odpovědět: prostě proto. A nebo také tak, že nemohou pořád růst a musejí zkrátka někdy taky padat.

Americká ekonomika je ve velmi dobré kondici. Nezaměstnanost je na 3,8 procenta, což je skutečně něco nebývalého. Žádná obchodní válka s Mexikem či Kanadou se nekoná. Nová dohoda na půdorysu NAFTA je podobná té předchozí, je jen trochu přemalovaná, nebo dokonce pouze nově nalakovaná. Trumpova tvrdost nějaké ovoce přinesla: Kanada se například víc otevře dovozu americké mléčné produkce.

Trumpovo snížení daní a některé deregulace americkou ekonomiku krátkodobě nakoply, o tom není pochyb, i když lze diskutovat nad tím, jestli americká ekonomika nějaké nakopnutí vůbec potřebovala. Střednědobý a dlouhodobý efekt je diskutabilní, ale k tomu se ještě dostaneme.

Ať už si myslíme o showbyznysu Trumpova summitu se severokorejským lídrem Kim Čong-ilem a následném vzájemném častování se lichotkami cokoli, faktem je, že jaderné napětí na korejském poloostrově výrazně pokleslo.

Další zdroje geopolitické nestability? Islámský stát je poražen, v Sýrii válka skončila, i když nikdo není zrovna nadšen, že vyhrál Asad podporovaný Ruskem. Takže co se tomu trhu, „sakryš“, nelíbí?

Krátkodobě možná reaguje na zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou zvanou Fed, jež je možná rychlejší, než by to tak nějak být mělo, protože inflace je zrovna nízká a tvorba nových pracovních míst se zpomalila. Tohle si třeba myslí Donald Trump, který poryvy na trhu svádí právě na Fed.

Možná si investoři myslí, že hrozba obchodních válek s Čínou ani Evropu není zažehnána. S Čínou se Trump bude asi dál agresivně poměřovat. Pokud se ale rozumně dohodl s Kanadou, Japonskem a Koreou, není důvod, aby se s ním nedokázala rozumně domluvit Evropa.

Co se geopolitiky týče, situace se Severní Koreou se uklidnila, ale přibylo nám napětí s Íránem.

Trumpovo snížení daní pomohlo, avšak dlouhodobě tento impulz asi nepomůže americkým veřejným financím. Mzdy v USA nerostou nebo rostou málo, volné prostředky získané snížením daní firmy využívají především k nákupu vlastních akcií.

Mohamed El-Erian se na serveru Bloombergu kupodivu shodne s Donaldem Trumpem, že hlavním faktorem je politika Fedu, i když na rozdíl od prezidenta Fed nekritizuje.

Končí zkrátka doba, kdy Fed v rámci kvantitativního uvolnění podporoval růst akciových trhů (tzv. Fed put), i když to byl spíš vedlejší produkt nebo druhý plán podpůrné politiky Fedu. Nyní si akciové trhy musí zvyknout na to, že podpora centrální banky končí. A svůj vývoj budou muset více odvozovat od fundamentálních ukazatelů. Podle některých ukazatelů jsou ale akcie podhodnocené.

El-Erian také souhlasí s důležitostí obchodního faktoru. Investoři možná začínají být nervózní z toho, že Číně zatím jaksi nedochází, že bude muset Americe ustoupit podobně jako Japonsko, Kanada nebo Mexiko.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.