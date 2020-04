MACHÁČEK: Proč Trumpovi stoupá podpora

Praha Kdybychom to brali podle toho, co čteme a vidíme v médiích, pak ve věci koronavirové krize si americký prezident Donald Trump počíná naprosto zmateně. Nejprve deklaruje vítězství nad virem, a to ještě dřív, než virus do Ameriky dorazil. Pak prohlásí, že testů na koronavirus má Amerika spoustu a že jsou to testy krásné. Přitom v době, kdy to řekl – tedy zhruba před třemi týdny –, neměly USA prakticky žádnou testovací kapacitu.

Zmatečná a rozporuplná vyjádření amerického prezidenta bylo možné zaznamenat ve věci ventilátorů i ochranných pomůcek a nedávno chtěl restriktivní opatření federální vlády ukončit do Velikonoc a poslat lidi do práce, ovšem pak zase změnil názor a prodloužil omezení do konce dubna. Washingtonským elitám i liberálním médiím se během této mimořádné doby zdá nad slunce jasné – ještě jasnější než kdykoli předtím –, že tento prezident prostě není mentálně a osobnostně vybaven pro výkon své funkce. Jenže ouha – podpora Donalda Trumpa v průzkumech každým dnem roste. Jak si to vysvětlují liberální média a elity? Za všechny třeba Janan Ganesh pro Financial Times. Ratingy prezidentů v krizi vždy nejprve rostou. Po 11. září podpora prezidenta George W. Bushe také rostla, přestože jeho první komentáře po útocích na World Trade Center byly zmatené, až blábolivé. Neklidná veřejnost se vždy upírá k autoritě. Britským konzervativcům a premiéru Johnsonovi se nyní v průzkumech taktéž velmi daří. A vlastně se dá vždycky říci, že vzhledem k tomu, co se děje, by podpora prezidenta měla být ještě vyšší, a kdyby byl prezidentem někdo jiný, ještě vyšší by ji také měl. Co má podle Ganeshe Trump společného s Johnsonem, je to, že oba velmi neradi říkají lidem nepříjemnosti a špatné zprávy. Neapelují na povinnosti a oběti, spíš na optimismus a výroky o tom, co se všechno zvládne a co všechno se dá zařídit. Oba jsou mistři světa v tom, jak to dokážou „tlačit“. MACHÁČEK: Jak velký ekonomický propad čekat Walter Russell Mead z deníku The Wall Street Journal má úplně jiný pohled. Trumpovi kritici neustále opakují, že je rasista, sexista a ignorant. Jenže vůbec nechápou sílu a intenzitu populistické energie, jež pohání Trumpovy voliče, ale i podporovatele Bernieho Sanderse, stále ještě prezidentského kandidáta na levém křídle Demokratické strany. Když se totiž sečte podpora Sanderse a Trumpa, pak 55 procent amerických voličů podporuje politika, který otevřeně pohrdá washingtonským politickým establishmentem. Trumpovi podporovatelé ale nesrovnávají prezidenta s osvíceným lídrem, který vždycky udělá tu správnou věc a nikdy neudělá chybu, nýbrž s establishmentem – včetně médií –, který se zapletl s komunistickou Čínou a učinil Ameriku strategicky závislou na čínské výrobě, a to včetně farmaceutik a zdravotního vybavení. A pro toho, kdo přišel v minulosti v USA o práci kvůli čínské konkurenci, Trumpovy chyby a zmatkování ve srovnání s chybami establishmentu blednou. Trumpovi voliči nerozumějí americkému angažmá v Iráku, v Afghánistánu ani Libyi a ani nechápou americkou podporu tzv. arabského jara. Útoky na establishment – taky tomu můžeme říkat deep state – nejsou vždy racionální a férové. Ale populismu se daří, když leadership establishmentu selže a dělá velké chyby. Kdyby američtí konvenční politici odváděli dobrou práci, Donald Trump by dnes moderoval nějakou televizní show. Tolik komentátor deníku Wall Street Journal. Dodejme, že Trump ještě před krizí hodně sázel na vzestup akciových trhů. Ty se sice historicky a rekordně propadly, od minulého týdne se ale poněkud stabilizují. Navíc se podařilo v Kongresu schválit rekordní stimul pro ekonomiku a razantně do hry vstoupila i centrální banka. Uvidíme, jak dlouho Trumpovi růst podpory vydrží. Záleží i na tom, jak bude americký zdravotní systém krizi zvládat, jak se projeví obrovský počet lidí bez zdravotního pojištění apod. Trump rozhodně nemá vyhráno. Kdo už ale slavil kvůli koronaviru jeho konec, dosti se spletl. A co se v médiích píše o Trumpovi, je jemu samotnému spíš ukradené. Komunikuje hlavně skrze tweety. A soustavná kritika médií působí často jako kampaň a jeho podporovatele mobilizuje. Přečteno dnes v Českém rozhlase Plus. … Agentura Bloomberg přichází dnes s jedním z možných vysvětlení toho, proč je v Itálii tolik mrtvých na koronavirus. MACHÁČEK: Čas radikální nejistoty Podle italského ministerstva zdravotnictví byla letošní chřipková epidemie v Itálii velice mdlá, a tak se starší a chronicky nemocní, které letos klasická chřipka ušetřila, stali cílem nového viru. Slabá chřipková sezona údajně zvětšila množinu nejvíc zranitelných. Počet mrtvých na koronavirus mezi lidmi staršími 65 let dosáhl v Itálii úrovně minulých dvou chřipkových sezon již 21. března, ale ještě včera byl nižší než řádění chřipky v Itálii v sezoně 2016/2017. Naše poznámka: Jak dlouho bude trvat, než někdo přijde s nějakou kontrateorií? … Tatáž agentura popisuje, jak americké nemocnice říkají doktorům a sestrám, že když budou mluvit s novináři o nedostatku ochranného vybavení, budou okamžitě propuštěni To se pak ta Čína nekritizuje tak snadno. Alespoň o tom ale v Americe může napsat Bloomberg. … A na Reuters Breakingviews píší, že s tím, jak populace stárne, je dnes možné považovat sedmdesát let za totéž jako dříve padesát: K podobnému posunu vnímání dojde ve věci veřejného dluhu vůči HDP. Na symbolickou a kritickou hranici sta procent dluhu vůči HDP jsme si už zvykli, novou normou bude 150. Itálie se letos přehoupne přes 160 a Francie a Španělsko přes sto procent. Inflaci nyní nikdo neřeší. Hrozbou je deflační spirála a ekonomická deprese. Vysoké dluhy budou novou realitou. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.