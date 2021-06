MACHÁČEK: Proč váznou dodávky a nedostává se kontejnerů

Svět nyní čelí gigantickému postcovidovému výpadku dodávek všeho druhu, především z Asie. Je to způsobeno nedostatkem kontejnerů a frontami v přístavech. Ceny za pronájem prostoru v kontejneru raketově rostou, na trhu vládne chaos a panika. Podle komentáře Davida Ficklinga pro Bloomberg ale může chaos v kontejnerové přepravě trvat celé roky.

Světová nákladní doprava se nějak pořád nemůže srovnat.

Začalo to v únoru frontami v přístavech – dvojčatech v Los Angeles a v Long Beach. Pak tchajwanská loď Ever Given zablokovala na týden Suezský průplav a zpozdila stovky lodí na cestě z Asie do Evropy a zpět.

A nyní zase dochází k obrovským zdržením, frontám a výpadkům v přístavu Jen-tchien v čínském Šen-čenu.

Pokud si myslíte, že jde o globální výpadky, které se vyrovnají uvolněním světové ekonomiky po lockdownu, pak jste podle Ficklinga na omylu.

Ještě nedávno představovala kontejnerová nákladní doprava krásně promazaný stroj, jehož si svět nemusel vůbec všímat. Lodě naložené až 10 000 kontejnery dokázaly připlout za úsvitu a už po západu slunce odplout s novým nákladem. Přeprava metrického centu zboží z Šanghaje do Rotterdamu stávala deset dolarů a stejně dopravci jako AP Moller-Maersk byli schopni dosahovat mírného zisku. Potíž je v tom, že když jdou věci v byznysu špatně, tak to může být opravdu špatně.

Část problému spočívá v tom, že kontejnery nejsou na svém místě. Z globálního pohledu zažil svět obchodu krátkou a rychlou pandemii. Už v září loňského roku zažíval objem přepravy rekordy s tím, jak rostla poptávka po zdravotnickém materiálu a přístrojích, komponentech a ochranných pomůckách. Také začala růst poptávka po zboží ve vyspělých zemích.

Aby bylo vyhověno poptávce po včasných dodávkách, začaly některé lodi jezdit zpět do Asie prázdné. Ušetřilo se zkrátka pár hodin, během kterých by se normálně nakládaly prázdné kontejnery.

Výsledkem byly hory prázdných kontejnerů v Evropě a v USA a nedostatek kontejnerů v Asii. Cena za přepravu zboží začala astronomicky růst.

Tyto vysoké ceny – a nízké ceny za zpáteční cestu – mohou být chápány jako cenový signál, který povede k rovnováze. Minulý měsíc třeba opustilo Los Angeles směrem do Asie více než 360 000 prázdných kontejnerů, tedy dvakrát více než v normálním měsíci.

Až budou kontejnery na svém místě, přijde ale větší téma. V době hrozby obchodních válek a v éře Donalda Trumpa začaly přepravní firmy výrazně omezovat plánované investice v očekávání zpomalení růstu globálního obchodu. Objem globální přepravy od roku 2018 mírně klesal, ale na začátku letošního roku se dostal na předchozí úroveň. Avšak například firma Maersk investovala od března 2019 pouze 2,9 miliardy dolarů, což ještě v roce 2014 proinvestovala každé čtvrtletí. Nové lodi a nové jeřáby se nepostaví přes noc.

Bývaly doby, kdy námořní linky mohly reagovat tím, že nařídí lodím plout rychleji a zvýšit tak kapacitu flotily. Jenže v rámci boje s klimatickou změnou se šetří energie a nová generace megaplavidel má maximální rychlost 18–19 uzlů oproti 24 uzlům ještě v roce 2000.

Přepravní průmysl lítá nahoru a dolů jako mořský příliv a odliv. Analytici očekávají, že například firma Maersk letos vydělá více než za posledních sedm let dohromady. Časem to povede k dalším orgiím v budování lodí a jednou bude opět přebytek kontejnerů jako v roce 2016.

Mezitím ale bude světová ekonomika zvýšeně závislá na přepravním průmyslu, který nikdy nepočítal s takovou šťastnou konstelací ohledně zisku. Chaos nakonec odejde a zvýšené náklady opadnou. Bude to ale dost dlouho trvat, podobně jako trvá otáčení velikého parníku.