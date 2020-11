MACHÁČEK: Republikáni, slavte! A stažení z Afghánistánu

Daniel Henninger upozorňuje v komentáři pro deník The Wall Street Journal, že trumpisté a republikáni by měli slavit a radovat se. Volby pro ně dopadly mnohem lépe, než se čekalo. Před volbami se leckdo obával, že levicoví revolucionáři se chopí moci, a vzpomínal na výrok Benjamina Franklina, že „Spojené státy jsou republikou, pokud si republiku udrží“.

Vítězství demokratů v Senátu bylo odhadováno na 54:46. Republikáni ale Senát udrželi a v nadcházejícím lednovém souboji v Georgii by opravdu museli všechno zkazit, aby přišli o kontrolu.

Poté, co demokraté dobyli v roce 2018 Sněmovnu reprezentantů, očekávali, že tu svoji většinu navýší. Místo toho se jim velmi zúžila. Republikáni získali mezi ženami, Hispánci, černochy i asijskými voliči. Dokonce získali některá místa ve sněmovně i v tradičních baštách demokratů, jako jsou státy Kalifornie a New York.

Hlavně ale republikáni silně bodovali ve volbách do kongresů jednotlivých států unie. V Texasu, Pensylvánii, Michiganu, Ohiu, Wisconsinu, Georgii, na Floridě i v Arizoně. Příští rok se zde budou překreslovat volební mapy pro volby do Kongresu.

Lidé, kteří se stěhují z Kalifornie či státu New York, barví státy jako Arizona či Georgia domodra, ale skoro žádní nově příchozí z východní Evropy demokraty nevolí – stejně jako demokraty nevolí uprchlíci z Kuby, Venezuely či Nikaraguy.

Demokratická strana sice prosazuje politiku identit, ale sama prochází krizí identity. Levicové křídlo už varuje Bidena, aby ve výběru postů ve své administrativě nedával přednost lidem z korporací. Americká média zdarma a nadšenecky propagovala progresivní křídlo strany a jeho kulturní a ekonomické cíle.

Možná si demokraté uvědomí, že mediální levicové moralistní kádrování a poučování se může obrátit proti nim. Lidé sice vybrali prezidenta za Demokratickou stranu, jinak ale téže straně vzkázali, ať si trochu odpočine.

Tolik komentátor Henninger. Naše poznámka:

K tomu všemu si mohl Donald Trump přičíst úspěchy na poli jmenování soudců, v deregulaci ekonomiky i v zahraniční politice a důstojně se rozloučit. Bohužel to vypadá, že kvůli své ješitnosti promarnil příležitost.

Deník WSJ ostře kritizuje Trumpovo rozhodnutí stáhnout jednotky z Afghánistánu do 20. ledna, což je den, kdy má Trump odejít z úřadu.

Prezident by si měl najít lepší zdůvodnění než to, že jeho prezidentství končí. Neexistuje žádná vojenská racionalita za snížením počtu vojáků na 2500. Současná úroveň 4500 byla na začátku letošního roku důkladně naplánovaná vojenským velením – poté, co Trump žádal snížení z úrovně 8000 vojáků. Číslo 2500 vypadá, že ho v Pentagonu vytáhli z klobouku poté, co Trump začal žádat totální odchod.

Američané budou muset něco obětovat, nějakých ambicí se prostě vzdát. Podporují afghánské vládní vojsko, koordinují vzdušné síly a sběr zpravodajských informací i protiteroristické operace. Sami američtí vojáci budou více vystaveni riziku, protože nebudou schopni se chránit.

Trump říká, že je třeba odejít, protože Amerika byla v Afghánistánu devatenáct let. Sama délka pobytu ale není dostatečný argument. Je to pouze politická hláška z hlav loajalistů, které Trump nově dosadil do Pentagonu. Uspěchaná redukce amerických sil posílí Taliban, který nebude chtít jít v jednáních s afghánskou vládou na kompromis, protože bude vidět, jak rychle chtějí Američané odejít.

Do ostré kritiky Trumpa se pustil i šéf většiny v Senátu Mitch McConnell, který mimo jiné řekl, že „rychlý odchod Američanů z Afghánistánu zraní naše spojence a potěší všechny, kdo Americe chtějí škodit“.

