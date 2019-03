MACHÁČEK: S ČSA do Prahy přes Košice

PRAHA V pátečním ranním zpravodajství jsem se dočetl, že firma ČSA bude propouštět, především palubní personál. To je mi sice líto, leč dnes lze práci sehnat poměrně snadno.

Svým způsobem se tomu nedivím, alespoň tedy po svém nedělním zážitku. Po poměrně náročném pracovním víkendu v Budapešti jsem se těšil domů do Prahy, kam jsem měl odletět v neděli ve tři hodiny odpoledne.



Při odbavování mne nikdo na nic neupozornil, před nástupem do letadla mě však zarazilo, že u takzvaného gatu, tedy před nástupem do chobotu, se na obrazovce střídají nápisy „Košice“ a „Praha“.

Na dotaz směrem personálu, proč je tam slovo Košice, mi bylo řečeno, že letíme nejprve do Košic. Na dětský dotaz „proč“ přišla odpověď: „My s tím nemáme nic společného, jsme jenom handling company, zeptejte se aerolinií, je to jejich rozhodnutí.“

Při vstupu do letadla mi na dotaz, proč letíme do Košic, letuška pravila, že „není oprávněna mi tuto informaci dát“, ale soukromě mi prý může sdělit, že jde o „provozní důvody“. Co jsou to ty „provozní důvody“, ona neví, o celé věci je prý informována hodinu. Kapitán též ohlásil, že jde o „provozní důvody“.

Pak jsme přistáli v Košicích, nabrali dalších asi patnáct pasažérů a letěli do Prahy, kde jsme přistáli s asi dvouhodinovým zpožděním. Letadlo bylo vrtulové (dosahuje nižší rychlosti), takže se takový neočekávaný výlet protáhne. Palubní personál – tedy asi ten, co bude brzy propuštěn – se jinak choval normálně a slušně.

Pokoušel jsem se pak zjistit (a to i v následujících dnech), co jsou to ty „provozní důvody“, protože v takovém případě to člověk chce vědět. Prostřednictvím webových stránek firmy lze ale položit pouze písemný dotaz, lidské bytosti ani hlasovému robotovi se nikdy nedovoláte. Musíte vyplnit dotazník, a když ho vyplníte, dozvíte se ty samé „provozní důvody“. Po opakovaném pokusu položit dotaz znovu se dozvíte opět jen „provozní důvody“.

Člověk chce ale vědět „proč“. Třeba: „Letadlo z Košic do Prahy mělo technickou závadu, museli jsme cestující v Košicích nabrat a napadlo nás, že cestujícím z Budapešti do Prahy nebude dvouhodinové zpoždění moc vadit.“ S lidským a věcným vysvětlením bych se spokojil a asi bych o celé věci nepsal. Technické a provozní důvody jsou jako vysvětlení nula. Nula v odrzlém obalu.

Když jsem ono vysvětlení ani po opakovaných urgencích nedostal, rozhodl jsem se upozornit další možné cestující. Poletíte-li s ČSA třeba do Milána, zastavíte se možná cestou „z provozních důvodů“ třeba v Bělehradě.

Milé České aerolinie! Pokud jste mi to chtěly vysvětlit a odůvodnit, tak jste tu možnost propásly.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.