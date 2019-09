MACHÁČEK: Saúdská ropná krize a riziko eskalace

Co se útoků na saúdská ropná pole týče, podle komentátora Financial Times Gideona Rachmana mají všichni zúčastnění aktéři – tedy Saúdská Arábie, Írán i USA – zájem na dosažení kompromisu a smírčího řešení. Jen není opravdu jisté, že ke smírčímu řešení dojde.

Po dlouhá desetiletí byl útok na saúdská ropná zařízení na seznamu globálních geopolitických rizik někde hodně nahoře, píší Financial Times.

Dobrá zpráva je, že svět je dnes mnohem méně zranitelný, co se hrozby ropného cenového šoku týče. Dnešní situace se nedá srovnávat s ropným šokem 70. let, který tvrdě zasáhl celou světovou ekonomiku.

Špatná zpráva zase je, že klíčoví aktéři, kteří budou rozhodovat o výsledku tohoto dramatu – Donald Trump, korunní princ Mohammed bin Salmán i vedení Íránu – představují tvrdohlavost a ochotu k riziku.

Pokud Amerika bude trvat na tom, že za útokem stál Írán, bude asi muset odpovědět vojensky. Pokud by se to opravdu stalo, může konflikt eskalovat. Ceny ropy už poskočily o 20 procent, eskalace to může jen zhoršit.

Důležitost ropy z Perského zálivu má Západ v kolektivní paměti od roku 1973, kdy země OPEC vyhlásily embargo na vývoz ropy. Ceny ropy vzrostly o 400 procent a silně to poškodilo světovou ekonomiku. Poučení: stabilita v zálivu je kruciální pro světovou ekonomiku; proto Západ tehdy tak rychle a jasně odpověděl na iráckou invazi do Kuvajtu v roce 1990.

Po 29 letech od této události jsou západní ekonomiky v tomto ohledu mnohem méně zranitelné. Nárůst těžby z břidlic v USA vedl k tomu, že Amerika dováží z oblasti Zálivu pouhou třetinu toho, co dovážela v roce 2003.

Ale méně zranitelný neznamená nezranitelný. Pokud útok skutečně provedly drony, je šokující vědět, jak jsou otevřená průmyslová zařízení zranitelná díky levné a široce dostupné technologii. Saúdové by se měli bát také o bezpečnost svých vodních zdrojů. Pouštní království totiž získává pitnou vodu z odsolovacích zařízení.

Vědomí vlastní zranitelnosti by mělo Saúdy velmi brzdit. Navzdory velkým výdajům na zbrojení neumějí Saúdové zvítězit ani v Jemenu, což je oproti možné válce s Íránem nesrovnatelná výzva. Takže zatímco Saúdové souhlasí s Trumpovým vyvinutím „maximálního tlaku na Írán“, mají minimální zájem na skutečné válce.

Írán kromě toho nemá žádný zájem na válce. Drobné provokace z poslední doby (jako ty s ropnými tankery) mají asi sloužit k získaní nějaké páky, než se obnoví jednání s Američany.

Navzdory své rétorice má i Donald Trump zájem na obnovení rozhovorů s Íránem. Jeden z důvodů odchodu Johna Boltona z pozice poradce pro národní bezpečnost byl přece jeho příliš tvrdý, jestřábí přístup k Íránu.

Všechny strany mají ekonomický i strategický zájem ustoupit, ale všechny už taky ukázaly, že umějí chybovat, chovat se emotivně a kalkulovat špatně. Saúdský princ zatáhl svou zemi do války v Jemenu, kterou navíc špatně řídí, a nařídil krutou vraždu novináře Chášukdžího. Pokud Íránci opravdu zaútočili na Saúdskou Arábii, dopustili se také zcela nesmyslného rizika. Trump zase roztrhal dohodu s Íránem, potom vyhodil svého poradce, který na to tlačil, a vůbec dvakrát nepůsobí dojmem, že tedy ví, co činí. A Amerika nemá momentálně žádného poradce pro bezpečnost.

Od té doby, co je Trump prezidentem, se čeká, jak si poradí při první opravdové bezpečnostní a zahraničněpolitické krizi. Brzy se to podle Rachmana dozvíme.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.