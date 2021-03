MACHÁČEK: Skotsko už tolik nespěchá ze Spojeného království

Odpůrci brexitu z EU i ze Spojeného království mají strategii sestávající ze čtyř postupně odpadávajících cílů. Zaprvé šlo o to, zajistit, aby se brexit nestal. Když se to nepovedlo, tak zajistit, aby se brexit podařilo zvrátit. Pak šlo o to, demonstrovat, že brexit bude ekonomická katastrofa, a když ani to nebude zřejmé, šlo o to, zařídit, že brexit bude nezdar politický, k čemuž mělo sloužit odtržení Skotska jako důkaz toho, jak hloupě se Británie rozhodla.

Jenže podpora skotské samostatnosti začala v poslední době povážlivě prudce upadat. Souvisí to s bratrovražedným bojem ve vedení Skotské národní strany, který se týká sexuálního obtěžování a násilí, respektive falešného nařčení (záleží, komu fandíte), jímž nebudeme čtenáře obtěžovat. Není to zajímavé, je to odpudivé a Skotové si asi udělali obrázek o charakteru lidí, kteří je mají vést k hrdé národní samostatnosti. Článek na Bloombergu je zde.

Druhým aktuálním důvodem je sledování toho, jak v EU vázne očkování. A nakonec se Johnsonova vláda opravdu nyní snaží chovat se ke Skotsku vstřícně a slušně.

K otázce skotské nezávislosti se vrací Wolfgang Münchau na serveru Eurointelligence.com.

Argumentem nyní rozhádané Skotské národní strany bylo, že referendum z roku 2014 se musí opakovat, protože se kvůli brexitu zásadně změnily okolnosti a výchozí předpoklady. S tím lze asi principiálně souhlasit.

Skotská nezávislost má ale smysl pouze v kontextu vstupu Skotska do EU – a Münchau správně upozorňuje na to, že debata o členství Skotska v EU neproběhla ani při minulém referendu, ani neprobíhá dnes.

Skotská nezávislost by dávala velký smysl, kdyby se i Severní Irsko rozhodlo pro sjednocení s Irskem. Došlo by pak k zásadní změně ekonomické geografie. V EU by vznikl celý nový keltský pás od Corku na jihozápadě Irska až po severovýchod Skotska, oddělený jen malým kouskem moře. Pokud by se Irsko sjednotilo a Skotsko oddělilo, Anglie by skončila obklopená EU, a to na jihu, západě i severu.

Pravděpodobnost irského sjednocení ale klesla poté, co Evropská komise na chvíli spustila článek 16 irského protokolu kvůli vývozu vakcín. Byl to sice omyl (arogance i ignorance), ale Irové – na severu i jihu – pochopili, že ne každému v EU leží na srdci irské zájmy a že v Bruselu irské historii a politice nikdo moc nerozumí. Totéž ale platí pro Skotsko.

Skotská nezávislost by vyžadovala velké ekonomické změny. Mezi Skotskem a Anglií by musela vzniknout fyzická celní hranice. Mezitím bude probíhat regulatorní divergence mezi Británií a EU. Samostatné Skotsko by pak muselo měnit a vracet, co se už mezitím změnilo.

Při minulém referendu ještě zastánci argumentovali tím, že samostatné Skotsko by si mohlo ponechat britskou libru. To by ale dnes už nešlo, takže by musela nejprve vzniknout skotská libra s plovoucím kurzem, která by – pokud by Skotsko chtělo do eurozóny – musela čekat na vstup do systému ERM II, tedy onoho pomyslného hada v tunelu.

Otázka vstupu do EU je otázka nového ekonomického modelu. Irsko využilo vstup do EU k modernizaci ekonomiky. Irsko je součástí hlavního proudu integrace, kvůli severnímu Irsku chybí pouze v Schengenu. Dvě velké irské politické strany jsou také součástí evropských centristických skupin EPP a Renew Europe. Otázka je: Kam se budou chtít zařadit skotské politické strany? A argumentuje někdo ve Skotsku ekonomickou obnovou jako důvodem pro vstup do EU?

O těchto věcech se během referenda v roce 2015 vůbec nemluvilo. Tehdy bylo Spojené království ještě v EU a na brexit nikdo nevěřil. V příštím referendu se budou Skotové ptát nejen na to, zda se chtějí oddělit od Anglie a Walesu, ale také na to, jestli se chtějí připojit k ekonomickému regionu, jehož součástí už nejsou.

EU by asi přijala žádost o členství Skotska, ale dohodu by Skotsku určitě neosladila. Pokud nějaká země nemá strategickou alternativu, EU si bude diktovat tvrdé podmínky.

Argumenty pro nezávislost Skotska jistě existují, ale musejí to být argumenty založené na politické a ekonomické strategii, nikoli na pouhé nechuti k Anglii a brexitu. Možná budou Skotové v EU konfrontováni s narativem, který jim v mnohém není blízký. A nezávislé Skotsko se může v EU chovat podobně jako Británie během 47 let členství. Také to začalo nedostatkem hlubší debaty o tom, co to EU vlastně je, a skončilo to redukcí EU na jednotný trh.

Tolik Münchau. Zajímavé je, že pomíjí dva zásadní aspekty, a to otázku členství Skotska v NATO a jeho případné neutrality. Skotsko má pro Británii i pro NATO i nemalý vojenský význam, ale tamější politika má spíše sklony k levicovému pacifismu. A druhá otázka se týká Španělska, o kterém se říká, že kvůli Katalánsku bude vzkazovat Skotsku, že jeho vstup do EU nepodpoří.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.