MACHÁČEK: Solejmání nebyl žádný génius

Podle komentáře Thomase Friedmana v The New York Times jednou v Teheránu pojmenují nějakou ulici po Donaldu Trumpovi. Proč? Protože Trump nařídil zabití nejhloupějšího muže v Íránu a nejvíc přeceňovaného stratéga na celém Blízkém východě.

Podívejme se na Solejmáního základní chyby. V roce 2015 USA a velké evropské země souhlasily se zrušením sankcí proti Íránu, z nichž mnohé platily od roku 1979. Írán přitom mohl i nadále pokračovat v mírovém nukleárním programu. Pro Írán to byla dobrá dohoda. Další rok íránská ekonomika vzrostla o 12 procent.

A co s těmi příjmy udělala Solejmání? Nastartoval agresivní imperiální projekt, který učinil z Íránu a jeho spojenců de facto vládce v Damašku, Bejrútu, Bagdádu i Saná. To vyděsilo americké spojence od Izraele po Saúdskou Arábii a zatlačili na Trumpa, aby odpověděl. Ten odstoupil od nukleární dohody, a íránská ekonomika poklesla o deset procent.

Stálo Íránu za to, že se může nazývat šéfem ve zmíněných hlavních městech? Dalším dopadem bylo, že íránská vláda musela doma zdražit pohonné hmoty, což vyvolalo masivní protesty. Režim musel zahájit represe a oslabil svoji legitimitu.

Geniální stratég se pak rozhodl – poté, co pomohl syrskému diktátoru Asadovi zabít půl milionu lidí –, že začne vystavovat tlaku ještě Izrael. Začal přesunovat rakety z Íránu do Sýrie – a zkrátka to přehnal a podcenil Izrael, který byl schopen zlikvidovat tyto rakety a jejich osádky půl hodiny poté, co byly rozmístěny. Kdyby měl Írán svobodný tisk a opravdový parlament, byl by už generál dávno propuštěn pro neschopnost.

Nekrology na Solejmáního říkají, že vedl boj proti Islámskému státu v Iráku. Už se ale neříká, že velké ambice Íránu v Iráku pomohly Islámský stát vytvořit. Byl to Solejmání, kdo přinutil předsedu irácké vlády Málikího, aby vytlačil sunnity z vlády a aby přestal vyplácet mzdu sunnitským vojákům. Z Iráku se stal šíity dominovaný sektářský stát.

A nakonec to byl Solejmáního projekt, učinit z Íránu imperiální regionální mocnost. Projekt, který vedl k tomu, že mladí liberálněji a prodemokratičtěji naladění lidé v Libanonu, Sýrii a Iráku – sunnité i šíité – nenávidí Írán nejvíc ze všeho.

Americko-íránský expert Ray Takeyh napsal pro server Politico, že „Solejmání začal rozšiřovat íránské imperiální hranice. Poprvé v historii se Írán stal opravdovou regionální mocností, která sahala od Středozemního moře až po Perský záliv. Správně pochopil, že Peršané nebudou ochotni umírat na vzdálených bojištích, a proto začal rekrutovat arabské, afghánské a jiné milice.“

Friedman tvrdí, že tyto milice začaly vytvářet státy ve státě, v Libanonu, v Jemenu i v Iráku, a pomohly zařídit, že Írán je dnes v celém regionu nenáviděnější než Amerika.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.