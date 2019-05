MACHÁČEK: Strach z obchodní války drtí akcie

PRAHA Americký prezident Donald Trump pohrozil v neděli zvýšením tarifů na veškerý čínský dovoz na 25 procent ceny zboží. Podle Trumpova tweetu, „obchodní jednání s Čínou sice pokračují, ale moc pomalu. Čína se snaží jednat znovu od začátku. Ne.“ Jaká je okamžitá reakce trhů?

Akcie v obavách z obchodní války prudce padají v USA, Asii i Evropě. V Evropě padají rychleji než v USA. Dolar posiluje, čínský jüan oslabuje, japonský jen mírně posiluje.



Trump dále prohlásil, že 10procentní cla, která na čínské zboží už skoro rok platí, jsou částečně zodpovědná za skvělé výsledky americké ekonomiky a měla zanedbatelný vliv na zvyšování výrobních nákladů.

Do USA měl tento týden odjet na jednání o nové obchodní dohodě čínský viceprezident, možná bude návštěva zrušena.

Jaké jsou důsledky? Trumpova pozice je poněkud schizofrenní. Na jednu stranu má pocit, že jeho obchodní politika funguje – také proto, že se americké ekonomice daří. Na druhou stranu Trump rád používá akciový trh jako měřítko úspěšnosti své politiky. Jenže hrozba obchodní války akciový trh podlamuje, alespoň zatím.

Zajímavé je to z hlediska americké domácí politiky. Američtí demokraté většinou nenechají na Trumpovi nit suchou, ale jeho obchodní politiku vůči Číně vůbec nenapadají. Trump má totiž v tomto ohledu velkou podporu americké veřejnosti, a kromě toho: s tím jak se Demokratická strana posouvá víc doleva, posouvá se i směrem k podpoře podobného protekcionismu, jaký zastává Trump.

Třetí věc se týká Evropy. Pokud se dohoda USA s Čínou opravdu odkládá, pokud bude pokračovat obchodní válka, znamená to, že se odkládá obchodní válka s Evropou. Mělo se totiž za to, že když se Trump velkolepě dohodne s Čínou, přijde na paškál – třeba již za pár týdnů – Evropská unie. Nyní to vypadá, že Trump nebude chtít vést obchodní válku na všech frontách najednou.

Na druhou stranu je špatná zpráva pro Evropu to, že Trump má pocit, že jeho vedení obchodních disputací a válek Americe i jemu samotnému prospívá, takže dříve nebo později dramatické vyhrocení jednání s Evropou též přijde.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.