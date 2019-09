MACHÁČEK: Surrender bill – zákon, kterým to Británie vzdává?

Server Eurointelligence.com si všímá posunů v britské politice i verbálního přitvrzení ze strany Borise Johnsona.

Britská protibrexitová média a elity, stejně jako elity bruselské, jednoznačně podceňují velkou nepopularitu prodloužení lhůty brexitu i nového zákona, který vládě přikazuje žádat o další extenzi a činit něco, co sama nechce. Konzervativci si vyhodnotili výsledek květnových voleb do Evropského parlamentu, které skončily vítězstvím extrémní brexitové strany, tedy Brexit Party. Šlo o to, že konzervativci tehdy podcenili negativní efekt a nepopularitu dubnové žádosti o prodloužení brexitové lhůty – a voliči je za to tvrdě potrestali.

V turbulentní době asi není rozumné dělat nějak silácké predikce. Je ale asi možné předvídat, že ten, kdo požádá Brusel o prodloužení brexitu nebo za tu žádost bude u voličů politicky zodpovědný, příští volby nejspíš nevyhraje. Pokud si tedy labouristé vynutí extenzi, po níž budou následovat volby, ve volbách jim to moc nepomůže.

Boris Johnson se od zákona, který mu přikazuje žádat o prodloužení brexitu, distancuje a říká mu „surrender bill“. Od rána přemýšlím, jak to přeložit. „Vzdávací zákon“ je nesmysl a není to ani česky, rezignační zákon je nepřesné a příliš měkké. Johnson evokuje válečnou rétoriku, možná i bitvu o Británii – když ten překlad trochu nafoukneme, snaží se říci, že jde o „zákon, jímž se Británie vzdává“ či kterým se vzdala. Server Eurointelligence.com každopádně tvrdí, že si toryové v průzkumech důkladně prozkoumali, jak bude použití termínu u voličů fungovat a že to poškodí labouristy. V opačném gardu použili stejnou demagogii na začátku 90. let právě labouristé, když komunální poplatek schválně a pořád nazývali daní z hlavy (poll tax). A bývalou premiérku Thatcherovou nakonec porazila právě daň z hlavy, nikoli její vztahy s Evropou. Značka může zapustit kořeny a ulpět tak, že už se toho nezbavíte.

Od vzdání se už je jen kousek ke zradě, a když se začne zapouštět pocit, že někdo zradil, povede to k radikalizaci a extremizaci společnosti a dalšímu houstnutí atmosféry v Británii.

Poslední průzkum firmy YouGov ukazuje, že konzervativci mají 33 procent a liberální demokraté a labouristé po 22 procentech. V britském systému to znamená absolutní většinu pro konzervativce, a to o 30 křesel! Brexitová strana má 14 procent, to ale v britském systému znamená ani jeden poslanecký mandát. Britský systém ovšem funguje tak, že jakmile by se Brexit Party začala blížit 20 procentům, začne ohrožovat konzervativce – stejně jako libdem ohrožují labouristy. Jakmile Toryové změkčí rétoriku nebo to bude vypadat, že o prodloužení brexitové lhůty žádá sám Johnson, začne podpora Brexitové strany automaticky zase narůstat.

Mimochodem, raketově narůstají i sponzorské příspěvky pro konzervativce, září je v tomto ohledu jejich nejúspěšnějším měsícem v historii vůbec.

Je tu ještě další nový termín: civil servant letter, dopis státního úředníka. Je možné, že ze zákona povinnou žádost o prodloužení brexitové lhůty (tedy onen „surrender bill“) pošle do Bruselu dopisem nějaký britský státní úředník, nikoli premiér.

A Johnson jako premiér může na Evropské radě tuto žádost vetovat. Potom bude možná sesazen a na chvíli vystřídán vládou národní jednoty. Ale ve volbách pak asi vyhraje na celé čáře.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.