MACHÁČEK: Švédský model a na velikosti záleží

Editorial deníku The Wall Street Journal připomíná, že progresivní politici milují Švédsko a vždy říkají, že americká ekonomika by měla být víc jako ta švédská. Zveřejnění dat o propadu ekonomik může znamenat, že s tím souhlasí leckdo, i když z úplně jiných důvodů než progresivisté.

Švédská ekonomika se ve druhém čtvrtletí propadla o 8,6 procenta, ekonomika eurozóny o 12 procent. Americká ekonomika se propadla meziročně o 33 procent.

Švédsko se tolik nepropadlo proto, že nezavedlo totální karanténu a uzamčení ekonomiky (lockdown). Školy, obchody a restaurace zůstaly celé jaro otevřené. Ekonomický propad je dán hlavně propadem obchodu a exportu – s tím, jak se zavřely sousední ekonomiky. Švédové si vybrali individuální odpovědnost za dodržování sociální či fyzické distance.

Celkové závěry této politiky jsou ale smíšené, především proto, že počet mrtvých na obyvatele je mnohem větší než v Norsku nebo Dánsku, tedy ve srovnatelných zemích. Počet mrtvých na obyvatele je ale ve Švédsku nižší než v Británii, Belgii nebo Španělsku, tedy v zemích, jež zvolily totální karanténu, avšak pozdě. Počet mrtvých ve Švédsku však souvisí také s tím, že pro lidi z pečovatelských domů nebyl dostatek nemocničních lůžek.

Počet nových infekcí ve Švédsku se nyní vyvíjí podobně jako v zemích s karanténou.

Kritici švédské politiky teď tvrdí, že Švédsko mělo jít cestou karantény, protože k recesi tam došlo stejně. Ale na velikosti propadu záleží. Švédsko je v recesi v důsledku uměřené politiky sociální distance, země jako Španělsko čelí depresi způsobené totální karanténou a velkým neštěstím v oblasti zdravotní péče.

Americká progresivní levice nyní propaguje totální karanténu, takže s entuziasmem pro Švédsko to moc nejde dohromady. Oni si to však voliči nějak přeberou.

…

Mají v Číně kapitalismus, nebo komunismus? To je vděčné téma pro různé podnětné analýzy a diskuse, ale pozoruhodné je, že ve Švédsku nyní zkrachovala banka, jak upozorňuje komentář Peta Sweeneyho na Reuters Breakingviews.

V socialismu, respektive v reálném socialismu, jak si ho pamatujeme my, ale podniky – a banky už vůbec ne – nekrachují. Baoshang je ale poměrně velká banka s aktivy ve výši 83 miliard dolarů. Loni ji převzala čínská vláda, dobrá aktiva převedla do dvou jiných bank a to, co zůstalo, nyní zbankrotuje. Bývalí akcionáři nedostanou nic, drobní střadatelé mají vklady pojištěné na základě zákona, který v Číně platí od roku 2015. Čína bude kompenzovat i vkladatele, kteří spadají do kategorie privátního wealth managementu. Čínská centrální banka také zasahuje na mezibankovním trhu, aby příliš nerostly úroky, za které si banky půjčují mezi sebou.

V případě banky Baoshang bylo zvoleno schéma, které se může opakovat v budoucích případech – s tím, že mnoho čínských bank hlásí podíl špatných úvěrů vyšší než deset procent.

Kdyby šlo o normální tržní ekonomiku, není to nic zajímavého, to je standardní postup. Když jde však o čínský státní kapitalismus nebo kapitalistický komunismus, za pozornost to stojí.