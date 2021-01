MACHÁČEK: Tragédie, ale žádný pokus o převrat

Některá média – třeba CNN – líčí včerejší události před a uvnitř washingtonského Kapitolu jako pokus o státní převrat a domácí terorismus.

Jakkoli se jednalo ze strany agresivnější části demonstrantů o zavrženíhodné a možná i kriminální jednání (to se musí vyšetřit), tak takhle pokus o státní převrat ani terorismus nevypadá.



Dvě věci jsou jasné. Nejprve se konala demonstrace u Bílého domu, kde Trump patřičně naladil davy, zopakoval tvrzení o ukradených volbách a demonstranty před Kapitol (ne do něj) poslal. Už předtím tvrdil, že protesty budou divoké, vyzýval k boji, a dokonce k hrdinství. Až dvě a půl hodiny po vniknutí do budovy „poslal“ skrze video vzkaz na Twitteru demonstranty domů.

Možná Trumpovo chování vyústí i v jeho sesazení pár dní před koncem mandátu. Bylo by to vcelku pochopitelné.

Stejně důležitá je ale otázka, jak to, že nebyl Kongres dostatečně chráněn. Demonstrace byla očekávaná, Kongres má svou samostatnou policejní službu, ta se mohla včas připravit a požádat o posily. Kdyby stál kordon už pod schody, nikdo by nepronikl k budově, a už vůbec ne do ní. Tato otázka bude ještě dlouho zdrojem spekulací a konspiračních teorií.

Nyní k tomu agresivnímu a vyšinutému davu. Samozřejmě že v čele bylo pár agresorů, kteří rozbili několik oken, ale zbytek lidí si zkrátka zjevně připadal jako na chaotickém ilegálním výletě, vypadalo to jako vycházka chovanců, jimž se ztratil vychovatel. Ti, kdo se procházeli v rotundě mezi vybělenými sochami, sami udiveně zírali, kde se to ocitli. Jeden měl na hlavě masku zelené žáby, druhý jelena v obleku supermana, třetí býčí rohy a přehoz z ovčí vlny, čtvrtý byl pomalovaný do půli těla apod. Televizní sítě zabíraly vše z bezpečí kilometrové dálky. Ale kanál YouTube byl v mírně zpožděném přenosu plný videí z chytrých telefonů ze schodů a terasy. Většina lidí nedělala vůbec nic jiného, než se vzájemně natáčeli na telefony a mávali vlajkami. Byla to taková telefonní videoparty. Nikde žádný komandant a lídr. Když je Trump poslal domů a když se blížil zákaz vycházení, šli domů, respektive na hotel. Na CNN komentátoři běsnili, jak to, že nejsou všichni tito zločinci ihned pozatýkáni a uvězněni, jak to, že si jen tak odcházejí a jdou si klidně přespat třeba do Marriottu.

Možná je někdo zděšen z toho, že si jakýsi pomatenec sedl do posvátného křesla paní Nancy Pelosiové, něco tam načmáral a zcizil papír, možná je ale namístě být více zděšen osudem té neozbrojené paní, kterou zastřelila policie. Dá se to brát i tak, že šla tam, kam ji poslala hlava státu, takže ji možná ani ve snu nenapadlo, že dělá něco nebezpečného. Ne každý je vzdělanec s vysokým IQ.

Podporovatelé Donalda Trumpa šplhají na budovu Kapitolu. Nesouhlasí s výsledkem doplňovacích voleb v Georgii, kde obě volná senátorská křesla měla dle prvotních průzkumů připadnout demokratům.

To, co se stalo, není jen zodpovědnost Trumpa. Je to důsledek polarizace společnosti, kterou začala a stupňovala média už v 90. letech a již přepálil internet a hlavně fenomén sociálních sítí, jejichž algoritmy pracují s emocemi, poštvávají lidi proti sobě a vytvořily naježenou a přebuzenou společnost. Jediným řešením je učinit sítě zodpovědné za obsah, který šíří a přinutit je zveřejnit algoritmy.

Američané dnes vůbec nevěří médiím ani televizím, pouze těm svým – a často už ani jim. Propadla se důvěra ve společnosti. CNN i Fox News jsou pouze nástrojem angažované ideologické a emotivní propagandy ve prospěch té či oné strany. Co s tím chtějí média dělat?

Americké prezidentské volby nelze federalizovat a sjednotit, v tom mluví ústava jasně. V USA ale musejí podniknout něco s tím, že obrovská část lidí volbám nevěří, zvláště narychlo šitým improvizacím s poštovním hlasováním – nebo to bude příště mnohem horší.

Obětí včerejších událostí bude ale hlavně svoboda. Posílí ochranka a bezpečnost politiků a jejich sídel, posílí hygienické prvky demokracie pancéřového typu. Papaláše budou držet dále od nevypočitatelného plebsu. V rámci bezpečnosti a boje s „domácím terorismem“ se zvýší špehování a sledování obyvatel. Znásobí se kontrola a cenzura sítí a místo živé vody názorové plurality posílí snahy o dezinfekci všech fake news a špatných informací ve prospěch správných informací i správných názorů.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.