MACHÁČEK: Tři druhy ekonomické pomoci na úrovni EU a eurozóny

PRAHA Jižní země eurozóny by rády vydaly koronové dluhopisy pro celou eurozónu, severní země eurozóny (především Nizozemsko, Německo, Finsko) to zatím odmítají a asi názor nezmění.

Diskuse o menším objemu krizových dluhopisů pro celou EU zatím poněkud utichly, když toto téma německá kancléřka Merkelová nadhodila před asi třemi týdny, šlo nejspíše o způsob, jak přijít s něčím, co by odstrčilo či odsunulo návrh na společný dluhopis pro eurozónu.



Z hlediska jižních států, které byly po uši zadlužené už před propuknutím epidemie koronaviru, je společný dluhopis nejvhodnější instrument. HDP eurozóny činilo vloni 12 bilionů eur, společné dluhopisy by mohly vynést jeden bilion euro, tedy osm procent HDP eurozóny. V podstatě by se jednalo o balík, který je srovnatelný s americkým stimulačním balíčkem. Společný evropský dluhopis by se nepřidával k dluhovému zatížení jednotlivých států.

Německý odpor v této věci spočívá především v tom, že příjmy z prodeje společných dluhopisů eurozóny by na rozdíl od příjmů americké federální vlády rozpouštěly do ekonomiky jednotlivé vlády národních států a EU by nedokázala účinně pohlídat, že s penězi nebude plýtvat a že se za ně nebude kupovat politická podpora. Německý komentátor Bloombergu Andreas Kluth napsal na serveru Bloombergu, že společný dluhopis pro eurozónu by musela doprovodit společná daň pro eurozónu a společné ministerstvo financí. K tomu je ale ještě hodně daleko.

Německo, Francie, Nizozemsko a Evropská komise mají různé jiné plány. Německo chce sto miliard eur půjček od záchranného valu pro eurozónu ESM bez jakýchkoli podmínek. K tomu ještě padesát miliard půjček od Evropské investiční banky. Jenže jak jsme v Monitoru JM psali vícekrát, půjčka je ve finále přesun majetku od dlužníka k věřiteli.

Evropská komise přišla s návrhem na evropské zajištění krátkodobých výdajů na podpory v nezaměstnanosti ve výši 50 až 100 miliard eur. Státy by to garantovaly na základě výše dluhů k HDP.

Nizozemský premiér Mark Rutte navrhuje fond, který platí pouze přímé náklady na zdravotnictví a zdravotní krizi nejvíc postižených států EU. Francie navrhuje zřízení zvláštního investičního fondu na omezenou dobu pěti až deseti let, který by měl právo financovat se skrze dluhopisy a úvěry. Má se zaměřit na „poválečné“ investice.

O tom všem se bude jednat na další Evropské radě příští týden. Když nebude schváleno nic, budou se prozatím muset všichni spolehnout pouze na Evropskou centrální banku (ECB), která zatím zajišťuje likviditu nákupem státních dluhopisů v rámci pandemického krizového programu.