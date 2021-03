MACHÁČEK: Trump promluvil na CPAC

Krátce ke včerejšímu vystoupení Donalda Trumpa na konzervativní konferenci CPAC (Conservative Political Action Committee). Trump je sice na doživotí vymazán z YouTube a sociálních sítí, ale tento projev na sítě nepostoval on sám, na YouTube to zatím lze nalézt celé v produkci různých amerických a světových televizí.

Nebývá obvyklé, aby republikánský prezident, který prohrál volby, mluvil na konferenci CPAC, která do značné míry předurčuje ideové směřování strany. Na druhou stranu není normální, že má bývalý prezident zrušeny všechny běžné komunikační kanály. Když někoho cenzurujete, logicky tím zvýšíte jeho motivaci, aby se snažil být slyšen a viděn jinde. A stejnou motivaci mají jeho voliči a fanoušci: byla tu poptávka slyšet, co on na to všechno, co se děje. A nebývá běžné ani to, že prezident neobhájí termín, takže není moc s čím srovnávat.

George H. W. Bush, který byl u moci jedno prezidentské období, se už po prohře v roce 1992 těšil do politického důchodu. V případě Trumpa je navíc možné, že bude znovu kandidovat, což je první věc, která všechny na jeho včerejším projevu zajímá. Sice to naznačil, ale nijak to neslíbil ani negarantoval.

Trumpův včerejší projev však v ničem nešokoval ani nepřekvapil. Předvedl jakýsi sumář toho, co říkají pořád dokola různé mluvící hlavy a konzervativní komentátoři, kteří ještě vypnutí nejsou. Ideologicky jsou republikáni vcelku jednoduše srovnaní:

1. Nejdůležitějším tématem je migrace z Mexika a Střední Ameriky. Zatímco oni stavěli zeď, Biden je méně restriktivní, a důsledkem toho bude, že se proudy a karavany migrantů vydají na sever. Republikáni zjevně sázejí na to, že většina Američanů s tím nesouhlasí a není na to připravena a že větší otevřenost migraci bude provázet také velký chaos a zařazování zpátečky bude komplikované nejen prakticky, ale i hodnotově.

2. Velkým tématem je stabilita na Blízkém východě a mírové smlouvy s Izraelem. S tím kontrastuje Bidenova ochota vstoupit znovu do jaderné smlouvy s Íránem a přitvrzení vůči Saúdské Arábii, což dohromady může region zase destabilizovat.

3. Republikáni budou zdůrazňovat americkou energetickou bezpečnost a soběstačnost, která je úzce provázána s geopolitikou a zahraniční a bezpečnostní politikou (Blízký východ, Rusko, Venezuela a Čína).

4. Kritizovat se bude i nadále návrat Američanů do WHO, kde má Čína příliš velký vliv a málo tam přispívá.

5. Taky se bude kritizovat návrat k tzv. Pařížské klimatické dohodě, protože Čína, Indie a Rusko nic plnit nebudou.

6. Zrušení ropovodu Keystone XL z Kanady se bude kritizovat ještě dlouho, stejně jako s tím spojená ztráta 11 000 dobře placených míst. Kde jsou ta nová zelená pracovní místa? budou se republikáni stále dokola ptát.

7. Co se voleb týče, budou republikáni zdůrazňovat, že tolerovat se má pouze odůvodněné absenční hlasování, nikoli poštovní hlasování. Republikáni budou i do budoucna klást důraz na osobní hlasování v jeden den.

8. Republikáni se budou hlásit k ústavě, svobodám a ústavním dodatkům a taktéž k otcům zakladatelům a prezentovat demokraty jako někoho, kdo chce ústavu měnit, „modernizovat“, otce zakladatele vymazávat z historie apod.

9. Republikáni budou hlasitě odmítat tzv. cancel culture a novou cenzuru.

10. Samozřejmě jsou republikáni proti vysokým daním a přemrštěné regulaci.

Trump se přihlásil k operaci Warp Speed a zrychlené produkci vakcín a deseti miliardám dolarů, které prosadil z rozpočtu. Vzkázal konzervativcům, že vše prosadil navzdory byrokratům, kteří všechno chtěli zpomalovat. Republikáni prý nesmějí demokratům přenechat toto vítězství.

Tolik v kostce konzervativní politika a ideologie na příští roky, jak ji na konferenci prezentoval (nejen) Trump.

Znamená to, že si Donald Trump stranu privatizoval, že ji plně ovládá? Podle mého soudu nikoli. Jde o vcelku srozumitelnou a jednoduchou ideologii, která se bude vymezovat vůči vládní progresivní agendě. Může ji zastávat Trump, ale může ji odříkávat také někdo jiný, třeba někdo mladší, slušnější, méně narcistní a méně egomaniakální. Jsou to vcelku jednoduché a osvojitelné poučky, platný a srozumitelný názor a program, pro který není třeba žádný kult osobnosti.

Navíc Trumpa čekají vyčerpávající soudní procesy a finanční potíže. Má možná zatím dost energie, ale ta mu s věkem bude ubývat. Vlastně i na Bloombergu, kde se republikánům nefandí, citují průzkum z CPAC, ze kterého vyplývá, že by Trumpa volilo 55 procent delegátů. To je sice hodně, ale zdaleka ne tolik, aby se dalo mluvit o tom, že Trump stranu a konzervativní hnutí zcela ovládá. Třeba guvernéra Floridy Rona DeSantise by volilo 21 procent delegátů a v průzkumu, kde nebyl Trump zařazen jako alternativa, dokonce 43 procent delegátů. Do příštích voleb je času hodně a mladší generace se určitě popere o místo na slunci. Trumpovu opětovnou kandidaturu nelze vyloučit, ale jistá po včerejšku také není.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.