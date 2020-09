MACHÁČEK: Ukončí Merkelová Nord Stream 2?

Mluvčí spolkového kancléřství Steffen Seibert potvrdil, že kancléřka Angela Merkelová už nevylučuje, že plynovod Nord Stream 2 nebude nikdy dokončen, protože ho zastaví nové protiruské sankce. Co je spouštěčem změny názoru? Skutečnost, že německé laboratoře úředně potvrdily, že ruský opoziční kandidát Alexej Navalnyj byl otráven nervovým agentem novičokem.

Kreml s tím těžko může něco dělat, protože je nade vší pochybnost jasné, že novičok může použít pouze ruský státní aparát. Proto ruský státní aparát nebude z definice schopen žádného nezávislého vyšetřování. Slova kancléřky Merkelové na tiskové konferenci, kde potvrdila otrávení Navalného, byla docela jasná a razantní.

Takže když se sečtou dvě a dvě, Merkelová možná využije příležitosti, aby se zbavila dědictví bývalého kancléře Gerharda Schrodera a ministra zahraničí Sigmara Gabriela. Zlepší se tak vztahy s východními sousedy v EU Schrödera s pobaltskými zeměmi, ale hlavně bude odstraněn jeden z hlavních zdrojů napětí ve vztazích mezi Německem a USA.

Ulrich Speck, německý bezpečnostní analytik v German Marshall Fund Europe, konstatuje na Twitteru, že konec plynovodu Nord Stream 2 by znamenal i konec nešťastných spojení mezi některými německými politickými kruhy a Kremlem. Toto spojení bylo podle Specka nešťastné proto, že z něj Putin získal dojem, že Německo mu nebude nikdy opravdu vážně oponovat v jeho expanzionistických plánech.

Komentátor Bloombergu Andreas Kluth rekapituluje vývoj ve věci amerického tlaku proti plynovodu Nord Stream 2.

Americký prezident Donald Trump v této souvislosti běžně mluví o tom, že Německo je zajatcem Ameriky ve věci plynovodu Nord Stream 2. Nadstranická skupina amerických senátorů v čele s Tedem Cruzem připravila novou úroveň sankcí proti dokončení plynovodu – včetně sankcí proti přístavu, všem dodavatelům a jejich finančním partnerům.

Němci to ale označují za vydírání a antiamerikanismus v pravé i levé části německého politického spektra roste. Ústup americkému tlaku si Merkelová prostě nemůže v Německu politicky dovolit. Z tohoto pohledu může přijít Merkelové kauza Navalnyj vhod, protože s Američany nemá použití látky klasifikované jako zakázaná chemická zbraň ruským státem nic společného. Navíc v poslední době nelze vyloučit znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem – a právě jemu leží Nord Stream 2 velmi v žaludku.

Merkelová se plynovodu Nord Stream 2 vždy zastávala, ale Kluth správně konstatuje, že za patnáct let v úřadě jsou pro ni otočky poměrně běžné. Původně například souhlasila s rozšířením životnosti německých jaderných elektráren. Po Fukušimě úplně otočila.

Připomeňme – a psali jsme to už minulý týden – že server Eurointelligence.com konstatuje, že Nord Stream 2 je základem německé energetické politiky. Bez něj bude muset Německo pálit po delší dobu více uhlí, případně zase prodloužit životnost jaderných elektráren. I tak Německo těžko dodrží emisní závazky. A do toho Evropská komise podle dnešní deníku FAZ odsouhlasila, že se emise CO2 do roku 2030 mají snížit nikoli o 50 procent, ale rovnou o 55 procent.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.