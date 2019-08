MACHÁČEK: Ukrajina potřebuje privatizovat a Západ jí má pomáhat

V první polovině 90. let se debaty o české ekonomické transformaci točily kolem tématu privatizace. Které podniky jsou strategické a tvoří tzv. rodinné stříbro? Které podniky prodat zkušeným zahraničním vlastníkům v přímém prodeji? Které firmy vydražit – a které dát do kuponové loterie?

Kdo si myslel, že se jedná o pomalu zapomínanou kapitolu dějin, bude možná překvapen, že jsou na světě země, které tytéž otázky řeší – respektive měly by řešit – znovu. Jako třeba Ukrajina.

Anders Aslund, švédský ekonom a na počátku 90. let poradce ruské vlády pro transformaci, to popisuje na svém blogu pro washingtonský think tank Atlantic Council.

Podle Aslunda nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj správně zdůrazňuje potřebu privatizovat státní podniky. Ukrajinské státní podniky jsou velkým zdrojem korupce a neefektivity a většinou jsou řízeny stínovými vlastníky. Návratnost investic v soukromém sektoru je čtyřikrát větší než ve státním.

Ukrajina má stále 3350 státních podniků, ale polovina z nich je nicotná, většinou už v likvidaci. Stovka největších státních podniků kontroluje 90 procent aktiv státního sektoru. Největší firmy jsou Naftogaz, Ukrajinské železnice a Energoatom.

Největší překážkou privatizace není socialistická ideologie, ale ilegální stínové vlastnictví podniků. Nyní po volbách je jedinečná šance tyto vazby rozbít.

Podle Aslunda by měla ukrajinská vláda rychle sestavit seznam stovky nejhodnotnějších podniků a zbylých 3250 podniků dát rychle do fondu, který bude zlikvidován v aukcích. Kritériem má být rychlost, ne cena, protože smyslem je se těchto podniků zbavit.

Strategické firmy si má stát zatím ponechat a uložit je do holdingové společnosti, která bude co nejvzdálenější politice. A hodnotné nestrategické firmy se mají uložit do státního fondu a kredibilně a postupně privatizovat. U hodnotných podniků to má být naopak, hlavním kriteriem má být cena, nikoli rychlost. V případě přístavů Aslund vyzývá ke vstupu Evropské banky pro obnovu a rozvoj EBRD.

Také zažíváte déjà vu? Člověk už na slovo privatizace skoro zapomněl.

…

Tentýž Anders Aslund vyzývá Západ, aby Ukrajině pomohl po prezidentských a parlamentních volbách, a to rychle. Pozitivní okno příležitosti se otevřelo, ale zkušenost praví, že nebývá otevřené dlouho.

Západ má doporučovat a podporovat rychlost reforem. Nová ukrajinská vláda slibuje boj s korupcí: zrušení parlamentní imunity, změny ve vedení nejvyšších státních zastupitelů a rozpuštění tzv. Oddělení K pro boj s korupcí, jež je samo zkorumpované. Ukrajina se má podle něj přestat spoléhat na Benátskou komisi Rady Evropy a více konzultovat s EU a G7. Ukrajina potřebuje pozemkovou reformu. Pozemky byly rozdány členům zemědělských družstev, ty je ale nesmějí dál prodávat, ale pouze pronajímat. Toho využívají velcí pronajímatelé půdy. Světová banka, která má know how s pozemkovými reformami, by měla co nejvíc asistovat.

Snad bude rychle fungovat MMF s úvěry ve výši dvou miliard dolarů ročně a morální a technickou expertizou.



Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.