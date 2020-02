MACHÁČEK: Uprchlíci mezi tureckými a ruskými zájmy

Americký deník The Wall Street Journal upozorňuje na humanitární krizi v Sýrii, která je tak obrovského rozsahu, že hrozí být snad největší a nejhorší v rámci toho, co se v postiženém regionu zatím odehrálo.

V syrském Idlíbu proti sobě stojí turecká vojska na jedné straně a syrská vládní vojska podporovaná Ruskem na straně druhé. Turecká delegace se v pondělí vypravila do Moskvy, aby se pokusila dohodnout příměří. Podle deníku se bojuje o malé území velikosti amerického státu Delaware, jež je poslední baštou rebelů proti Asadovi, podporovaných Tureckem.

Turecko se ocitá uprostřed velké geopolitické hry. Na jedné straně Turecko poněkud rozvolňuje svoji vazbu na USA a další spojence v NATO a v určitém ohledu se přibližuje Rusku, především nákupem ruských prostředků protivzdušné obrany, který rozzlobil Pentagon. Turecko také participuje na plynovodu, který přivádí na jih Evropy ruský plyn.

V Sýrii ale Turecko zvažuje plnohodnotný útok na pozice Asadova režimu, podporovaného ruskou armádou. Turecko vyslalo do Sýrie deset tisíc vojáků a dva tisíce kusů děl, tanků a transportérů. Leckdo se domnívá, že dokonce může dojít k přímé vojenské konfrontaci Turecka právě s Ruskem.

Přitom v září 2018 se Turecko a Rusko dohodly zastavit boje v okolí Idlíbu a do relativně bezpečné enklávy se přesunula spousta civilistů z jiných, válkou mnohem postiženějších oblastí Sýrie. Asadova vojska podporovaná ruským letectvem ale nyní zaútočila na území v okolí Idlíbu, kde ponechala 3,5 milionu lidí v pasti. Podle humanitárních pracovníků se jedná o de facto největší uprchlický tábor na světě.

Rusko vyčítá Turecku, že nedodržuje dohodu ze Soči a nedostatečně rozlišuje normální protiasadovskou opozici od islámských teroristů. O víkendu hovořil s tureckým prezidentem Erdoganem Donald Trump. Ocenil tureckou snahu zabránit humanitární katastrofě, ale vysloveně nedeklaroval americkou pomoc, kdyby ke konfrontaci s Ruskem došlo.

Odhad Monitoru JM:

O co jde Rusku? Podle našeho názoru se Rusové pokusí s Tureckem nějak usmířit, ovšem pouze výměnou za nějakou další bližší spolupráci Turecka s Ruskem, třeba ve věci dalšího nákupu techniky. Kromě toho by Rusku vůbec nevadilo, pokud by poslalo do Evropy další uprchlickou vlnu, a tím oslabovalo a rozkládalo EU. Samo Turecko už nemá kapacitu přijímat další miliony uprchlíků. Mimo to Rusko takto testuje soudržnost NATO apod.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.