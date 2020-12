MACHÁČEK: Vánoční izolace Británie a brexitová dohoda

Praha Situace ve Spojeném království se pár dní před Vánoci nevyvíjí zrovna příjemně. Londýnská policie brání lidem nastupovat do narvaných vlaků a lidé musejí na poslední chvíli rušit všechny plány spojené se svátečním cestováním a návštěvami.

Hlavně ale evropské státy v souvislosti s novou mutací koronaviru odřízly Británii od leteckého spojení s kontinentem a na letištích panuje úplný chaos. Zastavena byla i nákladní doprava a vytvářejí se nekonečné fronty kamionů.



Na serveru Eurointelligence.com píší, že je zajímavé, jak se do plánovaných prognóz obyčejně nabourá něco, co se nečekalo, a to prognózy rozvrátí. Otázka totiž stojí tak, zda momentální blokáda a izolace Británie vejde do historie jako moment, který rozhodl, že dohody o budoucnosti vztahů s EU nebude nakonec dosaženo. Možná ano.

Zajímavé je, že docela ignorována je lhůta Evropského parlamentu, který vzkázal, že se obě strany mají dohodnout o uplynulém víkendu. To, že to všechny nechává klidnými, souvisí patrně s tím, že existují minimálně čtyři způsoby, jak odložit ratifikaci na leden a dohodnout provizorní aranžmá, jež nenaruší obchodní toky.

Leckdo se domnívá, že britský premiér Boris Johnson bude tolik šokován scénami chaosu na britských nádražích, letištích a na silnicích v hrabství Kent, že se zvýší jeho ochota ke kompromisu. Možná se ale stane opak. V Británii se prý zlobí kvůli poznámkám německých novinářů ve smyslu, že brexit se dostavil o pár dní dřív. Takové poznámky nerozšiřují prostor pro dohodu.

Server Eurointelligence.com se diví tomu, že deset dní před možností tvrdého brexitu se většina evropských novinářů stále zabývá pouze dopadem případné nedohody na Británii. Možná budou koukat jako zjara, až jim konečně dojde, že tvrdý brexit bude mít tvrdé dopady na celou EU.

Jednání o víkendu pokračovalo, ale nedospělo k dohodě, shoda na otázkách rybolovu zůstává míle vzdálená.

Optimisté předpokládali, že když Británie přistoupí na jednotná pravidla jednotného trhu EU, ustoupí potom EU ve věci rybolovu. Ale v Downing Street už si uvědomují, že EU ve věci rybolovu nikam moc neustupuje. Pesimismus v Downing Street je na vzestupu.

Na serveru Eurointelligence.com se diví, že si někdo myslí, že se Boris Johnson nakonec podřídí, anebo že se podřídí EU. Ke kompromisu dojde, jen když zásadní budou ústupky obou stran. Mnoho komentátorů je přesvědčeno, že dohoda bude vítězstvím EU. Možná by se měli zamyslet nad tím, jestli si opravdu přejí to, co si přejí.

Zákazy letů i nákladní přepravy s lidským doprovodem už vyvolávají velké emoce. V Británii už běží tweetová smršť ve smyslu, že izolace či blokáda Británie má politický charakter a původ. Má se prý na Británii vytvořit tlak ve věci brexitové dohody.

Mezi Británií a Francií v předvánočním čase přejíždí 10 000 kamionů denně. Všichni tito řidiči nyní zkejsnou někde ve frontě, lidé z EU žijící a pracující v Británii se nedostanou domů na Vánoce apod. EU by měla lépe koordinovat svou odpověď a izolaci co nejvíc zkrátit.

Jinak dojde k politickému fiasku historických proporcí.