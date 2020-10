MACHÁČEK: Vyhlídky amerických voleb

Praha Do amerických prezidentských voleb zbývají už jen tři týdny. John Authers na Bloombergu sumarizuje vyhlídky.

Průzkumy naznačují, uvádí Bloomberg, že Joe Biden vede o tolik, že by měl zvítězit komfortně i v rámci složitého amerického systému voleb skrze tzv. electoral college.



Jeho vedení v rámci nerozhodnutých států, o které se povede největší bitva, se nachází mimo rámec statistické chyby. Kdyby se v USA nevolilo podle electoral college, ale jednoduše a přímo demokraticky, lze dokonce Bidenovo vedení kvantifikovat v podobě dvojčíslí.

Začínají tomu věřit i investoři a sázející – podle nich má nyní Trump v podstatě jen třetinovou šanci. Znamená to, že fanoušci Bidena mají vyhráno?

1. Určitě ne. Pravděpodobně vyhraje Biden, ale pořád je tu třetinová šance, že ne.

2. Bude výsledek rozporován? Je to méně pravděpodobné než třeba před dvěma týdny, ale je to pravděpodobnější, než dnes říkají sázkové trhy.

3. Kdo ovládne Senát? Asi demokraté, ale bude to velmi těsné.

Aby Biden prohrál, musí se v příštích třech týdnech něco důležitého stát nebo jsou průzkumy špatné. Co se Bidena týče, může se třeba přihodit něco, co zpochybní jeho zdravotní schopnost zastávat tak důležitou funkci. O tom, že je sám Donald Trump schopen generovat překvapení, snad není žádných pochyb – ani o tom, že je k výrobě těchto překvapení silně motivován. Bitva o Trumpovu nominaci do Nejvyššího soudu, o Amy Coney Barrettovou, přinese další vrstvu nepředvídatelnosti. To, jak bude probíhat toto politické divadlo, bude generovat riziko pro obě strany.

Authers se zastavuje i u republikánských voličů, kteří systematicky zatajují svou volební preferenci. Zkrátka bojí se či ostýchají přiznat svou podporu Trumpovi, protože se to tam, kde žijí nebo pracují, nenosí. Většina studií na toto téma odhaduje, že mlčící voliči mohou Trumpovi zvednout preference o dvě procenta.

Pak se dostáváme k otázce zpochybnění a napadení voleb. V lidové volbě musí Biden vyhrát o čtyři procenta, aby vyhrál v systému skrze electoral college. Masivní hlasování skrze poštu a dvě armády hladových právníků, které budou přepočítávat každý hlas a každou urnu – to vše zvyšuje šanci pěkné šlamastyky.

A co se Senátu týče, mohou rozhodnout takřka prkotiny. Třeba v Severní Karolíně kandidát demokratů právě přiznal manželskou nevěru, a hned se v průzkumech začíná kolo štěstí obracet.

…

Obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií je stále možná. Víkendová diplomacie byla velmi čilá a britský premiér Boris Johnson byl vícekrát na telefonu s francouzským prezidentem i německou kancléřkou. EU a Francie se snad stáhnou z tvrdé pozice ohledně práv rybářů a Británie snad nesplní pohrůžku, že ve čtvrtek z jednání odejde, když nebude dohoda na obzoru. Píše se to v čerstvé analýze rovněž na Bloombergu.

Na serveru Euronitelligence.com ale přicházejí s hříšnou myšlenkou. Jako realistický scénář se jim jeví, že dohoda k 31. prosinci nebude, ale nějaká bude nakonec uzavřena v průběhu příštího roku. Z pohledu obchodníků to vypadá jako čiré šílenství. To se spustí celý ten systém tarifů a kvót, to nastoupí armády úředníků a to se zbytečně vytratí tolik obchodních příležitostí jen proto, aby to za čas bylo zase celé zrušeno?

Výhodou ale bude jasnost a zaostřenost politiky. Zmizí informační šum a nejistota, výhrůžky a spekulace a výsledky světa bez dohody budou jasné, čitelné a pozorovatelné. Představa, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda, je hezký politický slogan, ale se světem reálné politiky to nemá nic společného. Všichni pochopí, zač je toho loket. I francouzským rybářům dojde, že se jim lépe rybaří ve světě s dohodou než bez ní. A je to EU, kdo díky obchodnímu přebytku s Británií více potřebuje nepřerušované obchodní toky. Pokud Británie nyní odejde, možná si opravdu příští rok vyjedná něco lepšího.