MACHÁČEK: Ztroskotanci, samozvanci, odpadlíci, narušitelé, výtržníci a chaoti

Pro debatu o dění v Americe v poslední době je typické napomínání. Co by prý člověk měl či neměl srovnávat, co je vhodné či nevhodné, co je relativizace či zlehčování vážných událostí.

Monitor JM byl například některými čtenáři napomenut, že nahlašování a udávání nevhodných příspěvků (a následné blokace a vymazání účtů a profilů) na Facebooku přirovnal k atmosféře, kterou známe z minulého režimu: agilní udavači a napomínači, domovní důvěrnice, uliční výbory, agitační střediska, výbory lidové kontroly – a jak se to všechno jmenovalo.

Protože nic z toho Američané nikdy nezažili (nemají to v historické paměti) a protože sklony k agilnímu udavačství jsou v určité společenské atmosféře se sklony ke stádnosti univerzální, není od věci na to upozornit: bacha, ten taky relativizuje, podporuje, schvaluje, povzbuzuje, kdo ví, jestli tenhle taky nebyl tam či onde, onen má nesprávný názor, tamten – podívejte, koho má v přátelích, rychle udat, podat report a nahlásit uličnímu výboru Facebooku a Twitteru.

Nesrovnávám Ameriku s komunistickým režimem, ale srovnávám sociální sítě s některými aspekty reálného socialismu. A srovnávat se má i nesrovnatelné a hlavně to, co nesedí úplně přesně. To je přece samotný smysl srovnávání.

Na levé části amerického politického spektra a v liberálních médiích se také používají podivná přirovnání: nejen samotný Trump a nejen ta agresivní část demonstrantů, nejen všichni jeho podporovatelé a umožňovatelé (enablers), ale vlastně všichni jeho voliči jsou prý zavrženíhodní fašisti a nacisti, Trump je jako Hitler a USA jako výmarská republika.

Ano – pravda, Trump poslal demonstranty ke Kapitolu, řekl jim například, ať si „vezmou svou zemi zpátky“. Když vtrhli do Kapitolu, nakonec jim řekl, že „je miluje“ a ať už jdou teď domů. Do toho tweetoval útoky na viceprezidenta Mikea Pence. Takže skutečně proběhl pokus narušit ústavní proces certifikace voleb. „Nátlak“ v podobě demonstrace by byl v naprostém pořádku, ale v patřičné vzdálenosti. Trump se nemůže divit, že možná bude sesazen. Hlavně se ale ukázalo, že americká ústava je sepsaná dobře, přesně pro případy, že se prezidentem stane člověk tohoto typu.

Selhání kongresové policie je však skandální a nepochopitelné. Po 11. září se počty kongresové policie ztrojnásobily, investovalo se do velmi nákladného vybavení a „symboly americké demokracie“ dávno připomínají nedobytný bunkr. Mnohočetné zátarasy, mnohočetné rámy, kontroly a důkladné šacování návštěv. Jak se to ještě zpřísní po těchto zkušenostech – k tomu mi už jaksi skoro dochází představivost.

V případě středečních událostí se běžně mluví a píše o pokusu o státní převrat a puč, případně o vzpouře a povstání.

Pokus o státní převrat nebo puč ale vypadá úplně jinak. Předchází mu organizace, pečlivé a tajné plánování, musí existovat velení puče, část armády či alespoň tajných služeb musí být na straně pučisty a pučisté musejí mít zbraně.

Tohle Trump nikdy neuměl, možná je na to hloupý, možná naštěstí neschopný, podporu generality ani elit tajných služeb nikdy neměl. Disponuje nebo disponoval pouze podporou u velké části „řadových“ policistů. Využít se ji nepokusil.



Předáci tohoto „puče“ byli dostatečně zvěčněni: tetovaný exot s rohy, křižácké kříže, vlajka Konfederace, dvě antisemitská trička a placka hnutí proti obřízce. Parta chaotů – spíše to vypadalo na pomatence, ztroskotance, samozvance a výtržníky, abychom použili další neadekvátní příměr, respektive jazyk normalizačního režimu. Do kotle na fotbal chodí také různí týpci, kteří mají v hlavě vydlabáno, pletou se jim hrušky s jabky a věří různým konspiracím.

A další neadekvátní srovnání: normalizační komunistický režim a StB a státní televize, pokud vůbec o demonstracích informovaly, také nafotily největší exoty z nás, případně pankáče s číry, pokud se tam ocitli. Pankáč s čírem vyvolával v 80. letech mnohem větší hněv pracujícího lidu než nějaký vousatý disident. Je to ovšem dvousečné, pak se holt těžko argumentuje, že podobní lidé málem dokonali puč nebo se pokoušeli o restauraci kapitalismu v zájmu diverzních centrál Západu.

Většina lidí, která dorazila ke Kapitolu, vypadala ve skutečnosti docela normálně, i když jim IQ na dálku změřit neumíme. Mávali americkými vlajkami a hlavně se všichni pořád za pomoci telefonů natáčeli na video. Byla to vlastně taková velká streamovací party. Co se vandalizace týče, nebyla poškozena žádná socha či obraz a pozoruhodné je video, jak pučisté postupují spořádaně mezi provazy na koberci jako turisté na zámku.

Podle všeho je nesmyslné tvrdit, že v čele narušitelů pořádku byli maskovaní anarchisté z Antify. Bylo by ale s podivem, kdyby tam žádní provokatéři nebyli. Provokatérství není a nebylo exkluzivním nástrojem komunistické Státní bezpečnosti. Za neadekvátní příklad se studentem Šmídem alias agentem Zifčákem se omlouvám.

A jak je to s Trumpovým hitlerismem, nacismem a fašismem? Hitler měl svou ideologii a jasné cíle. Trump žádnou ideologii nemá a neměl. Používal tradiční republikánskou ideologii: nízké daně, méně regulace. Poněkud obskurní byl jeho transakční přístup k zahraničnímu obchodu. Trump je jediný hitlerista a nacista, za jehož vlády měly USA nejlepší vztahy v historii s Izraelem, jeho zeť je žid a dcera Ivanka konvertovala k judaismu. Je to jediný bílý nacionalista, jemuž narostly počty afroamerických a hispánských voličů. Tím samozřejmě neříkám, že narcis a egomaniak nemůže být nebezpečný.

Pokus o puč by se měl měřit také výsledky. Na tomto „puči“ nakonec vydělají novodobí cenzoři, kteří dostanou sociální sítě a internetové kanály pevně pod kontrolu progresivního křídla Demokratické strany. Firmám jako Facebook, Google a Amazon (Amazon je největším poskytovatelem icloudových služeb) hrozí ze strany vlády rozdělení a budou nyní sekat progresivní latinu. Zrušen nebyl účet jen Trumpovi, ale v tuto chvíli už desetitisícům dalších narušitelů.

Televizní stanice CNN už dokonce žádá zrušení konkurenční Fox News a apeluje na telekomunikační firmy, aby ji přestaly šířit.

Kde to přestane?

Když jsme u těch neadekvátních příměrů, tak jeden pro změnu z druhé strany. Trumpovi příznivci i řada normálních republikánů upozorňují na to, že mnozí představitelé Demokratické strany podporovali a povzbuzovali jarní a letní demonstrace BLM a Antify jako adekvátní a sociálně spravedlivou reakci na policejní brutalitu proti Afroameričanům. Celé části velkých měst se v létě staly zónou, kam se nedalo vejít – hořely policejní stanice, soudní budovy, obchody a kostely. Materiální škoda byla tehdy mnohem větší, politická škoda je zase větší po středečních událostech. Rozdíl? Dosti zásadní – v případě událostí z léta nevyzýval k akci prezident.

Pokud Amerika opravdu potřebuje nějakou reformu, je to hluboká reforma volebního hlasování a její kontrola. Ekonomicky nejvyspělejší země světa a kontinuálně nejstarší demokracie nemůže mít proces kruciálního hlasování o výběru hlavy státu na úrovni Ugandy, a to ani v rámci pandemie. Federální systém to neomlouvá. Za to, že skoro polovina voličů má pochybnosti, nemůže pouze Donald Trump. Poštovní hlasování by se nemělo vůbec podporovat.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.